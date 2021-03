Los secretos del renacer de Henríquez, la primera carta de gol de Lasarte para la Roja

Martín Lasarte anota todo. El nuevo técnico de la Roja toma apunte de cada hora que suma como técnico de la Selección. Ayer, por ejemplo, dirigió su primera práctica en Juan Pinto Durán. Hoy, a primera hora, les dio a los futbolistas la oportunidad de poder elegir entre realizar actividades en el gimnasio o activarse en una zona al aire aire libre al interior de las dependencias del hotel en el que están concentrados.

Los últimos futbolistas por sumarse ya están en Santiago. Anoche llegó Jean Meneses, quien está a la espera del resultado PCR para integrarse. Esta mañana se sumó Carlos Palacios, quien luego de sumarse al Inter de Porto Alegre, está a la espera de la entrega de los exámenes que se sometió en su arribo.

Lasarte espera entrenar hoy con equipo completo. Y, de una vez por todas, enfocarse en la búsqueda del 9 que tanto anhela. Machete se ha encargado de repetir, en más de una entrevista, la necesidad de sumar a un goleador al equipo que busca meterse en Qatar 2022.

“Pudo haber alguna dificultad en una posición específica, particularmente con el ‘9’ clásico, no en delanteros, sino uno que use esa posición más clásica y eso nos tiene ocupados. Es un aspecto importante, pero la forma de llegar al gol no es una sola. Tenemos que encontrar soluciones, hay jugadores y tenemos que ver si están preparados o en condiciones de llevar el peso de esa posición en la Selección chilena”, reveló Machete.

Hoy, en la nómina que se prepara para el amistoso ante Bolivia, que se jugará este viernes, en Rancagua, el técnico de la Roja contará con Fabián Orellana, Carlos Palacios, Jean Meneses y Ángelo Henríquez. Este último, sin embargo, asoma como el único capaz de asumir la función de 9, considerando que el resto de los atacantes se mueven con mayor regularidad, y comodidad, por la bandas.

La hora de Ángelo

“Ángelo, no por nada te compró el Manchester. Los ingleses no compran a cualquiera”, le repite un alto funcionario del Centro Deportivo Azul a Gohan. El delantero asiente con la cabeza, como asumiendo que su producción goleadora está al debe.

Los que conocen a Ángelo Henríquez señalan que nunca se cansó de luchar. Que las críticas que han marcado su retorno a la U, totalmente justificadas por discretas actuaciones, que incluso han sido reconocidas por el propio jugador, lo han golpeado, pero nunca derrotado. Que siempre entrenó duro e incluso diferencia en sus horas libres, con las mismas ganas de siempre. Que por sanidad mental optó por filtras quiénes le ponían comentarios en sus fotos de Instagram, luego de recibir diferentes insultos que incluso lo invitaban a retirarse del fútbol con apenas 26 años.

Es que Henríquez parece estar renaciendo en el fútbol. En la U celebran su buen momento, más aún considerando que muchos de los funcionarios y compañeros que hoy comparten con él lo vieron pasar por duros momentos en La Cisterna. “Como delantero no he hecho los goles que se necesitan y por ese lado entiendo las críticas. Si no juego, son decisiones del técnico, él tiene que velar por el bien del equipo”, dijo el ariete nacido en la cantera estudiantil, a fines de 2020. “Este año hemos tenido muchas ocasiones de gol. Los delanteros tenemos que afinar la puntería, la U necesita que hagamos más goles”, agregó.

Lo cierto es que el despegue de Henríquez, según cuentan desde el club, va de la mano con la confianza que le ha entregado Dudamel. El venezolano nunca dudó de sus capacidades y desde su arribo se propuso recuperar la mejor versión del atacante que alguna vez jugó en Manchester United. Con el actual DT registra seis goles, cinco más que los que anotó bajo el proceso de Hernán Caputto. Este último, despedido por sus malos resultados, llegó a criticarlo públicamente. “Los dos últimos años fue igual. Cuando tomamos el primer equipo, venía de tres fechas sin ser convocado. Le di la posibilidad, las oportunidades. Y nada… A veces se da, otras, no. Tenía toda la intención, pero a veces no alcanza”, señaló Caputto.

Henríquez nunca bajó los brazos. Pese a que fue borrado durante algunas semanas de las citaciones, el delantero nunca dejó de entrenar a la misma intensidad. Nunca se borró de las prácticas y siempre se mantuvo profesional, advierten desde el CDA. Ha sido clave el trabajo que viene realizando con el sicólogo Eugenio Lizama, con quien trabaja semanalmente hace dos años.

Otro de sus puntos importantes ha sido su señora croata, Andrea Ankovic, a quien le pidió matrimonio en enero. En febrero, con la U fuera del descenso y con el con un alza en su rendimiento, Henríquez hizo público su compromiso: “Desde ese día, todo mejoró”, dijo en alusión a su momento personal y deportivo.

Henríquez, en su primer día en la Roja, atendió a los medios. Y no ocultó su alegría de volver a la Selección: “Es muy positivo para mí regresar, estoy muy contento de volver a estar en la selección, con muchas expectativas porque éste será un muy buen proceso. Hay muy buenos jugadores y va a ser muy competitivo volver por el nivel de buenos jugadores que hay” indicó. “Creo que terminé jugando el torneo pasado y de buena manera, creo que esa fue una de las razones por las que el profesor me considera y me llama a esta partido”, cerró.

El renacido Ángelo Henríquez, la primera carta de gol de Lasarte para La Roja, está de vuelta. Y quiere quedarse por un bien tiempo más.