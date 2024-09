Jaime Sáez (FA) y reforma de salud: “Le planteamos al gobierno presentar proyectos de acuerdo a lo que deseamos y no lo que desea la oposición”

El 5 de septiembre la bancada del Frente Amplio (FA) se dio cita con el coordinador de la reforma del Ministerio de Salud, Bernardo Martorell, con el fin de sentar sus bases y límites frente a los proyectos que el Minsal debe presentar el próximo 1 de octubre para así cumplir con lo sentado en la ley corta de isapres.

Jaime Sáez, jefe de la bancada del FA, fue uno de los participantes de esa cita, en la que quisieron remarcarle al Ejecutivo a través de la cartera, entre otras cosas, que no están de acuerdo en la idea de considerar un mecanismo de compensación que favorezca a las isapres, quizás si el gran nudo que ya se ha visto tendrá esta nueva discusión legislativa, en la que el diputado cree que el gobierno no puede transar sus principios.

¿En qué puntos coinciden con el gobierno de cara a la idea de reformar el sistema de salud?

En poner el foco en salud pública sobre el fortalecimiento de Fonasa y también sobre el fortalecimiento de capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia de Salud. Y también respecto a terminar con todo tipo de barreras de discriminación que existen hoy día en el sistema privado. Ahí hay un nivel de concordancia prácticamente total. Entendemos que hoy día Fonasa tiene a una porción muy significativa y muy mayoritaria de la población en Chile y que va a seguir aumentando. Por eso apuntamos a una revalorización de la salud pública y el transitar idealmente hacia un modelo de seguridad social como la reforma de las pensiones. Pero hemos levantado preocupaciones que tienen que ver con con los tiempos de tramitación, si esto va a venir contenido en un gran paquete de reformas con más de un proyecto de ley, o va a ser uno solo.

¿Y en cuáles no?

Lo hemos planteado más bien en un tono de inquietud respecto a lo que está pensando el gobierno. Entendemos que una discusión que también excede al Ministerio de Salud, tiene que ver con definiciones también de carácter político y eso se lo hemos hecho ver a la propia ministra, entendiendo que el Congreso es un lugar bastante hostil para cualquier tipo de cambio que vaya a favor de la ciudadanía.

Ustedes trazaron la línea de que no aprobarán un proyecto que favorezca a las isapres.

Lo que el gobierno nos ha planteado es que su interés es el fortalecimiento de la salud pública y que ese va a ser el énfasis principal de lo que venga en adelante. Nosotros simplemente hicimos el planteamiento de que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con un mecanismo de compensación para las isapres, porque entendemos que su sostenibilidad financiera no es responsabilidad del Estado, sino de las propias empresas. Ya se ha generado una legislación que ha permitido darles oxígeno, pero la situación crítica en la que se encuentran se debe en gran medida a su propia administración.

¿Cómo ha tomado el gobierno esa postura?

La recepción a nuestro planteamiento ha sido muy positiva. Obviamente nuestros planteamientos no son solamente nuestros, también hay un nivel de concordancia con otras fuerzas del oficialismo. El Ejecutivo tiene la obligación de poder conciliar distintas visiones, de poder examinar exhaustivamente cómo se comporta la oposición en esta materia y así plantear un camino legislativo que permita que los proyectos se puedan tramitar y que no sean desnaturalizados en su tramitación. Le planteamos al gobierno que es importante presentar proyectos de acuerdo a lo que deseamos y no de acuerdo a lo que desea la oposición. En el camino hay un proceso de diálogo político de confrontación de ideas y hay algunas que van permaneciendo, otras que van cayendo.

¿Les han dado luces de la composición de los proyectos de ley para reformar el sistema?

No. Tampoco pedimos un trato especial. Ninguna otra fuerza política conoce con detalle cuáles son los contenidos de la reforma y eso se conocerá cuando los proyectos se presenten. Una cuestión que nos importa mucho remarcar es hacernos cargo de las listas de espera y también con ir relevando avances importantes como el copago cero, la atención primaria universal y mostrar con elocuencia lo exitosa que fue la última campaña de invierno.

¿Pero están conformes con los avances expuestos hasta la fecha en materia de reforma de la salud?

Más que conformidad, estamos con la claridad de que hay un camino que está atrasado y ese camino se está siguiendo, se están cumpliendo las distintas etapas de diálogo que planteó el gobierno a partir de la promulgación de la ley corta. Han habido muchas reuniones de trabajo con equipos técnicos y de asesores de los diversos partidos del oficialismo y ya nos estamos aproximando a las fechas comprometidas. Hasta ahora creemos que se ha cumplido con lo que comprometido.

Desde la oposición sostienen que hoy no están las condiciones para implementar el Fondo Universal de Salud (FUS). ¿Cómo lo ve?

Es una postura muy miope a la realidad y negando que cuando el sistema ha tendido a unificarse -la pandemia es un ejemplo- las cosas han funcionado mejor. Ahí hay una visión profundamente ideológica de que esto tiene que estar en manos del sector privado permanentemente y toda la evidencia indica que eso es un fracaso. Tanto así que la industria para ser exitosa tenía que recurrir a todo tipo de maniobras, que han sido declaradas ilegales e inconstitucionales.

Martes, 30 de enero 2024 Ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto a Víctor Torres, Superintendente de Salud, Camilo Cid, director de FONASA, en conferencia de Prensa Ley corta de Isapres Foto: Alejandra De Lucca V.

¿Cree que ha vuelto a instalarse este debate en torno a las dos almas del gobierno frente a la reforma de salud?

No me parece que sea un debate que esté hoy sobre la mesa. Nosotros creemos que acá tiene que haber un alma comprometida con el fortalecimiento de la salud pública. Cómo llegamos a ese fortalecimiento, en qué se traduce después en lo concreto, es algo que tenemos que ir descubriendo, analizando durante el proceso legislativo.

¿Y cree que una parte del gobierno ha abandonado la idea de reformar el sistema de salud tal como se planteó en un comienzo, con el fin de las isapres?

Al menos con nosotros el Ministerio de Salud ha sido muy claro. No tengo por qué desconfiar en términos de que hay un compromiso con avanzar en una reforma que revalorice el rol de la salud pública. Lo que hemos planteado es que este gobierno debiese dejar sentada las bases para un seguro universal de salud.