Luis Miguel, un ministro argentino y un exdirector de Interpol: todos en busca de la madre del cantante

Luis Ventura asegura que su vida corre peligro. "Nos vienen persiguiendo, nos vienen amenazando, nos vienen recortando", aseguró recientemente el popular periodista argentino, creador de la revista Paparazzi y conductor de Secretos verdaderos, el programa de América TV donde en los últimos días ha asegurado insistentemente que tiene en su poder pruebas y fotografías que acreditan que Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, está viva en Argentina. Y también, que ha recibido presiones desde diversos países para terminar con su investigación en torno a uno de los mayores misterios del espectáculo latinoamericano.

“Insistimos, Marcela Basteri vive. Está viva, palpita, respira. Salvo nosotros, todo el mundo la daba por muerta. Estamos marcando el rumbo de su búsqueda y yo tengo la sensación de que antes de que termine este año va a ser hallada y vive en la Argentina”, dijo Ventura, reportero, entrenador de fútbol, dirigente gremial y popular polemista de la TV trasandina, quien afirma haber sido amenazado por un embajador español y “gente muy pesada” de México a causa de su investigación, que busca desentrañar la misteriosa desaparición de la madre del cantante mexicano -vista por última vez en 1986- y la gran cruz que carga el intérprete de Suave.

Así, en los últimos días, el periodista trasandino se ha contactado con diversas autoridades para recabar antecedentes y pedir ayuda al aire. Esta semana, de hecho, conversó en su programa con un ex director de Interpol México, Miguel Aldana, quien dio su versión del caso, confirmó parte de la teoría del trasandino e incluso fue más allá al exponer su propia hipótesis sobre lo ocurrido con la exesposa de Luisito Rey.

“Yo creo que (Luis Miguel) prefirió no buscarla. A lo mejor ya siguen en comunicación y sabe. Yo me he enterado por ahí que parece que sí, que ya tuvieron relación y ya convivieron”, afirmó el exfuncionario policial en Secretos verdaderos. Luego profundizó: “Se juntaron, ya la ubicó. Ya platicó y él está muy contento”.

Incluso, Aldana comentó que el cantante “ya conoció a sus hermanos”, refiriéndose a los supuestos hijos que Marcela Basteri habría tenido después de desaparecer de la vida pública y de que los caminos de ambos se separaran en agosto de 1986, cuando ella se encontraba en Madrid y “Luismi” de gira en Chile, con solo 16 años y una apretada agenda que incluyó un recorrido por programas estelares de la TV local y dos conciertos en el entonces Estadio Chile.

Desde ese momento, diversas teorías se han tejido en torno a la desaparición de la mujer de origen italiano y una de las que aparecido en los últimos años es que Basteri está viva y reside en Buenos Aires, precisamente donde ocurrió el último encuentro público de Luis Miguel con su mamá, durante un concierto del primero en el Luna Park de la capital trasandina en marzo de 1985.

Es la tesis a la que suscribe Ventura, aportando -según su versión- nuevos datos, pruebas fotográficas que dice tener en su poder e incluso sumando a autoridades argentinas a su investigación. Ayer, por ejemplo, en el programa que conduce junto a Alejandro Fantino (Fantino a la tarde, de América TV), el invitado fue Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien fue consultado por el tema. Allí, Ventura sorprendió al preguntarle a la autoridad: “Vos que tenés que ver con Interpol, ¿me ayudas a buscar a Marcela Basteri?”.

El funcionario se limitó a responder “conozco su teoría”, a lo que el periodista replicó volviendo a afirmar que cuenta con detalles del paradero de la mujer. “Esto se resuelve con un cabello y un ADN. Hay una mujer que está en la Argentina y yo creo que es la madre de Luis Miguel. Si se hace una prueba se termina el misterio”, indicó.

Un hombre busca una mujer

La desaparición de Marcela Basteri fue también uno de los ejes dramáticos de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, producción biográfica en torno a la vida del cantante mexicano y uno de los fenómeno del streaming de 2018.

El misterio fue incluso parte fundamental del desenlace del primer ciclo, donde se dejó entrever que el padre de Luis Miguel se llevó el secreto a la tumba y que incluso la Mossad -la agencia de investigación israelí- habría participado de la investigación para encontrar a la mamá del solista. Un capítulo que la serie no desentrañó en su primera entrega, dejando abierta la puerta para posibles revelaciones en una nueva temporada con fecha de estreno para 2021.

Por de pronto, la producción de Netflix ya trabaja en los esperados nuevos episodios, aunque poco se conoce hasta ahora de la trama que éstos mostrarán, más allá de que se centrarán en la carrera del cantante durante los años 90. En este momento, eso sí, la principal preocupación del equipo parece estar en la pandemia del coronavirus, que paralizó hasta nuevo aviso las grabaciones que partieron en enero pasado.

Esto último fue comentado por una de las directoras de la serie, Natalia Beristáin, quien esta semana comentó al podcast de la revista Cine Premiere que las formas de grabar y el guión tendrán que ser alterados debido al distanciamiento social que exigen las normas sanitarias.

“Yo pienso en Luis Miguel, por ejemplo, aunque sé que se están reescribiendo los guiones justamente pensando en encontrar una narrativa que permita volver al rodaje lo más pronto posible”, detalló. “Luis Miguel es de época, o sea, no vas a poner a Luis Miguel con careta (mascarilla) y a cuatro metros de distancia de la chica con la que está teniendo una conversación. Entonces hay un montón de cuestionamientos alrededor de cómo regresar a filmar y estoy segura que habrá productoras y crews que se lo tomen más en serio que otros”, agregó.Por su parte, el propio Luis Miguel sigue jugando al misterio característico de su carrera y no se ha referido ni al regreso de la producción de Netflix ni a los nuevos antecedentes que han surgido en relación al caso Basteri. En las últimas semanas, de hecho, ha hecho noticia por pasar parte de la cuarentena a bordo de un yate en Estados Unidos, por su reciente cumpleaños 50 y por protagonizar un comercial de un servicio de delivery.Lo último que se supo del mexicano fue un comentado video que apareció recientemente en su cuenta oficial de Twitter, donde gracias a la magia de la tecnología se le ve cantando a dúo el tema Smile con el fallecido Michael Jackson, otra leyenda de voz privilegiada y tumultuosa vida privada.