La paz armada de Miguel Ángel Aguilera en San Ramón: Pandemia dejó en stand by proceso de destitución

A fines del año pasado, un grupo de concejales evaluó iniciar ante el Tribunal Electoral un proceso de destitución contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por abandono de deberes. Se trataba de la última embestida contra el jefe comunal tras la denuncia realizada en 2018 por el programa Informe Especial “Los tentáculos narcos en San Ramón” que develaba la contratación por parte del municipio de narcotraficantes investigados por la justicia.

La posibilidad de avanzar a la destitución del ex vicepresidente del Partido Socialista parecía propicia luego de que el alcalde perdiera la mayoría en el concejo tras la salida -en agosto del año pasado- del PS José Miguel Zapata, debido a irregularidades en la asignación de contratos con fondos de desarrollo regional otorgados a una empresa de su propiedad.

Pero vino la pandemia y con ella los detractores de Aguilera se vieron en la obligación de guardar las municiones. Los concejales no lograron reunir las firmas necesarias para acudir a la justicia electoral a solicitar su destitución, quien en reiteradas ocasiones ha solicitado en el concejo actuar unidos ante la crisis sanitaria. Más ahora que San Ramón pasó a liderar las tasa de contagios activos y se transformó en uno de los focos más preocupantes de la Región Metropolitana con 397, 6 casos activos hasta ayer.

“Hoy día todos estamos concentrados en cuidarnos, en generar la conciencia de que esto no es chiste, que tenemos que tomar los cuidados que se deben o que han sido señalados reiteradamente por todos. Ya llegarán los tiempos para retomar las vías judiciales”, afirma el concejal RN David Cabedo, quien apoyó abiertamente la iniciativa.

“Tenemos casos disparados en la comuna, no parece adecuado ver ese tema ahora mismo. Por ahora la posibilidad de avanzar a una destitución quedó en segundo plano”, dice otro integrante del concejo municipal que prefiere evitar hablar del tema con micrófono encendido.

A diferencia del resto de los alcaldes de la región Metropolitana que con la pandemia han obtenido una visibilización nunca antes vista, Aguilera ha optado por un rol público más discreto y menos político. Está en el chat de alcaldes de la RM, participa en las reuniones del Asociación Chilena de Municipalidades y ha apoyado la idea de cuarentenas amplias que han defendido los ediles, pero se ha abstenido de aparecer en la trinchera política peleando esas posturas como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro o el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

A raíz de las contrataciones irregulares en su comuna, Aguilera enfrenta desde 2018 una querella del CDE por fraude al Fisco y designación de cargos públicos efectos a inhabilidad legal. Y tiene abierta una investigación en la Fiscalía desde 2017.

“Producto de los problemas en que se ha visto involucrado decidió sumergirse públicamente y ser bajo perfil. No se le ha visto demasiada figuración publicación. Hasta ayer que lo vi acompañando a un grupo de alcaldes por la falta de exámenes de PCR”, comenta un parlamentario socialista.

Aguilera ha aparecido en los paneles de televisión de varios canales, pero más que nada relatando la situación de su comuna. “La pandemia es desigual. La pandemia en estas comunas es grave, es terrible. Las enfermedades de base que se ven en los centros de salud todas las mañanas acá son mucho más complejas, puesto que la gente ha tenido toda la vida su atención en consultorio”, dijo Aguilera en CNN al inicio de la cuarentena en su comuna.

Gestión

Además de la entrega de alimentos, en San Ramón Aguilera ha puesto énfasis en la sanitización de calles y de viviendas como medidas de prevención contra el coronavirus.

“Como todos los municipios, en San Ramón se ha hecho lo que se ha podido. Obviamente cuesta que la gente entienda que no hay más recursos, y por tanto exige, y es entendible. Pero creo que se han hecho los esfuerzos. El tema de sanitizar tanto las calles genera en la gente una suerte de expectativa de que no te vas a contagiar y no quiero pensar que por esa razones la gente salga a las calles”, dice el concejal Cabedo, quien añade:

“No solo el alcalde de San Ramón, sino que en general a los alcaldes (el coronavirus les) ha servido como una limpieza de imagen. Si lo ha hecho bien o mal, es la ciudadanía la que finalmente va a valorizarlo”.

PS pondrá candidato

Si hace un año estaba sobre la mesa la posibilidad de que Aguilera volviera al PS, hoy en ese partido niegan cualquier opción en ese sentido. De hecho, aseguran que el partido ya tiene definido que de cara a las elecciones municipales levantará un candidato que compita contra Aguilera. Por ahora -dicen- están en la búsqueda de nombres.

Aunque aun tiene cercanos en el partido, en el PS aseguran que se ha ido ampliando la distancia con Aguilera. Pesa en parte la rivalidad que el edil mantiene con ediles emblemáticos de la colectividad como el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, quien esta semana enfrentó un foco de protestas en su comuna donde -aseguran varios socialistas- hubo participación de gente de San Ramón.