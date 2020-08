La historia de las hijas de Vladimir Putin que habrían probado la vacuna

En un intento de ganar la carrera por la vacuna, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que el país registró una vacuna contra el coronavirus, siendo la primera registrada en todo el mundo, en una jornada en la que el país ha conseguido bajar de los 5.000 casos diarios, aunque roza ya los 900.000. Así, en un afán de mostrar la eficacia y seguridad que tiene en la vacuna el mandatario señaló que una de sus hijas fue inoculada con ella. “Una de mis hijas se aplicó esta vacuna. Creo que participó en los experimentos”, sostuvo, según la agencia Interfax.

Putin dijo que una de sus dos hijas –sin especificar si era Maria o Katerina- había sido una de las primeras personas en probarla. “Después de la primera dosis, tuvo 38 de fiebre y al día siguiente tuvo 37 y algo”, indicó. Tras una segunda dosis, “le subió la temperatura y luego se normalizó”. Ahora “se siente bien y los anticuerpos son altos”, sostuvo.

El Ministerio de Salud ha confirmado posteriormente en un comunicado que se trata de una vacuna de doble dosis que genera “una inmunidad duradera” que “se preservará hasta dos años”.

Foto: AFP

Las declaraciones de Putin provocaron escepticismo entre los analistas, ya que el mandatario siempre ha mantenido a sus hijas alejadas del ojo público y estimaban que se trataba de propaganda para dar un mensaje tranquilizador frente a la vacuna. Poco se sabe de las hijas de Putin, ya que siempre las ha mantenido en reserva, incluso la prensa ha señalado que ambas estudiaron con identidades falsas, haciendo gala del oficio de su padre como agente del KGB. En diciembre de 2015, solo dijo que sus hijas hablan tres idiomas de manera fluida.

La mayor se llama María y tiene 35 años, se podría especular que ella podría ser la voluntaria a ser inoculada, debido a que es endocrinóloga pediátrica. Es, sin duda, la menos conocida del clan. En 2016, la revista rusa de actualidad The New Times publicó evidencia en la que afirmaba haber descubierto a la hija mayor de Putin, María. El expediente alegaba que una mujer que se llamaba Maria Vladimirovna Fassen, de soltera Vorontsova, era de hecho Maria Vladimirovna Putina, la hija mayor del Presidente, según consignó Newsweek.

Si la historia es cierta, María habría estudiado en la prestigiosa universidad estatal de Moscú (MGU), donde sus compañeros nunca supieron su identidad, pero sospechaban que su padre era un funcionario de alto rango. Solía viajar por el Mediterráneo, desde España hasta Italia y Montecarlo, en yates privados. Actualmente vive en un departamento fuertemente vigilado en Moscú, frente a la Embajada de los Estados Unidos, con su esposo el empresario holandés, Jorrit Faassen. Según los informes, María y Faassen tienen un hijo. Putin le dijo al cineasta Oliver Stone en 2017 que era abuelo. Cuando Stone le preguntó si jugaba con su nieto, Putin respondió: “Desafortunadamente, muy pocas veces”.

Foto: AFP

La más conocida de las hijas es Katerina, de 34 años, que ejerce como bailarina acrobática y posee un alto cargo en la Universidad de Moscú donde preside un proyecto de innovación de US$1,700 millones. Katerina se casó con el multimillonario ruso Kirill Shamalov en 2013. Pero la pareja se divorció en 2018: se reveló que tenían una fortuna de US$ 2 mil millones.

Katerina apareció en la televisión estatal rusa como experta en biotecnología en 2018. Esto ha llevado a que también sea ella la que habría participado en la vacuna.

Cuando al portavoz de Putin se le preguntó sobre Katerina Tikhonova en 2015, Dimitri Peskov, dijo que no sabía quién era. Cuando le preguntaron si la hija de Putin trabajaba para la Universidad de Moscú, Peskov volvió a mostrarse despectivo. “No lo sé. No es asunto mío”, dijo. “Yo trato con el Presidente, no con sus hijos”. La familia no se queda aquí, porque existen rumores de que Putin tiene una tercera hija con su amante y ex gimnasta rítmica rusa Alina Kabaeva.