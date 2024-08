¿Bache-tres? Evento municipal liderado por la expresidenta entusiasma al oficialismo con la presidencial

“¡Presidenta, una foto!”. Fue una frase que se repitió cientos de veces la mañana de este jueves en el Hotel Olá de Providencia.

El lanzamiento del manual Herramientas para la gestión local: propuestas de acción desde la centro-izquierda y el progresismo, encabezado por Michelle Bachelet, estaba anotado en la agenda de candidatos a alcaldes del pacto Contigo Chile Mejor, que reúne desde el PC hasta la DC, desde hace días. No se querían perder la oportunidad de tomarse una fotografía con ella. Y es que, en tiempos de campaña, saben que suma.

El auditorio del hotel estaba lleno a tope. Tanto así, que algunos presidentes de partido presentes -como Flavia Torrealba (Regionalista Verde) y Alberto Undurraga (DC)- quedaron de pie.

De acuerdo con quienes estuvieron ahí, la expresidenta llegó al recinto temprano por la mañana. Lo primero que hizo fue compartir una taza de té, a solas, con la timonel del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic. Mientras estaban en eso, comenzaron a llegar los candidatos y alcaldes en ejercicio del sector. De a poco se acercaron a ella para pedirle una foto. La timidez no duró mucho y rápidamente se formó un tumulto de aspirantes a distintos sillones municipales que querían aparecer junto a la dos veces Presidenta de la República.

07/08/2024 MICHELLE BACHELET PARTICIPA EN ACTIVIDAD, HERRAMIENTAS PARA LA GESTION LOCAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La alta convocatoria reforzó algo que, de todas formas, es ampliamente aceptado entre los partidos de izquierda y centroizquierda: Bachelet es la líder indiscutible del sector y logra algo difícil en momentos de alta tensión en la alianza de gobierno: unir a las distintas tiendas por un objetivo en común. En este caso, el municipal.

Sin embargo, detrás de ese fin entre los partidos del oficialismo hay un secreto a voces. Este tipo de puestas en escena, con Bachelet a la cabeza, pavimentan el camino a una eventual tercera candidatura presidencial. Algo que, de todas formas, ella se ha encargado de descartar en varias oportunidades.

Donde hay especial suspicacia sobre esta posibilidad es en el PPD, en consideración de que en el partido apuestan por posicionar como candidata a la ministra Carolina Tohá (Interior). En ese entendido, la figura de la exmandataria supone una amenaza.

La exalta comisionada de las Naciones Unidas fue la oradora principal del encuentro. Durante su discurso, del que tomaron nota algunos candidatos, destacó la “necesidad de contar con gobiernos abiertos y transparentes, evitando la corrupción, porque no solo daña a las instituciones, sino que esencialmente lo que hace es erosionar la confianza de la ciudadanía, de las instituciones y de sus autoridades”. Bachelet instó a los postulantes a “actuar con integridad, pero también con responsabilidad, porque esa es la única manera de construir una sociedad justa y equitativa, donde la confianza y la participación ciudadana sean los pilares fundamentales”.

Tras el evento, Nicolás Hurtado (PC), quien es el candidato del pacto por La Florida, dijo que “en principio, siempre está la posibilidad (de un tercer período de Bachelet). La Presidenta tiene un liderazgo y un carisma, una historia, vinculada con este país y las fuerzas de partidos políticos progresistas de centroizquierda e izquierda. Evidentemente es una posibilidad, pero entiendo que ella aún no lo ha materializado. Acá se da cuenta de la capacidad de convocatoria que ella tiene (...). Hay una fuerza que eventualmente podría ser representativa de lo que podría ser una tercera aventura presidencial. Nosotros estamos cautos todavía”.

Y agregó: “Si fuera la candidata (presidencial) única del sector, evidentemente no solo votaría por ella, sino que haría una campaña activa por ella. Espero, desde el rol de alcalde”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Otros, en cambio, hacen un llamado a tomar las cosas con calma. Por ejemplo, Miguel Concha (Frente Amplio), quien es el candidato del pacto en Peñalolén, afirmó que “hay que ir paso a paso. Este es un encuentro que tiene un objetivo programático, donde se juntaron varios centros de estudios, candidatos y candidatas, alcaldes en ejercicio, que buscan seguir mejorando la calidad de vida de las personas a través de buenas prácticas y buenas iniciativas municipales. Eso es lo que hoy nos entregó la presidenta Bachelet”.

De todas formas, el candidato reconoció que la exmandataria “es fundamental” para el sector de cara a la campaña, puesto que “es una presidenta que siempre ha abogado por la unidad y que, de seguro, va a estar presente en muchas de las candidaturas para que el progresismo triunfe en octubre. En el caso de Peñalolén, esperamos que la Presidenta nos acompañe en algunas actividades. Ya contamos con su apoyo bien claro”.

23-05 2024 MIGUEL CONCHA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien va a la reelección y quien tuvo esta semana una actividad con Bachelet, aseguró que “la Presidenta tiene un tremendo liderazgo. Ella ha aportado mucho a nuestro país y al mundo. No me cabe duda que va a seguir haciéndolo. Es ella quien definirá el lugar más indicado para aquello. Yo lo que sí creo es que tiene que seguir aportando mucho, como lo está haciendo hoy día (...). Me gustaría que ella juegue muchos más roles en adelante y esa (la presidencial) es una de las posibilidades”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del PC, sostuvo que la participación de Bachelet en esta instancia “muestra un nivel de compromiso con las tareas democráticas a todo evento”. El timonel considera que se equivocan quienes interpretan jornadas como esta como una plataforma presidencial. “Si ella tuviera otra posibilidad de otro tipo, es por mérito y no porque haga actividades previas. Esto es un mensaje muy concreto, muy directo y muy vinculado a octubre”, señaló.

Además, Carmona dijo que “nosotros (el PC) definimos cuestiones desde el punto de vista colectivo y todavía no es tiempo. Hoy creo que hay que concentrarse en el 27 de octubre”. De todas formas, hace unos días él reconoció que la proyección presidencial de Bachelet “es el deseo de muchos de nosotros”.

07/08/2024 MICHELLE BACHELET PARTICIPA EN ACTIVIDAD, HERRAMIENTAS PARA LA GESTION LOCAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Durante esta tarde, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, reconoció que “me encantaría competir con Michelle Bachelet”. Él considera que ella “tiene que dar bastantes respuestas al país. Si vemos lo que hoy día ocurre en temas de seguridad, en gestión y nos remontamos al origen de las malas políticas en Chile, siempre nos vamos a encontrar con un denominador común que es Michelle Bachelet”. Y agregó: “Yo creo que es bueno que ella defina hoy día que es la candidata de un gran sector y me encantaría competir con ella. De hecho, soy el único de los que aparece en esa encuesta, que no ha competido con ella”.