Fuego amigo: el tuit de Aguiló que provocó roces entre la DC y el comando de Narváez

“Perdonen la franqueza (la mayoría socialista) nunca votaremos por quien fue miembro de un directorio de una AFP, de una isapre o que financió sus campañas con dineros de SQM”. Esa fue la frase que ayer lanzó por Twitter el exdiputado PS Sergio Aguiló que terminó generando un roce entre el comando de la candidata PS Paula Narvaéz y la DC, que apoya la postulación a La Moneda de la senadora Ximena Rincón.

En la DC los dichos de Aguiló se sintieron como un puntapié por debajo de la mesa. Y es que aunque el exparlamentario socialista habló a título personal, es el esposo de la jefa del comando de Narváez, Nivia Palma, por lo tanto, su intervención generó suspicacias al interior de la Unidad Constituyente a seis días de la inscripción de las primarias presidenciales.

“Bajo el estándar Aguiló, el PS tampoco debería llevar candidato, porque ellos también participaron de las platas de SQM. En consecuencia, creo que él y varios deben frenar su obsesión con Rincón, ella esa una persona que cubre todos los estándares éticos para postular a la presidencia. Hay un pánico a la competencia”, respondió el diputado Gabriel Silber, miembro del comando de Rincón.

El parlamentario manifestó que el bloque de Unidad Constituyente debe rechazar estos actos de “sacar al pizarrón”, y dijo que espera al presidente del PS, Álvaro Elizalde: “En su tuit habla como los socialistas, por lo tanto, uno esperaría una vocería categórica efectivamente de su presidente Elizalde, de señalar que en caso alguno habla por su militancia”.

Añade que no se puede iniciar un clima de descalificaciones: “Después de la primaria nosotros tenemos que perfilar al mejor candidato, y deben primar las ideas y no apelar a la miseria de descalificaciones arteras, groseras y ordinarias para abatir a un candidato cuando no nos gusta”.

En tanto, en el comando de la Paula Narváez califican esta polémica como “artificial”, aunque al interior del PS reconocen que los dichos de Aguiló generaron incomodidad.

“Es absolutamente machista esperar que la jefa del comando responda por los dichos personales de su marido. Ella representa una candidatura, no a su esposo”, respondieron desde el comando.

“Las descalificaciones no resuelven nada y nosotros no vamos a seguir esa práctica. Aguiló no representa ni la opinión del partido ni del comando”, recalca, por su lado, el diputado Manuel Monsalve, a cargo de las relaciones políticas del comando.

El parlamentario añade que cuando el PS decide competir en primarias es para respetar los resultados, cualquier sean estos. “Siempre vamos a apoyar al candidato de la oposición que sea en primera o segunda vuelta permita derrotar a la derecha. No hay que perderse en discusiones que ni siquiera son secundarias. Nosotros queremos que la candidata de la oposición sea Narváez, pero si el que pasa a segunda vuelta es un candidato de la DC o del PC, el PS no se va perder”.

“No podemos estar condicionando una elección primaria a resultados que puedan ser de mi legítimo parecer, porque tenemos que respetar y asumir esos resultados plenamente. Aguiló tiene el legítimo derecho a expresar sus palabras, pero en democracia se aceptan los resultados y se asumen”, agrega el diputado PS Gastón Saavedra.

Sin embargo, su par Jaime Naranjo admite que lo dicho por Aguiló tiene asidero en la militancia. “Evidentemente que para cualquier socialista resulta extraordinariamente difícil votar por personas que han sido directores de AFP o han recibido plata de SQM. Es como que el día de mañana tuviéramos que votar por alguien que está comprometido con graves violaciones a los DD.HH. Lo que está planteando Aguiló no es ninguna exageración, sino una cuestión ética, valórica, entendible”, acotó.

Incluso indicó que su currículum puede perjudicar a Rincón si surgiera como la abanderada de la oposición. “Esperamos que ese problema se resuelva en la primaria, porque va a ser difícil llegar con un candidato que tenga rallada la pintura. No hay que ser adivino que en una primera o segunda vuelta la gente no votará por ese candidato”, recalcó.