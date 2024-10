Los descargos de Marcela Cubillos: “Mi cargo no se lo voy a deber a ninguna directiva de partido político”

Durante media hora, el miércoles por la noche la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, se conectó a un espacio -diálogos de audio- de la red social X. En la instancia, moderada por el usuario @Comecomunistas, la exministra de Educación se refirió con mucha más soltura a la controversia que se desató la semana pasada tras conocerse el sueldo de $17 millones que percibió mientras se desempeñó como académica en la Universidad San Sebastián (USS).

Como oyentes se conectaron la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza; el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán; el empresario Jorge Errázuriz y, por algunos segundos, el perfil de X de la actual jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza, ingresó al espacio, pero rápidamente salió de la sala virtual.

De entrada, Cubillos afirmó que “a mí más que el fuego amigo, lo que más me impacta es la poca solidez para defender convicciones. Nosotros creemos en la educación privada (...). Entonces, cuando surge esto, es mucho más fácil sumarse a una marea sin ver los principios que están involucrados atrás. Hoy soy yo, pero el día de mañana, ¿queremos al Estado definiendo cuáles son los sueldos justos en una organización privada? (...). ¿A la izquierda definiendo lo que es justo o injusto?”.

La exministra también repasó su paso por Educación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “En Educación me preocupé de levantar la agenda de la libertad de enseñanza, de la seguridad en los colegios (...), toda una agenda para cambiar la reforma educacional de Bachelet, que es un desastre. Y me acuerdo que el Presidente (Sebastián Piñera) me decía ‘bueno, no tenemos votos’. Yo le respondía: ‘No importa, pero que la gente sepa lo que nosotros queremos hacer en educación cuando no nos dejen hacer los cambios que queremos’”.

En torno al tema educativo, la candidata al sillón municipal adelantó que es partidaria de respaldar únicamente a candidatos al Parlamento que comprometan levantar una contrarreforma educacional. “A veces me encuentro con gente de derecha que me dice ‘no, no podemos levantar una contrarreforma educacional si el tema ya está zanjado’. ¿Cómo va a estar zanjado? Está pésimamente mal zanjado (...). Soy partidaria del próximo año de apoyar solo candidatos a diputados que estén dispuestos a llegar al Congreso para hacer una contrarreforma para fortalecer el derecho de los padres a educar a sus hijos y la educación particular subvencionada que es la preferida por los padres”.

De ganar, Cubillos adelantó lo que haría en su primer día de mandato en Las Condes: “Quiero decretar una auditoría, no solamente una auditoría, sino una auditoría forense profunda al municipio. Es un deber que uno pueda saber con exactitud la situación en la que recibe la alcaldía que va a administrar”. Y fue más allá: en términos de educación municipal, la candidata señaló tener como objetivo evitar el traspaso de los colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

“A mí me parece el colmo de la ideología que colegios que funcionan bien, como los de Las Condes, para niños que están recibiendo una educación pública, gratuita y de calidad, les vayan a quitar esos colegios para entregarlos a servicios locales que han fracasado”, señaló.

En términos más políticos, la candidata también criticó el desorden que se generó en Chile Vamos en torno a la acusación constitucional del Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por hacer mención a la seguridad durante el período de Sebastián Piñera. “No lo logro entender, eso debiera generar una unidad inmediata de toda la oposición (...)”.

En la conversación también volvió a reafirmar su desmarque de Chile Vamos. “Estoy supercontenta de ser independiente y haber inscrito una candidatura con firmas ciudadanas. Porque mi cargo no se lo voy a deber a ninguna directiva de partido político (...). Los municipios no son propiedad de las directivas de los partidos políticos, de ninguna; mi cargo se lo voy a deber 100% a los vecinos de Las Condes, y es a ellos a quienes les voy a responder”.

Cubillos: “Esta es otra izquierda y requiere otra derecha”

La candidata a la alcaldía de Las Condes también hizo un repaso de su período como convencional constituyente.

“Después del (triunfo) del Rechazo, la izquierda lo que dice es que ‘fuimos demasiado rápido’. Para ellos era un problema de velocidad, no de convicciones. (Ellos) van a seguir insistiendo en esto, pero a veces a la derecha nos acomoda creer que nos están diciendo la verdad y sale mucho más fácil pensar ‘no, si al final la izquierda se dio cuenta que no puede ir por allá'. Pero no han abandonado eso, son muy persistentes. El tema del fin al lucro, que termina con la educación particular subvencionada, lo pelearon por años. La asamblea constituyente también la pelearon por años. Entonces, el texto octubrista de la Convención Constitucional lo van a seguir peleando hasta que lo logren imponer”, advirtió.

En esa misma línea, Cubillos hizo una dura crítica a su sector. “Creer que nosotros estamos enfrentándonos a lo que era la Concertación, o a una socialdemocracia en la que podemos discutir y tener diferencias sobre determinadas políticas públicas, es de una ingenuidad brutal”.

Y concluyó: “Falta gente valiente en política (...). La izquierda octubrista está más viva que nunca (...). Cuando hay sectores que hoy nos gobiernan que estuvieron de acuerdo en ese texto de la Convención Constitucional, siento que a esa izquierda no se le puede enfrentar como cuando estábamos discutiendo las diferencias que teníamos con Ricardo Lagos o con Eduardo Frei. Esta es otra izquierda y, por lo tanto, siento que requiere también otra derecha. Una mucho más empoderada, valiente y que entienda lo que está en juego”.