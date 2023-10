¿Hasta dónde podemos llegar con la ayuda a cuestas? La advertencia sobre Gaza de una trabajadora humanitaria

Por Gloria Donate, Directora de Desarrollo de Programas de la ONG Save the Children en Cisjordania.

Las advertencias desde Gaza no dejan de sucederse: apenas quedan horas de combustible, no habrá alimentos para el fin de semana, las raciones de agua disminuyen por momentos. Desde el 7 de octubre, más de dos millones de personas -cerca de la mitad de ellas niños- sufren de forma inimaginable bajo un “asedio total” y en medio de bombardeos constantes, temiendo por sus vidas y angustiados por no saber dónde estará su próxima comida, bebida o lugar seguro para descansar. Mientras tanto, hay al menos 600 camiones con suministros vitales a menos de una hora de camino en Egipto, a los que no se permite entrar a todos a la vez. La ayuda que ha llegado hasta ahora ni siquiera roza la superficie de lo que se necesita.

Se están cobrando vidas a un ritmo aterrador. Abuelos, madres, padres, hermanos, primos, amigos, vecinos, colegas -familias enteras- están siendo borrados del registro, y comunidades enteras arrasadas por intensos bombardeos. No hay tiempo para ocuparse del dolor.

En cambio, mientras la comunidad internacional sigue debatiendo la política por encima de las personas, las comunidades de Gaza se ayudan a sí mismas. Tras la destrucción de casas familiares, mezquitas y hospitales, son los propios gazatíes quienes rebuscan entre los escombros, tratando de salvarse unos a otros. Las comunidades comparten las últimas raciones de pan mientras las panaderías dejan de funcionar y las reservas de alimentos se agotan. Los que aún tienen casa acogen bajo su techo a quien pueden.

Como trabajador humanitario, no es raro responder a emergencias en zonas de conflicto activo. Pero toda esta respuesta humanitaria ha sido excepcionalmente difícil. Nuestro personal, que trabaja sin descanso para hacer todo lo posible por llegar a los niños, carece de las herramientas de las que normalmente podemos depender. Responder en este contexto tiene un significado diferente.

Palestinos realizan labores de rescate en el lugar de un ataque israelí contra una casa en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Significa luchar para llegar a las familias que necesitan desesperadamente agua cuando los camiones no tienen combustible. Sin combustible, tenemos que calcular hasta dónde pueden llevar la ayuda nuestros socios sobre sus hombros, mientras las bombas siguen cayendo a su alrededor. Significa luchar para llegar a los refugios donde los niños desplazados necesitan apoyo urgente en materia de salud mental. Significa llamar a socios y amigos con los que hemos trabajado durante años, y enterarnos de que han perdido a compañeros o a toda su familia el día anterior, pero aun así levantan el teléfono para ver qué pueden hacer para ayudar a los niños. Significa un montón de emoción al encontrar a un vendedor que puede ayudarnos a suministrar alimentos, sólo para darse cuenta al día siguiente de que ha sido asesinado por un ataque aéreo. Significa trabajar con compañeros que duermen en la calle o que no han tenido acceso a un baño en días porque se han visto obligados a buscar seguridad en un refugio superpoblado.

Es implacable. Nuestros colegas de Gaza no tienen comida y apenas agua para sobrevivir al día. Nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo está siendo llevada al límite. Nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo disminuye cada hora.

Esto no es algo que los humanitarios o la población de Gaza puedan resolver por sí solos.

Un niño sentado en una silla mientras los palestinos desplazados, que huyeron de sus casas en medio de los ataques israelíes, se refugian en un campamento de tiendas de campaña en un centro gestionado por las Naciones Unidas, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 30 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Los palestinos piden ayuda a la comunidad internacional. La comunidad humanitaria pide ayuda a la comunidad internacional. Todos vemos las imágenes de la devastación. Leemos las advertencias sobre una catástrofe inminente. Pero la ayuda simplemente no está llegando a la escala o velocidad necesarias para ayudar a los niños a sobrevivir hasta la próxima semana.

Necesitamos un alto el fuego inmediato para detener la terrible pérdida de vidas civiles y garantizar que la ayuda pueda llegar a quienes la necesitan en Gaza. Casi 600 organizaciones y más de 460.000 personas de 60 países se han unido para pedir al mundo que actúe ya. La población de Gaza necesita urgentemente alimentos, agua y suministros médicos. Pero también necesita desesperadamente combustible, que el Gobierno de Israel no deja entrar.

Ya no estamos avisando de que faltan “dos minutos para medianoche”. No hay una catástrofe humanitaria inminente. La catástrofe ya está aquí.