Javier Pacheco, procurador de Perú: “el Poder Judicial de Chile tiene un elevado nivel y han respetado el procedimiento contra Fujimori”

El procurador público adjunto en delitos de corrupción de Perú, Javier Pacheco, arribó a Chile el pasado lunes 10 para entregar los antecedentes solicitados por la Corte Suprema ante la solicitud del Estado vecino para que nuestra justicia amplíe la extradición del expresidente Alberto Fujimori (84).

Ese país busca poder imputarle nuevos hechos, ahora por los delitos de homicidio calificado, peculado y asociación ilícita para delinquir, secuestro, revelación de secretos de interés nacional, entre otros. Fujimori fue extraditado en 2007 y desde ahí ha permanecido en la cárcel, pero juzgado sólo por los delitos que se analizaron en ese momento respecto a corrupción y lesa humanidad. Sin embargo, la fiscalía peruana emprendió una nueva ofensiva y el procurador Pacheco es el encargado de velar porque esto se concrete. Dicho rol lo ha facultado para que los últimos días haya entregado los antecedentes a la ministra instructora Andrea Muñoz.

Durante las últimas horas, posterior a esta entrevista, en medios peruanos ha trascendido que, en su visita a Chile, el procurador ha presentado su renuncia al cargo que asumió el 2019. Sin embargo, todo aquello se debería a una estrategia para poder optar al cargo de procurador general de Perú.

Usted es procurador anticorrupción, ¿Cómo ha sido su paso por este cargo?

Este cargo lo asumí a la renuncia del anterior procurador anticorrupción, que fue el doctor Amado Enco y desde ahí no se ha designado al titular. Hay un concurso, el cual es por la normatividad vigente que existe no se me permitió presentar porque todavía queda pendiente que yo sea ratificado, porque soy procurador desde el año 2019, procurador adjunto.

¿Y la carrera hacia procurador general?

Como institución me queda esperar, qué decisión toma el Consejo Directivo de la Procuraduría General. No son buenos momentos los que pasa mi institución y en ese contexto me queda claro que uno tiene que hacer lo mejor por la institución y que salga adelante de estos problemas en los cuales de los cuales uno está atravesando.

¿Y qué opinión tiene de ese complejo momento?

La situación no pasa por las instituciones muchas veces, sino por las personas que dirigen las instituciones. Y me toca esperar de la mejor manera y con buena fe que esto sea así, que tengan unas decisiones, las mejores, las decisiones más acertadas, sobre todo en la designación de personas idóneas a cargo de las distintas instituciones en mi país.

¿Cómo calificaría su paso por Chile para la solicitud de ampliación de la extradición de Fujimori?

Nos hemos reunido con la ministra Muñoz y estamos satisfechos del resultado de esta reunión. Lo importante aquí es que de esta reunión que hemos tenido me voy satisfecho. Por cuanto, como fue la primera vez en mi país, hizo el requerimiento de extradición de Fujimori, conseguimos el objetivo teniendo resoluciones objetivas, motivadas, que daban viabilidad a que Fujimori sea procesado y hoy día esté sentenciado y cumpliendo una condena por estos delitos que él cometió.

Esta no es primera vez que solicitan ampliar la extradición, ¿Por qué esta nueva ofensiva?

Estos procesos fueron aprobados en el año 2009, son seis procedimientos. Primero, la ejecución extrajudicial en el penal de Castro Castro por parte de un equipo con un grupo paramilitar. El segundo caso es la ejecución extrajudicial por parte de este grupo denominado Colina de la Familia Evento Silla. El tercero es el caso denominado Los Gallinazos en la residencia de Japón cuando se toma esta residencia por parte de un grupo terrorista llamado MRTA. El cuarto es el de revelación de secretos militares. El quinto es el de la adquisición de un canal de televisión y ahí se está procesando por estos hechos, por un delito de peculado. Y este último caso, no menos importante es la venta de armamento a las FARC.

Han pasado 15 años desde la extradición...

No me corresponde a mí decir por qué recién se remitió esto. Para mí, es extradición lo que me compete en mi cargo de funcionario y procurador ah doc para esta extradición, es tramitar estos casos conforme lo que la ley me faculta. La demora es porque dice que esto recién ya está en la autoridad competente a efectos de determinar si de ser el caso sí hubo responsabilidades y si ubicar a cada funcionario de esta demora. Pero ahorita lo que estamos haciendo es cumplir con los requerimientos efectuados por la ministra Muñoz y una vez que culmine con estos requerimientos y se subsane, si es que hay la desidia, esto entiendo que estará ya para que se resuelva en este primer nivel.

¿Cómo calificaría el rol que ha tenido Chile en todo el proceso contra Fujimori?

Muy bueno. Aquí, el Poder Judicial tiene un elevado nivel y ellos han respetado el procedimiento y han evaluado y valorado todos los elementos de prueba para darle viabilidad o el pase para permitirnos como país, no me corresponde nuevamente, como te digo a mí, juzgar, acusar y juzgar a Fujimori y especial que hoy día él está cumpliendo una pena de 25 años por la Comisión de delitos de lesa Humanidad y corrupción de funcionarios, algunos de ellos ya están cumplidos.

¿Ha sido fundamental Chile en la reparación de víctimas en Perú?

Sí, ha aplicado lo que es el debido proceso y ha garantizado los derechos de Fujimori como extraditado, los ha garantizado, los ha cautelado, pero también ha admitido y ha dado viabilidad a un requerimiento hecho a través de un debido proceso de extradición por mi país.

Y en ese sentido, ¿cómo definiría la actual situación de Fujimori?

En el tema que me corresponde subsanar, uno de los requerimientos de la defensa de Fujimori aquí, porque tiene defensa pública, fue establecer cuál es el estado de salud de Fujimori y uno de los documentos que se tiene hoy día, el expediente que tiene el despacho de la ministra Muñoz es que Fujimori goza de una salud buena, está en un estado equilibrado y que tiene enfermedades como las que tiene una persona de 84 años, pero está completamente controlado y cuidada.

¿Y respecto a la situación carcelaria?

En mi país se habilitó un lugar que se llama o se llamaba el fundo Barbadillo, como un lugar dándole la condición de un centro penitenciario, un penal donde solamente existe un reo que es Fujimori y en ese sentido él tiene todos los cuidados que se le garantiza, digamos a este procesado que no se da en los demás penales, en centros penitenciarios. Sin embargo, aquí son los reos los cuidados que se ha establecido, no me toca a mí, no me corresponde señalar el por qué. Y respecto del tema político, por mi condición de procurador anticorrupción, yo no puedo manifestarme ni expresarme en temas políticos que no son de mi competencia.

¿Qué espera del proceso en Chile?

Yo soy positivo. Después de la reunión de hoy, yo espero que la ministra Muñoz admita el pedido efectuado por el Estado peruano a través de esta extradición y nos posibilite procesar a Fujimori por estos hechos que son gravísimos. Confío en la justicia chilena. Confío en los actores y en los integrantes de la Corte Suprema de la Justicia Chilena. Y regreso a Perú satisfecho, pidiéndoles que sean o que tengan celeridad en la tramitación de este proceso.

¿Y de la justicia peruana?

Se le va a respetar su debido proceso. Como te repito, no soy magistrado, pero también en el nivel de la Corte Suprema, el nivel de Poder Judicial allá es elevado y se le va a garantizar todos sus derechos que tenga Fujimori, como se viene haciendo hasta ahora a nivel de Ministerio Público, a nivel del Poder Judicial, incluso a nivel del Instituto Nacional Penitenciario, que tiene a este condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción y las mejores condiciones que estarían otros, otros condenados, incluso procesados.