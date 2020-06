Influyente y con vidas separadas: Las revelaciones del nuevo libro sobre Melania Trump

Desde la llegada del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, la figura de su esposa y primera dama, Melania Trump, ha sido “indescifrable” y enigmática" para la prensa estadounidense. “No mucha gente me conoce”, decía la exmodelo nacida en Eslovenia en 2016 y justamente esto llevó a la periodista del diario The Washington Post, Mary Jordan, a intentar resolver el misterio a través del libro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump que salió hoy a la venta en Estados Unidos.

La portada del libro The Art Of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump

El nuevo libro sobre Melania, de 50 años, busca mostrarla como una mujer fuerte, sin necesidad de ser “liberada” de su esposo ni de la política de Washington. Antes de las elecciones de 2016, Melania tuvo una entrevista telefónica de 44 minutos con la periodista, que comenzó a trabajar en el proyecto desde 2015, y una de las frases que quedaron de la conversación fue: “sé lo que quiero y no necesito hablar para buscar atención”.

Sin embargo, la periodista ganadora del Pulitzer realizó una “hazaña” para terminar la biografía, ya que al buscar en el pasado de Melania encontró serias dificultades. La mayoría de las fotografías del inicio de su carrera como modelo comercial han desaparecido de los archivos y las existentes son vendidas por altas sumas de dinero. A su vez, la mayoría de las personas que alguna vez la conocieron han preferido guardar silencio o “son imprecisas en los detalles”.

El Presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump en un acto de campaña en 2017.

A pesar de las dificultades el libro -que tiene un valor de US$ 19,59- revela y desmitifica ciertos ángulos de la vida de la primera dama que han estado en el debate público en los últimos años a través de entrevistas a conocidos de su infancia, staff de Donald Trump, personas de la industria del modelaje y cercanos a la familia Trump.

Polémica imagen

“Es la asesora más importante e influyente del Presidente”, sostiene la periodista Mary Jordan. Desde que Melania asumió como primera dama ha sido comparada con la imagen de su antecesora, Michelle Obama, que ocupó su posición para sacar adelante proyectos y políticas públicas. Esto conllevó serias críticas a la gestión de Melania, que apuntaban a que no quería involucrarse en su labor.

A pesar de esto, varias fuentes del libro revelan que la opinión de la primera dama es vital en la administración republicana. Incluso, que ella es la razón por la que Mike Pence fue electo como Vicepresidente, ya que lo identificó como una persona “leal”.

La primera dama dando un discurso en Estados Unidos.

Pero el poder de la esposa de Trump iría más allá. Habría sido Melania quien alentó al empresario a llegar a ser candidato en un futuro tras una reunión a fines de los 90 y que Trump denomina a su esposa como su “mejor encuestadora”, mientras el círculo cercano señala “los que la ven como un accesorio no entienden su influencia”.

Por eso, no es sorpresa que Melania apoyará la reelección de su marido en noviembre, pero a diferencia de la campaña de 2016 en esta ocasión estaría más involucrada, ya que el motivo por no querer tener una imagen más visible antes era para proteger a su hijo Barron Trump.

Justamente, un episodio polémico fue la llegada de los Trump a la Casa Blanca. En ese momento, ni el menor de la familia ni la primera dama llegaron a vivir de inmediato a Washington, sino que se quedaron en Nueva York generando una serie de especulaciones al respecto que se sumaban a acusaciones de infidelidad y agresiones. A pesar de esto, la demora habría sido porque la exmodelo estaba renegociando su acuerdo prenupcial para “cuidar de Barron” y para que así comparta legítimamente el patrimonio familiar junto a sus cuatro hermanos mayores.

Melania Trump junto a su hijastra Ivanka Trump durante una ceremonia.

En relación con la vida familiar, el libro ahonda que la presunta rivalidad entre Melania e Ivanka es parte de las “relaciones tensas” entre ambas. Uno de los episodios que revela el libro es que en los primeros días de la Presidencia, la hija mayor del clan Trump intentó cambiar el nombre de la Oficina de la Primera Dama de la Casa Blanca a Primera Oficina de la Familia, pero Melania “bloqueó” la idea.

Un matrimonio, dos vidas separadas

Parte del “trato” alcanzado entre Donald y Melania es tener “espacios y rutinas separadas”. No solo la pareja tiene habitaciones separadas, sino también vidas y actividades distintas, ya que es lo que más les acomoda.

“Nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, y nos damos espacio a nosotros mismos y a los demás”. Melania Trump en entrevista con la periodista Mary Jordan.

En 2016, cuando se filtró un audio del entonces candidato republicano en Hollywood en forma despectiva sobre mujeres, Trump estaba “aterrorizado” de enfrentar a su esposa porque ella podía “matar” la campaña. Sin embargo, Melania estaba ofendida porque la señalaran con lástima como “pobre Melania”.

Donald y Melania Trump participando en una ceremonia del Memorial Day, en Baltimore.

Otro de los pasajes del libro es que la familia Trump no estaba preparada para ganar las elecciones presidenciales de 2016, por el contrario, habría sido una “sorpresa”, especialmente porque tenían organizado un viaje a Escocia para la noche de los comicios porque Donald Trump no quería ver a Hillary Clinton “disfrutar de su éxito”.

Además, la periodista estadounidense sostiene que en varios momentos Melania ha diferido del “tono y lenguaje” que utiliza el jefe de Estado, pero al mismo tiempo comparten “preocupaciones” como la molestia con los medios de comunicaciones por las fake news.

Presidente de EE.UU, Donald Trump junto a la Primera Dama, Melania Trump en los balcones de la Casa Blanca.

Una de las mayores diferencias en el matrimonio se dio tras la política migratoria de separar a los padres de sus hijos en centros de detención en la frontera con México. “Desgarrador e inaceptable” fue parte de la reacción de la primera dama y días después, Trump firmó una orden ejecutiva dando marcha atrás.

Esta es la segunda biografía no autorizada de la primera dama. En diciembre, la periodista de CNN que cubría la Casa Blanca, Kate Bennett publicó Free, Melania: The Unauthorized Biography. Sin embargo, tras la elección de 2016 se desató una “fiebre Melania” con la publicación de varios libros sobre ella, entre ellos: Melania Trump: Elegance in the White House de L.D. Hicks; Melania Trump - The Inside Story: The Potential First Lady de Bojan Požar; Melania Trump: Model and First Lady de Bethany Bryan; y Melania Trump: Everything you ever wanted to know about America’s future first lady de Talia Rose.