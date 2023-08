La campaña de las PASO en la recta final: las claves para entender las primarias argentinas

Este domingo tendrán lugar en Argentina las PASO, o Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y tanto desde el oficialismo (Unión por la Patria) como en la oposición (Juntos x el Cambio) ven con nerviosismo, no solo el precandidato que gane en su propio lado, sino el porcentaje de votos que saque cada bloque.

En esta última semana, los precandidatos viajan por todo el interior de Argentina, y se espera que cierren sus campañas en Buenos Aires. En estas elecciones, los argentinos votarán por los precandidatos que quieran que participen en las elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 22 de octubre.

Aunque se votan muchos cargos, todos los medios están atentos a lo que salga de la carrera por inscribir el nombre en la papeleta de las elecciones presidenciales. En total, se inscribieron 15 fuerzas políticas, pero las tres que llevan gran parte de las intenciones de voto son Unión por la Patria, Juntos x el Cambio y La Libertad Avanza, esta última, el partido de Javier Milei.

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria. Foto: Reuters.

Las encuestas

La última encuesta que se publicó antes del veto electoral fue la de la consultora Federico González & Asociados, y según ella, el precandidato Sergio Massa, de la oficialista Unión por la Patria, sería el candidato más votado de la noche del 13 de agosto, con un 23,8% de los votos. De ahí, le seguiría Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, con un 20,1% de las intenciones de voto, y tercero Javier Milei, con un 19,5%. Cuarto en la carrera terminaría, según esta encuesta, Horacio Rodríguez Larreta, con un 16,3%.

Aunque a primera vista esto suene a buenas noticias para Sergio Massa, hay que tener en cuenta “la suma de bloques”, o sea, cuántos votos recoge cada lista. En ese sentido, el frente que gana el primer lugar es Juntos por el Cambio, que entre Bullrich y Larreta suma 36,4%. Este dato cobra particular importancia, asumiendo que los votantes de uno u otro precandidato se inclinarían por aquel que represente al bloque en octubre.

De ahí, Unión por la Patria consigue un 30,1%, ya que al porcentaje de Massa se le suma el de Juan Grabois, rival dentro del peronismo, aunque sin mucho apoyo de las grandes personalidades oficialistas. El tercer bloque termina siendo La Libertad Avanza, con un 19,5%, que representa la votación de Javier Milei, que no cuenta con rivales al interior de su partido.

Considerando esto, los candidatos de octubre, si el resultado de la encuesta se da, serían: Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, además de los menos conocidos Juan Schiaretti (Hacemos por una Nueva Argentina), Myriam Bregman (FIT), Guillermo Moreno y Santiago Cuneo.

Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Juntos x el Cambio. Foto: Reuters.

Choque en la oposición

El lado oficialista, en general, tiene todas sus cartas puestas en Sergio Massa, que ha insistido en un mensaje “de unidad” al interior del peronismo. La situación es totalmente distinta en Juntos x el Cambio, donde dos líderes fuertes se pelearán en las urnas su predominancia en la centroderecha argentina.

En esta ocasión, se trata de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: ambos, del partido Propuesta Republicana, que fue el que fundó Mauricio Macri y con el que éste llegó a la presidencia en 2015. Si de momento es la exministra la que estaría ganando este gallito, la voz del expresidente también juega un rol: se espera que Macri aparezca en una entrevista televisiva en los próximos días, y diga abiertamente quién es su candidato o candidata.

Más allá dela rivalidad, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich acordaron “compartir búnker” el domingo 13, cuando reciban los resultados de las primarias. El jefe de campaña de la exministra, Juan Pablo Arenaza, lo confirmó a los medios como una señal de unidad en Juntos x el Cambio.

En una columna para La Nación, el periodista Jorge Liotti comentó las razones de voto que diferencian a Bullrich de Larreta: “Una encuesta de la consultora Opinaia aporta un dato muy interesante respecto de las principales razones del voto. En el caso de Bullrich, el principal driver es ‘capacidad para combatir la inseguridad’, con el 28%; mientras que en el caso de Larreta, los dos indicadores más fuertes son ‘por descarte/es el candidato menos malo’ y ‘por una renovación y cambio de la política’, ambas con el 18%”.

Patricia Bullrich, precandidata por Juntos x el Cambio. Foto: Reuters.

Massa sobre Cristina

En tanto, el candidato oficialista Sergio Massa tuvo anoche una entrevista con La Nación, en la que comentó que, de llegar a la presidencia, no indultaría a Cristina Kirchner por sus casos de corrupción. Este tema, tratándose de una líder tan importante dentro de su espacio político, marcó diferencias con otros candidatos: tanto Agustín Rossi como Juan Grabois, dijeron que habría que indultar a Kirchner.

Ante la pregunta sobre el tema, Massa señaló: “Lo primero que creo es que Cristina quiere justicia, no un indulto. No necesita un indulto de nadie”. Y cuando le volvieron a preguntar, respondió: “No, porque estoy seguro de que ella no lo quiere”.

Así mismo, Massa valoró la unidad del bloque oficialista, que durante todo el gobierno Fernández-Fernández temió llegar dividido a las elecciones. “Creo que en realidad hay mucho de intento de tratar de mostrar algo de división en el oficialismo, primero porque el oficialismo con la unidad recuperó competitividad, y en segundo lugar porque además la pelea de la oposición -que no logra construir esperanza y no logra mostrar un futuro de país a la sociedad- empieza a bordear el papelón”, aseguró el actual ministro de Economía.

El economista y diputado argentino, Javier Milei. Foto: Amanda Ruminot / Fundación para el Progreso.

Milei corriendo solo

Por su parte, el “libertario” Javier Milei compite solo con la lista número 135 de La Libertad Avanza. En esa lista, él es el precandidato presidencial, acompañado de la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.

A pesar de su crecimiento rápido, el movimiento de Milei ha vivido momentos bajos en este último año, y sobre todo en las elecciones de gobernador. En La Rioja, donde Milei puso todas sus cartas (y presencia) para que reeligiera a Martín Menem, sobrino de Carlos Menem, su candidato llegó al 15% de los votos. Y lo que es peor para su sector político, precisamente ese 15% fue la diferencia entre el candidato de Juntos x el Cambio, que salió segundo, y el kirchnerista Ricardo Quintela. En otras dos elecciones provinciales, Milei apoyó a candidatos de su partido que terminaron en cuarto lugar.