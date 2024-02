Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia que se ha convertido en la enemiga número 1 de Putin

Apodada la Dama de Hierro de Europa, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas –que se ha presentado como candidata para convertirse en la próxima jefa de la OTAN– se ha posicionado como una feroz crítica del Presidente ruso Vladimir Putin en el Viejo Continente.

Así, en un debate en el marco de la Cumbre de Seguridad de Munich, en el que Kallas participó el sábado pasado junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el senador republicano estadounidense Pete Ricketts, la mandataria hizo referencia a la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny en una cárcel en el Ártico. Señaló que el fallecimiento muestra que el manual de estrategia de Putin no ha cambiado. “Así es como opera. Este es el manual del dictador en la vida real, así que debemos ser conscientes de ello”.

Pero también aprendamos de la historia, afirmó. “Lo vimos en la década de 1930. Lo mismo. Quiero decir, no detener al agresor cuando teníamos la oportunidad de detenerlo, y luego ver cómo la agresión se extendía por todo el mundo”.

“Ya hemos aprendido de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial que todo se propaga muy rápido en Europa, y además, si Estados Unidos se aísla, eventualmente le va a costar más”, le dijo a Ricketts, miembro del Senado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Comité de Relaciones.

Kallas de 46 años estudió derecho y economía y trabajó como abogada antes de ser elegida al Parlamento Europeo por el liberal Partido Reformista de Estonia en 2014. Allí se convirtió rápidamente en una de las principales voces europeas en materia de nuevas tecnologías y regulaciones digitales, así como en las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania.

La periodista de la cadena CNN, Christiane Amanpour, que moderó el debate en Munich, preguntó a Kallas si teme que Estados Unidos pueda cambiar de rumbo después de las elecciones presidenciales. “Quiero corregir una cosa”, dijo Kallas: “A menudo escucho mencionar a los países bálticos y a Polonia por separado, como si fuéramos miembros de segunda clase de la OTAN. Todos somos iguales”.

“Cuando Rusia vaya a atacar a la OTAN, nos atacará a todos. No a Polonia ni al Báltico. Así que no cometamos ese error”.

Desde que se convirtió en primera ministra de Estonia las declaraciones de Kallas han molestado al Kremlin. Al punto que Moscú publicó una orden de detención en su contra a mediados de febrero. La orden se emitió tamnbién contra a otros políticos bálticos críticos con el Kremlin y su guerra en Ucrania, incluido el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairys, y decenas de parlamentarios de Letonia.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, habla con la prensa mientras asiste a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 1 de febrero de 2024. Foto: Reuters

El Kremlin acusó a Kallas, al secretario de Estado de Estonia, Taimar Peterkop, y a Kairys, de destruir o dañar monumentos soviéticos en memoria de los soldados caídos, informó la agencia estatal ruso TASS. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó los cargos en una llamada con periodistas, pero no aclaró cuándo se produjo el supuesto crimen.

Poco después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Kallas -que ha sido una firme partidaria de Kiev- anunció que Estonia eliminaría todos los monumentos soviéticos del país de los espacios públicos.

El año pasado, un alto funcionario ruso encargado de hacer cumplir la ley ordenó investigaciones sobre el plan de Estonia de retirar un monumento que involucraba a un tanque soviético en la ciudad oriental de Narva, denunciándolo como una profanación de la memoria de los soldados soviéticos que cayeron mientras luchaban contra los nazis.

Kallas dijo en las redes sociales que la medida no le sorprendía y que era una prueba de que estaba “haciendo lo correcto” al apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

“A lo largo de la historia, Rusia ha ocultado su represión detrás de las llamadas agencias encargadas de hacer cumplir la ley”, dijo Kallas, citando los casos de su abuela y su madre, quienes, según ella, fueron deportadas a Siberia después de que la KGB emitiera órdenes de arresto en su contra.

“El Kremlin ahora espera que esta medida me silencie a mí y a otros, pero no lo hará. Al contrario, continuaré apoyando firmemente a Ucrania”, afirmó.

Viviendo en la Unión Soviética

Nació en la Estonia ocupada por los soviéticos en 1977, proveniente de una familia que vivió las consecuencias de la Rusia imperialista. En 1949, su madre, Kristi (que entonces tenía seis meses), su abuela y su bisabuela fueron enviadas a Siberia durante las deportaciones masivas de Stalin de ciudadanos bálticos que eran considerados “antisoviéticos”. “Fue un extraño quien le dio a mi abuela un tarro de leche que mantuvo viva a mi madre durante este viaje”, dijo ante el Parlamento Europeo en un discurso el 9 de marzo de 2022. “Fueron desconocidos los que secaron los pañales del bebé sobre su piel, ya que era el único lugar cálido en el vagón de ganado. Y fueron extraños quienes ayudaron de innumerables maneras cuando se les permitió regresar a Estonia”.

Su padre, Siim Kallas, supervisó el cambio del país hacia el capitalismo democrático como presidente del Banco de Estonia en la década de 1990 y fue primer ministro entre 2002 y 2003 antes de convertirse en un comisario europeo.

Tras sus estudios de leyes se unió al Partido Reformista y ganó una elección de liderazgo en abril de 2018 y se convirtió en la primera mujer primera ministra de Estonia en enero de 2021, al frente de una coalición con el Partido de Centro de Estonia, de centro izquierda.

Según la revista The New Statesman, cuando Putin comenzó a concentrar sus tropas en las fronteras de Ucrania en 2021, muchos Estados europeos mucho más grandes esperaron el momento oportuno. Por el contrario, su gobierno envió armas letales a Kiev ya en diciembre de 2021, menos de un año después de que ella asumiera el cargo. “Los problemas de nuestros vecinos hoy serán nuestros problemas mañana”, dijo Kallas en una entrevista con la revista británica. “Así que si la casa de tu vecino (está en llamas) es mejor apagar el fuego allí que esperar hasta que el fuego llegue a tu casa”.

Trabajadores retiran un tanque soviético T-34 instalado como monumento en Narva, Estonia, el 16 de agosto de 2022. Foto: Archivo

La publicación recuerda el viaje a Berlín Occidental que Kallas hizo junto a su padre en 1988. “Inhala. Es el aire de libertad que viene del otro lado”, le dijo Siim Kallas a su hija que entonces tenía 11 años.

Una fotografía tomada durante el viaje muestra a la joven Kaja frente a la puerta con su hermano y su madre, con un pequeño bolso violeta y una mirada acerada. La familia no podía haber sabido entonces que el Muro de Berlín caería un año después y que la Unión Soviética colapsaría dos años después, transformando sus vidas e impulsando a su pequeño país nuevamente hacia la independencia y la democracia.

“Realmente no entendí lo que quería decir en ese momento, porque nunca había experimentado la libertad”, dijo Kallas a The New Statesman.

“Soy de la generación afortunada”, dijo en la entrevista. “Vivíamos en una prisión, sin libertad, sin opciones, sin nada. Y en 1991, cuando yo era un adolescente, recuperamos nuestra independencia y libertad”. Ella contrasta esto con la generación de sus abuelos, que, como ella dice, “lo tenía todo” en una Estonia independiente y lo perdió todo cuando la Unión Soviética ocupó el país en 1940.

Al ser consultada sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el significado de que Moscú pueda ganar indicó: “La victoria significaría que Rusia regresa a donde están sus fronteras. Entonces regresan y se retiran”. La derrota, continúa, es más difícil de definir y su significado depende en última instancia de Ucrania.

Kallas rechaza fundamentalmente la idea de que se deba buscar el fin del conflicto a cualquier precio. “Creo que lo que todo el mundo tiene que entender es que la paz no es un objetivo final si eso significa que la agresión vale la pena”, dijo. “Lo que quiero decir con esto es que cuando dices ‘OK, que haya paz y todos se queden donde están’, todavía significa que Rusia ha tomado una gran parte del territorio de Ucrania, siendo Ucrania un país soberano e independiente. Entonces significa que la agresión realmente vale la pena”. Si esto sucede, añadió, será sólo cuestión de tiempo hasta que Putin vuelva a actuar: “Si Rusia no es castigada por lo que está haciendo, entonces habrá una pausa de uno o dos años, y luego todo continuará: las atrocidades, el sufrimiento humano, todo”.