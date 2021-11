Marcelo Longobardi, el líder radial de la mañana en Argentina abandona su programa tras 21 años

Durante 21 años, Marcelo Longobardi se transformó en el locutor radial por excelencia en Argentina al conducir el programa “Cada Mañana” de Radio Mitre. De lunes a viernes, puntualmente a las 06.00 decía “buenos días” a los miles de auditores que lo sintonizaban para escuchar su ángulo diferente sobre distintos temas de la contingencia del país. Pero eso se terminó el martes pasado, cuando el destacado periodista, al borde de las lágrimas, salió al aire para comunicarles a sus oyentes que dejaba la conducción.

“He decidido retirarme de la conducción del programa tras 21 años. Nuestro contador marca 5.406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas”, dijo.

“Lo vengo pensando desde los últimos dos años, pero nunca lo dije”, indicó el periodista y reflexionó: “Uno debe saber ponerse un límite, no debe obnubilarse, creerse o empalagarse. El éxito no es algo eterno, es maravilloso, pero muy peligroso porque es como un demonio. Te engaña, a veces está camuflado”.

“Desde 2013, Radio Mitre me ha confiado el horario más valioso de su programación y creo que he cumplido mi trabajo de una manera apropiada... En un país donde nada termina bien, yo hace mucho tiempo que estoy pensando, de agosto en adelante en particular, que algo debe terminar bien”, añadió.

Marcelo Longobardi, conductor del programa "Cada Mañana" en Radio Mitre.

Ya antes de esta despedida, la prensa argentina comentaba sobre la situación de Longobardi al interior de Radio Mitre: el conductor había presentado su renuncia, pero no había sido aceptada, por lo que se tejían negociaciones contra reloj que llegaron a lo más alto de la emisora y del Grupo Clarín, indicó el diario La Nación. La idea era mantener el exitoso programa (que contaba con una audiencia de 45,5%, según Ibope), pero el profesional de 60 años ya tenía la decisión tomada.

Fue así como la atención se centró en el incidente con el periodista Jorge Lanata, quien en agosto pasado expresó su disconformidad en vivo luego de que Longobardi le entregara la transmisión al aire unos minutos más tarde de lo pactado.

“Yo habitualmente hago el pase con él, pero él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás. Mi programa va de 10.00 a 14.00 y durante 10 años él terminó el programa a las 10.20, entonces me comía media hora”, explicó Lanata, en aquel momento, el conductor de Periodismo Para Todos. “Hubo dos semanas de paz con esto. Pero hace dos días, un día (Longobardi) entregó (su programa) cuatro minutos tarde, y otro día entregó seis minutos tarde. Y ese día yo le dije: ‘Si entregás seis minutos tarde, yo voy a hacer seis minutos de silencio’”, añadió.

A partir de ese episodio, el pase entre “Cada Mañana” (de 06.00 a 10.00) y “Lanata sin filtro” (de 10.00 a 14.00) quedó suspendido. Así, en su despedida de la conducción en Radio Mitre, Longobardi hizo alusión a esa pelea cuando agradeció el apoyo de la audiencia. “A ver, si me pongo a hablar de esto, Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo”, indicó.

Si bien, dice La Nación, este incidente fue un detonante para su salida, no habría sido decisivo para tomar esa decisión. “Longobardi y Lanata entraron en una situación de no retorno luego de reiteradas quejas al aire y discusiones por los supuestos retrasos en la entrega de uno a otro en el pase de cada programa. Se intentó sin éxito una reunión a puertas cerradas para aclarar los puntos pero eso no sucedió. Las autoridades no pudieron concretarlo”, indicó el periódico.

Jorge Lanata, conductor del programa "Lanata sin filtro" en Radio Mitre.

El conductor de “Cada Mañana” jamás se refirió al tema públicamente, excepto algunos comentarios irónicos al aire y su enojo no estuvo centrado solo en Lanata, sino también en las autoridades de la radio que permitieron, según el periodista, algunas situaciones límites, sostuvo el diario. Un ejemplo de lo anterior ocurrió cuando Lanata, al ver que su ciclo comenzaría más tarde, hizo silencio y se puso a leer un libro durante varios minutos.

Tras la partida de Longobardi, Lanata eligió una cortina musical empezar su programa que llamó la atención de la prensa. Se trató del tema “La bikina”, interpretada por Luis Miguel, y cuya letra puede ser interpretada como un mensaje a su colega. “Solitaria, camina la bikina / Y la gente se pone a murmurar / Dicen que tiene una pena / Dicen que tiene una pena, que la hace llorar”.

Pese a su renuncia, Longobardi no se retira por completo ya que continuará al frente de su programa de CNN, que lo llevó a ver su imagen en Times Square al lado de Don Francisco.

Exitosa carrera

Nacido en Buenos Aires en 1961, Longobardi comenzó su carrera a los 20 años como fundador de Revista Apertura, la que dirigió durante casi una década. En 1986 tuvo su debut radial en El Mundo. También trabajó durante varios años en las radios Del Plata, Libertad y América. A partir de 2001 condujo “Cada Mañana” por Radio 10, programa líder en audiencia durante 13 años consecutivos.

Jorge Lanata y Marcelo Longobardi.

En televisión, el periodista participó como conductor y columnista de diversos ciclos de actualidad política en Canal 9, América TV, América 24 y C5N. Mientras que en 2018 se incorporó a CNN como conductor de “En diálogo con Marcelo Longobardi”, un ciclo semanal de entrevistas producido en la Argentina y emitido en todos los países de habla hispana.

Durante su carrera ganó cinco premios Martín Fierro por su labor periodística y en 2016 tuvo el honor de recibir el Martín Fierro de Oro de la Radio, el reconocimiento más importante en la radiofonía argentina. En 2017 fue galardonado con el Premio Konex de Platino al Periodismo y la Comunicación por su trayectoria

Como analista de la contingencia nacional, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) Longobardi mantuvo una línea crítica.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en marzo de 2012, cuando el programa “Longobardi en vivo” fue sacado del aire durante una entrevista a Alberto Fernández, exjefe de gabinete de Kirchner, que criticaba las medidas tomadas por el gobierno de Cristina Fernández, por lo que luego en las redes sociales se habló de censura. “Nunca pensé que podía pasar algo así en Argentina. A Longobardi lo vi muy angustiado. Él padeció el corte tanto como yo”, dijo Fernández posteriormente.