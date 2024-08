Los cálculos y el diseño de la derecha ante el posicionamiento de Michelle Bachelet

Fue a través de los grupos de WhatsApp de RN que durante esta jornada se comenzó a manifestar preocupación entre los dirigentes por la reaparición de la expresidenta Michelle Bachelet. En el chat “Derecha Social”, los militantes comentaban que durante esta jornada la otrora Mandataria tenía una puesta en escena junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien busca ir a la reelección. Anteriormente, la exjefa de Estado ya había estado con otro candidato del oficialismo: la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

A nadie en Chile Vamos dejó indiferente el hecho de que Bachelet irrumpiera con mayor fuerza en las encuestas. En la Cadem de este lunes empató con José Antonio Kast (Partido Republicano) y quedó solo a cuatro puntos abajo de Evelyn Matthei (UDI), a lo que se suma además que desde sectores del oficialismo ya han comenzado a levantarla como candidata presidencial, debido a que algunos de sus liderazgos -como las ministras Carolina Tohá (PPD) y Camila Vallejo (PC)- no aparecen liderando en los sondeos de opinión.

De ahí que a la oposición comenzó a preocuparle la aparición de Bachelet, debido a que es la única carta oficialista que, creen, podría hacerle frente a Matthei, a lo que se suma que es un liderazgo que une al oficialismo completo, incluyendo al Frente Amplio, al PC y al Socialismo Democrático.

Por lo mismo, en el sector comenzaron a delinear una estrategia para enfrentar una posible arremetida de la expresidenta, quien este lunes, al ser consultada por una eventual tercera candidatura, sostuvo que “hay mucho camino por andar”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Foto: Andres Perez

El tema -que ha sido comentado a nivel de diálogos entre los partidos- ya tiene su bajada comunicacional. En primer lugar, los dirigentes han establecido que no se buscará hacer una ofensiva muy directa, para no seguir “inflando” a Bachelet. De esta forma, solo abordarán el tema al ser consultados al respecto. Eso no quita que la arremetida fiscalizadora continuará apuntando a aquellos alcaldes oficialistas en ejercicio que participen en actividades con ministros, a las que también asiste Bachelet.

Así, en el sector quieren instalar públicamente que la aparición de Bachelet viene a demostrar una carencia de liderazgos en la izquierda y que el gobierno -y el Frente Amplio- no han sido capaces de impulsar a figuras de recambio, por lo que se debe recurrir a liderazgos más consolidados.

También se apuntará a lo que algunos ven como una “contradicción”, en el sentido de que muchas figuras del Frente Amplio tuvieron una mirada crítica del liderazgo de Bachelet, de la exConcertación y de los llamados “30 años”, y que ahora “cambiaron de postura” y vienen a ungir a la expresidenta. En esa línea, quieren marcar las dificultades del Frente Amplio para respaldarla.

Otra apuesta es criticar algunos de la que califican como “errores” de su gobierno pasado, como por ejemplo los reparos que hubo hacia las reformas tributaria y educacional.

De todas maneras, algunos en la derecha hacen hincapié en que es “más difícil” arremeter contra un candidato como el alcalde Tomás Vodanovic, quien después de la municipal de octubre podría quedar bien posicionado si consigue un buen resultado electoral. En esa línea, Kast durante esta jornada, en un mensaje en la red social X, criticó que “Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial, pero el alcalde de Maipú no tiene derecho a usar los recursos públicos para hacerle campaña”.

José Antonio Kast. Javier Salvo/Aton Chile

El senador UDI Gustavo Sanhuez indicó que “una posible candidatura de Bachelet evidencia la incapacidad del oficialismo para fomentar nuevos liderazgos. No olvidemos, además, que su partido forma parte de la actual coalición de gobierno, que enfrenta serios déficits en la gestión de áreas clave para los chilenos como la seguridad y educación. Ante esto, mi recomendación es que se preocupen de las urgencias actuales de la ciudadanía y retomen el rumbo del país”.

Otra idea que hay en el sector es hacer notar el “enredo” del Partido Comunista al interior del oficialismo, en el sentido de que la expresidenta ha evitado criticar a los comunistas por su postura sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

En el entorno de Matthei, por otro lado, dicen que todavía no se han enfocado en ese tema. El diputado cercano a la alcaldesa, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), recalcó que “la expresidenta Bachelet sin duda que es una figura de la izquierda. No hay que mirar en menos su participación, sin embargo mientras más se vaya mimetizando con el Frente Amplio y el PC, obviamente que va a generar que dentro de la izquierda y la centroizquierda se vayan extrapolando posiciones que favorecen a Matthei. Ella desde hace rato ha estado expuesta como candidata, a diferencia de Bachelet que recién aparece ahora. Matthei está en una posición bastante cómoda. Sin embargo, no hay que desmerecer lo que ella significa”.