Isabel Allende y su sorpresivo apoyo a Paula Narváez: “Es el tiempo para el liderazgo de mujeres”

La senadora Isabel Allende recuerda como un episodio ingrato el desenlace que en octubre 2016 tuvo su precandidatura presidencial en el PS. En esa oportunidad la entonces timonel socialista bajó su postulación sin la posibilidad de competir en primarias contra José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Escobar. Luego, el comité central del PS nominó directamente al senador independiente Alejandro Guillier como su carta presidencial. El resto es historia.

Con ese antecedente a la vista, la expresidenta socialista reafirma la necesidad de que el candidato de la colectividad se resuelva a través de primarias. Y, a su vez, declara que -al igual que la ex presidenta Michelle Bachelet-, su carta ahora es la exvocera de gobierno Paula Narváez.

Allende pasa a ser parte así de la lista de parlamentarios que se adhirieron a la precandidatura de la sicóloga socialista ungida por el bacheletismo. En esa lista hasta ahora se cuenta a las diputadas Emilia Nuyado, Daniella Cicardini y Marcos Ilabaca.

Ud. hace unos días firmó la carta de los parlamentarios que le pedían al presidente del partido Álvaro Elizalde que asumiera un desafío presidencial, ¿qué la decidió a firmar ahora la carta de apoyo a Paula Narváez?

No lo hice apenas me llegó porque me sentía un poco complicada. Antes de que apareciera el nombre de Paula Narváez, entre los senadores habíamos conversado ese tema y yo le había dicho a Álvaro Elizalde que me parecía que el PS no podía no tener candidatura, y que a lo mejor él iba a tener que asumirla. Yo sé que él no lo estaba buscando, pero yo fui una de las que le dijo eso hace mucho tiempo atrás, cuando él me planteó el tema (de ser ella la candidata) y le dije que era un capítulo cerrado. Entonces cuando recién surgió (el nombre de Narváez) yo me quedé un poco sorprendida.

Pero decide firmar en favor de ella...

Me parece que es una estupenda posibilidad. Si Paula Narváez acepta, creo que nos haría muy bien tener una mujer. ¡Sería magnífica! Y, como dice el presidente, esto tiene que ser resuelto en una primaria abierta, ciudadana si es que hay más candidaturas en el PS. Yo estoy muy de acuerdo con tener una candidatura única del PS-PPD y otro proceso más sería en la Unidad Constituyente. Son círculos concéntricos: partir en el PS, luego PS-PPD, Unidad Constituyente y ojalá que después se pueda llegar a una candidatura única de la oposición.

¿Qué fortalezas le ve a Paula Narváez considerando que, como dijo el senador José Miguel Insulza, no es una figura conocida y que requerirá un proceso de instalación más largo?

Paula Narváez en su momento fue bastante conocida, pero como de eso ya han pasado bastantes años y ha estado fuera del país, la memoria es de corto alcance. Yo creo que cuando empiece en terreno la gente va a reconocerla. Su virtud es ser mujer, y yo creo que este es el tiempo para el liderazgo de mujeres. Eso se ha demostrado a nivel mundial con la pandemia, donde las mejores líderes del mundo han sido mujeres, eso a una la llena de orgullo.

La aparición de su nombre está tensionando internamente al PS, ¿cómo ve ese proceso?

Si ella concita un apoyo muy transversal en el partido me parece estupendo, porque lo que no podemos hacer es estar entrando en una dinámica interna de tensiones. Una candidatura tiene que tener el respaldo de todos. Lo que nosotros no podríamos hacer es repetir el error de la vez pasada que no fue nada sencillo, para mí menos.

¿Se refiere a la decisión de no hacer primarias en la elección presidencial anterior cuando ud. era precandidata del partido?

Claro, recordará que Ricardo Lagos no quiso primarias, tomó la decisión de que el Comité Central lo resolviera. Fue bien duro ese proceso. Me tocó vivirlo bien de cerca y no fue nada de agradable. En cambio ahora el PS tiene la oportunidad, esta candidatura ha sido impulsada básicamente por mujeres, está teniendo un respaldo importante y si llegara a surgir otro nombre, bienvenido, y hacemos una primaria abierta participativa... cualquier cosa menos decidir esto entre cuatro paredes.

“Álvaro nunca estuvo en la idea de estarse postulando”

Hay sectores que temen que se repita el escenario de la presidencial pasada, ¿tiene confianza en que se impondrán las primarias?

Estoy convencida y Álvaro lo acaba de declarar: que la candidatura se va a decidir a través de un mecanismo amplio y participativo, me parece la mejor solución, porque obviamente eso se llama primarias.

Él ha dicho que no busca ser candidato...

¡Me consta! Álvaro nunca estuvo en la idea de estarse postulando. Yo fui la que en un momento dado le dijo -ante la negativa de Carlos Montes y la mía- que si era necesario, él tendría que asumir. Pero me consta que él no lo estaba buscando.

Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, sostuvo esta semana que es incompatible ser jefe de partido y candidato presidencial, ¿lo cree así?

En este momento en que estamos a punto de tomar decisiones que pueden ser muy complejas para la oposición y en que el PS ha insistido en lista única para no regalarle a la derecha la sobre representación, no es momento de estar en estos temas. Creo que está claro que el comité central tiene que definir un itinerario, y no creo que haya ninguna necesidad de estar planteando otra cosa.

¿Cuánto cala dentro de la militancia PS que la presidenta Bachelet se pronunciara a favor de Narváez?

Mucho, porque evidentemente la figura de Michelle Bachelet es muy respetada y querida en la base militante. Es un apoyo muy potente y muy importante. Ahora, yo no creo en las herencias, eso es extremar las cosas. Pero sí creo que tiene impacto. De eso no cabe duda.

¿Cree que Paula Narváez podría ganar una primaria del sector?

Yo no se qué otras candidaturas van a haber al final. Eso se tiene que resolver de una manera muy amplia y participativa. Pero sí creo que -como es tiempo de mujeres- Paula corre con la ventaja de que hoy flota en el ambiente el ánimo de las mujeres para que una encabece, eso es real.

¿Cree que podría ser convocante para el Frente Amplio dado que Beatriz Sánchez todavía no toma una determinación?

Todo eso está por verse, efectivamente aun no se sabe la decisión final de Beatriz Sánchez. A mí me parece que hoy el fin mayor es la convención constitucional, necesitamos tener una lista unitaria, necesitamos no regalarle la sobrerepresentación a la derecha que no ha demostrado ser un buen gobierno.