Jaime Sáez, diputado RD: “La reforma de salud es una prioridad para todo el Frente Amplio”

Durante la jornada de este martes se concretó el almuerzo de los diputados del Frente Amplio con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien llegó acompañada de Bernardo Martorell, hombre fichado como coordinador de la reforma de salud. Precisamente, porque el objetivo de la reunión -que desde hace semanas se viene organizando- era hablar de la reestructuración del sistema que prometía el programa de gobierno, factura que diversos sectores le han vuelto a pasar al Ejecutivo ahora que terminó la discusión de la ley corta de isapres.

Jaime Sáez, diputado de Revolución Democrática, saca cuentas positivas de la instancia que se generó con la secretaria de Estado y relata que durante la hora que duró la cita abordaron los proyectos de ley que desde La Moneda ingresarán el próximo 1 de octubre relacionadas a la reforma, compromiso que quedó establecido en el debate de la ley corta.

Asimismo, cuenta que le hicieron ver a la jefa del Minsal que esta reforma será una prioridad para la coalición, una suerte de intransable que debe avanzar hacia lo prometido en campaña: un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarán en seguros complementarios.

¿Quedaron conformes con la reunión?

Sí. Hubo un primer apronte y la ministra valoró la disciplina que ha tenido el Frente Amplio en momentos bien críticos, donde hemos tenido que tomar decisiones, incluso, contrarias a nuestros principios.

¿Cuáles, por ejemplo?

La discusión de adelantar la publicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA) fue un momento tenso y difícil, y por supuesto todo lo vinculado a isapres no fue sencillo. Entonces, hemos demostrado un nivel de compromiso que no sé si otras fuerzas políticas han demostrado, y cuando hemos tenido críticas las hemos planteado en los espacios que corresponde y no en los medios de comunicación. Pero, por sobre todo, hemos favorecido el debate y no lo hemos entrampado. Esa valoración hacia lo que hemos hecho se debe expresar en que se nos permita un nivel de incidencia importante en las materias que van a venir.

¿Quedó zanjado algún compromiso durante la reunión?

No, porque no tenía esa finalidad. Esta reunión era para mostrar nuestro compromiso y decir lo que esperamos en cuanto a contenidos de la reforma y lo que nos interesa es establecer un fondo único y garantizar que no exista un sistema de multiseguros y junto a ello el fortalecimiento de Fonasa y de la Superintendencia de Salud.

En ese contexto, ¿se adelantó en qué consistirán los proyectos que ingresarán el próximo 1 de octubre?

Sí, es el fortalecimiento de Fonasa y de la Superintendencia, proyectos que deberían ir en paralelo con una ley (diferente) de isapres. La misma ministra reconoció que la intención era legislar en paralelo, probablemente a través de ambas cámaras.

¿La ley de isapres es la eliminación de las preexistencias?

Exactamente.

Durante la crisis de las isapres se dijo que en el gobierno había dos almas, y hay quienes también dicen que en esta discusión hay dos opiniones enfrentadas. ¿Es así?

Hay más de dos, y está bien que sea así, porque no esperamos lo contrario. Eso sí, para nosotros como bancada es muy importante que se manifieste el programa de gobierno y se avance hacia una reforma de salud que nos permita un seguro único. Y eso es lo que hemos dicho hoy, que hay que ingresar un proyecto que tenga base en las ideas que empujaron este gobierno y luego hay que atender la realidad del Congreso y habrá que negociar y llegar a acuerdos.

En más de una ocasión desde el Minsal han manifestado que la reforma ya empezó. ¿Están conformes con esos avances?

Es prematuro, porque está todo comenzando. Desde el Minsal nos han hecho bastante énfasis en la valoración de la Modalidad de Cobertura Complementaria que se aprobó en la ley corta, en el copago cero de la modalidad institucional de Fonasa y la universalización de la atención primaria en diversas comunas del país, y eso nos parece bien. Habiendo pasado apenas un mes desde que se aprobó la ley corta de isapres, sostener públicamente que no hay avances en cuanto a la reforma es poco honesto. Aún se están sacando conclusiones, y el gobierno espera llegar al Congreso en julio para el trabajo legislativo, con reuniones con expertos y exministros. También hay una comité de reforma en la Comisión de Salud del Senado, pero nos parece que es un espacio insuficiente, y sería más productivo darles cabida de manera orgánica a los partidos oficialistas y no únicamente a voluntades individuales, como ha ocurrido en el último tiempo.

Desde ahí han surgido críticas sobre el avance de la reforma.

Pero ¿de quién? ¿De los senadores de la Comisión de Salud? Por eso digo: la reforma es una prioridad para todo el Frente Amplio, se está trabajando en una agenda central y vamos a disponer de todos nuestros recursos para que esto avance de buena forma.

¿Qué debería abordar el trabajo prelegislativo?

Es relevante darles cabida a los partidos del oficialismo, donde también hay grupos de expertos. También, al observar cómo se plantean los tiempos de discusión -los proyectos ingresarán en un periodo electoral- creemos que es muy relevante que el trabajo prelegislativo sea lo más orgánico posible y no de determinados grupos de interés o actores individuales dentro del Congreso, porque la experiencia con la ley corta nos demuestra que hacer esto entrampa la discusión y dilata el trámite. Hay parlamentarios que lo toman como agenda personal y es de país. Y eso es lo que le dijimos con firmeza a la ministra.

¿Se dejó de lado la propuesta de un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado?

Esta reforma ha estado mediada por infortunios y eso la ha ido postergando, pero aquí hay un compromiso del Presidente de la República y de su ministra de Salud, y ha quedado refrendado en la ley corta, y el gobierno va a hacer cumplir esa norma.