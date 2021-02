La cita de la paz: la charla de Dudamel que oxigenó al abrumado camarín de la U

Había jugadores en la U (posiblemente algunos todavía dudan) que no estaban contentos con la relación que se había generado entre el plantel y el entrenador, Rafael Dudamel. Un trato tenso, que incluso llevó a que algunos referentes plantearan el caso en un escalón más alto del club. Y claro, los resultados poco ayudaban a mejorar el ambiente.

El reclamo, obviamente, llegó a oídos del DT venezolano. Aunque al interior de Azul Azul le ven como algo lógico de cualquier grupo. Siempre hay uno o dos más conflictivos que el resto, es lo normal, le comenta a eldeportivo.cl una voz dirigencial. Lo concreto es que Dudamel atendió la situación y en las horas previas al partido del viernes pasado con Coquimbo Unido, citó a sus jugadores a una charla para calmar esa mala vibra. “Se tuvieron que aclarar algunas diferencias que a lo mejor había entre algunas personas dentro del plantel y eso, comprometernos todos a estar siempre unidos”, describió Ángelo Henríquez, minutos después del triunfo sobre los Piratas, en el que anotó el gol de la victoria.

Reclamos de jugadores por un trato militar de parte del técnico, como castigos durante los entrenamientos por algún ejercicio mal realizado (sentadillas o flexiones, relatan desde el CDA). Quejas por la poca sintonía con algunos referentes, como Montillo o Beausejour, que fueron retrucadas por los mismos futbolistas que no veían con tanto recelo el trabajo de Dudamel. Y claro, el mea culpa del adiestrador, que él mismo reconoció tras la victoria en Coquimbo.

“Encontramos cómo llegarle más al futbolista. No todo es la pelota ni el campo. Y ya el partido, la competencia, tener que ganar, el descenso, la tabla ponderada... ya es una exigencia. Quizás en la búsqueda de mejorarlos, había tenido mucha exigencia porque me compenetro y me involucro. El ser humano estaba falto de cariño. Darles un poquitico más de cariño a mis muchachos, eso fue lo que hicimos”, dijo Dudamel.

Más allá de que la tensión por el juego no se disipa y que la amenaza del descenso sigue ahí, aunque tras los resultados del fin de semana y de ayer salvan momentáneamente a la U de todo, “las cosas están bien en la interna”, destacan desde la sede del cuadro estudiantil. Hubo un cambio importante, que también ratificó en las últimas horas Joaquín Larrivey, goleador del equipo. “Cambió un poco el DT, se acercó a los jugadores”, comentó al programa de radio La Magia Azul, aunque luego recalcó que “el camarín nunca estuvo dividido o roto”, sino que presionado por el escenario en la tabla ponderada.

La U enfrenta este sábado a Unión Española (19.15), en otro partido clave para escapar de la amenaza del descenso. Y también para afirmar las confianzas, tras varios días de calma que hace mucho no se vivían en la casa del chuncho.