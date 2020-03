“Reventar al MOP”: Los chats entre Molina y Atton que destapan la guerra Evópoli-UDI en La Araucanía

Diputado Andrés Molina: “Jorge el viernes voy a ir con otro empresario a reventar al MOP y así seguiré hasta que cumplan la promesa de limpiar".

Intendente Jorge Atton: “El viernes viene Moreno”

Diputado Andrés Molina: “No te olvides de pagar a Fulgieri, entiendo que está todo OK”

Jorge Atton: “Sí, lo estoy viendo y apretando”

Diputado Andrés Molina: “Démosle una lección a esos w...”.

Jorge Atton: “Sí, compadre”.

Diputado Andrés Molina: “¿Cómo va el pago a Fulgieri, al parecer Henry leal va a ganar esta batalla”.

Jorge Atton: “Francisco me dijo que había hablado contigo y también con Fugieri. Estamos viendo cómo hacer la operación por la denuncia en el Ministerio Público y en la Contraloría”.

Este es parte de los diálogos con los que cuenta la Fiscalía de la Araucanía y que son analizados por el equipo del fiscal de Alta Complejidad Héctor Leiva en el marco de la denuncia que el ex intendente de esa región, Jorge Atton (independiente pro-RN), realizó en contra del ex diputado de la UDI Gustavo Hasbún y que devela la guerra que por ese entonces se engendraba entre el diputado de Evópoli Andrés Molina y el otrora parlamentario del gremialismo.

La conversación ocurrió sólo un par de días antes que el propio Atton llevara los antecedentes ante el Ministerio Público (a principios de octubre de 2019) asegurando que se trataban de “hechos graves” y que podrían ser un “ilícito penal” luego que el contratista del MOP Bruno Fulgeri asegurara que Hasbún le había solicitado dinero a cambio de intervenir ante el entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, para acelerar el pago de servicios brindados por el empresario.

Cercanos al ex diputado UDI aseguran que todo se trataría de una operación en su contra y apuntan a las malas relaciones que se sostienen en la Araucanía entre Evópoli -el partido liderado por el senador Felipe Kast- y la UDI.

Las transcripciones de los whatsapp entre Molina y Atton dan cuenta de una relación estrecha entre ambos. Hablan de contingencia, los ataques incendiarios en la zona, los problemas políticos y también la idoneidad de funcionarios públicos en ciertos cargos. Del material extraído de los teléfonos incautados por la policía se desprende también la tensión reinante en el oficialismo en La Araucanía.

Según se puede leer en un informe policial, hay un chat enviado el 23 de enero de 2019 en que el diputado Evópoli le pide consejos a Atton de una minuta que llevará al Congreso para ayudar a las víctimas de violencia rural. En ella, Atton le sugiere “pedir recursos adicionales para la intendencia” y “que el tema político reformas y temas legales los manden al Congreso y que llenemos el congreso de mapuches para que sientan la mano. Así sacamos el problema de la región y del ejecutivo”. Asimismo el intendente le decía al parlamentario que “hay que apretar a la PDI que no ha tenido ningún resultado con las 50 querellas”.

Dos días después, el fiscal nacional Jorge Abbott había emitido unas frases que cayeron mal en la región al señalar que no había terrorismo, sino actos para causar temor en un grupo de personas. En los mensajes entre el diputado Molina y Atton se lee que el parlamentario le adelanta. “Nosotros haremos como Evópoli un comunicado ahora tema Abbot”, ante lo que el intendente le señala “bien ... qué diferencia jajajaaj". Acto seguido el representante del distrito 23 adelanta “está casi listo... le vamos a sacar la ch... esto hay que darlo vuelta en contra de estos w... ineptos”.

Los contactos entre ambos también denotan la injerencia de Molina en algunos nombramientos en la zona. El 29 de marzo le escribe a Atton: “Jorge me enteré que contrataron en el Sernam a Pablo Lubacher un loco que a mí, y al presidente Felipe (Kast), nos contestó y amenazó por Facebook durante los 4 años pasados, fue funcionario de la Conadi y siguió mientras el otro gobierno entró, le hizo acusaciones tránfugas a Jorge Retamal es un tránsfuga de lo peor... esta es una operación de rené manuel con la directora sara Suazo. Amigo hay dos o tres personas que no puedo aceptar que estén en mi equipo y una es esta”.

Luego, el 31 del mismo mes le señala a Atton "dile a la directora que al igual que a Mauricio Ojeda ha contratado gente de todos los partidos ella haga lo mismo y nos deje colocar alguien de nuestra confianza y profesional (...) en el MOP es el colmo y en todo Chile no hay un sólo director ni seremi de Evópoli (nadie). Ante el reclamo, el ex intendente le contesta “yo lo veo”.

El 3 de febrero el diputado Evópoli asegura que “Jorge creo que Onemi no está dando el ancho, esto lo advertí, esta joven no puede seguir, debe estar ahí Freddy Rivas”. El 28 de marzo Molina hace otro reclamo: “Pregúntale al seremi del MOP en los últimos días ha metido 8 personas aprox en diferentes cargos, contratos, inspectores, todo fue contratos directos nada de concursos y nosotros nada amigo, esto ya está de castaño a obscuro”.

El 24 de abril del año pasado y mientras el ex intendente analiza un nombramiento, le pregunta a Molina “¿Qué opinas de Mege a Agricultura?” ante lo que el parlamentario responde “es buen tipo pero es lento y el trato más o menos no más, creo que no hay dónde perderse la Nancy es la indicada”. Ante esto Atton le dice “pero la bloqueó la Coca, no la va a aceptar por ningún motivo”, en alusión a la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe y Molina le señala “Qué es eso? te va a ganar la loca de patio!! Va a ser muy mala imagen que vamos a dar todos, qué terrible ser parte de un gobierno así con esta loca!!! Amigo en el MOp nombraron a un fiscal amigo de leal nuevamente, el compromiso que había hecho Lucas (Palacios) era nombrar a Raúl Henríquez RN pero cercano y de confianza nuestro”.

Acto seguido el ex intendente le dice: “¡Esta w... está manejada por la Coca!" y Molina cierra con un mensaje: “Felipe (Kast) va a incendiar la pradera, esperemos un poco”.

Gestiones por Fulgeri

A contar del 17 de julio, Molina empieza a intervenir a favor del denunciante de Hasbún, el empresario Fulgeri. “Jorge, no te olvides de apretar a Vialidad para que le resuelvan el tema a Bruno Fulgeri, sino va a ser otro muerto más!!! Saludos”. Atton le responde que lo está viendo personalmente. El 25 de ese mismo mes, Molina escribe: “Jorge a Bruno Fulgeri aún no le hacen el estado de pago, nadie lo ha llamado de Vialidad y los días pasan, está desesperado”. El 14 y el 28 de agosto hay más mensajes de Molina apurando los pagos del MOP al empresario.

Tras unos reenvíos de mensajes de Fulgeri, Molina le señala a Jorge Atton el 28 de agosto. “Esto me escribe Fulgeri (...) sigo ayudando, pero ahora te toca a ti Jorge por favor no podemos hacer tanto daño”.