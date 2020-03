Javiera Mena desde su cautiverio en Madrid: “Solo espero que en Chile no pase lo que está pasando en España”

La temporalidad es desde hace años uno de los temas recurrentes en la obra musical de Javiera Mena. La autora de Otra era, que hace una década soltó la guitarra y abrazó los sintetizadores como herramienta de trabajo para no soltarlos más, habla hoy desde un futuro cercano para invitar a la humanidad completa a mirar el pasado inmediato sin melancolía y -pese a todo- con cierta luminosidad.

Desde su encierro en Madrid, una de las ciudades más golpeadas por el conoravirus (19.243 contagiados, 2.412 muertos), la cantautora nacional aprovecha una cuarentena total que ya suma casi dos semanas para presentar el primer adelanto de su próximo disco: Flashback, single disponible desde anoche en las plataformas digitales, donde sobre un poderoso beat electrónico y con un videoclip inspirado en el manga japonés Akira, reflexiona sobre las cosas que hicimos antes y que ahora ya no podremos hacer. En este caso, el timing es perfecto.

“Es una canción que hace una reflexión sobre el pasado, que es algo que todos pensamos en este momento. Hace una semana yo estaba haciendo algo tan simple como caminar por la calle y hoy no lo puedo hacer. La canción tiene esa sensación: la idea de no poder volver atrás pero mirar ese pasado desde hoy en día. Habla de la nostalgia, de acordarse de tiempos pasados y asumir que las cosas cambian”, comenta la solista sobre el sencillo, la primera pista de un sexto álbum sucesor de Espejo (2018) que planea publicar en algún momento de este 2020.

Sobre las múltiples coincidencias entre el imaginario de Flashback y la pandemia del Covid-19, Mena reconoce que, pese a las conexiones, “hubo algunas dudas sobre sacarlo o no, pero finalmente creo que es un buen momento para sacarla. Quizás si hubiese sido otro tipo de canción, más festiva o hedonista, quizás no hubiera funcionado como una ofrenda para la gente hoy en día, pero creo que con Flashback sí funciona. La música en sí sana y creo que puede funcionar como un bonito regalo para la gente”.

Pese al optimismo de la artista y de su nueva propuesta, la situación que vive hoy su país adoptivo se parece a la que planteó el japónes Katsuhiro Otomo en su clásico manga hace casi cuatro décadas. “Incluso volviendo a leer ahora a Akira, predijo que las Olimpíadas de Japón se iban a acabar”, cuenta.

Hasta ir a hacer las compras en Madrid puede ser una experiencia post apocalíptica, cuenta. “En los supermercados hay como dos horas de espera para poder entrar. Y adentro me recuerdan la serie The handmaid’s tale (El cuento de la criada, de Hulu), porque es todo súper restringido. Y esa serie me da terror. Pero hay una verdulería en la esquina y esa no está llena así que he podido sobrevivir con eso”, detalla.

Si bien asegura que el encierro total en España “parece más terrible de lo que es”, la artista sí desconfía de las medidas sanitarias que se han tomando en Chile. “Creo que se han demorado, porque veo que en Argentina, Perú, cerraron los colegios de una, y estoy a la espera de qué va a pasar. Porque creo que no han tomado medidas tan drásticas y había que tomar medidas drásticas”.

Y profundiza: “Solo espero que no pase allá lo que está pasando en España, porque he ido al doctor en Chile y acá y en España el sistema de salud protege mucho más a todas las personas, no es tan mercantil como el chileno. En ese sentido tengo mucha desconfianza en lo que viene, ojalá me equivoque, pero creo que debieron haber decretado cuarentena en todo el país, como lo hizo Argentina”.