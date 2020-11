Mariah Carey vuelve con libro de memorias y especial navideño: “Esforzarse demasiado en crear un éxito no se siente orgánico para mí”

Para el estreno de Mariah Carey’s magical Christmas special en Apple TV+ restan dos semanas. Pero su estrella decide salir ante la cámara con un despliegue digno de un espectáculo que dará la vuelta al mundo: flanqueada por un árbol de Navidad blanco, sentada junto a cojines peludos y en el tono, y usando lo que se deja ver de la parte de arriba de un vestido plateado. En sus faldas descansa un perro de raza pequeña que durante media hora permanece hundido en una manta.

Una imagen entre celestial e inexplicable que Mariah Carey se preocupa de refrendar con sus palabras. “Cada vez que escribo una canción es un regalo. Estás recibiendo este regalo del universo y en realidad es algo por lo que estoy muy agradecida”, dice sentada y perfectamente peinada y maquillada ante un grupo de medios a los que atiende por videollamada, entre los que está La Tercera PM. “Pero con esta en particular, All I want for Christmas is you, la gente realmente se ha conectado de una manera que nunca imaginé”.

Bautizada como la artista moderna más estrechamente ligada a la Navidad desde el lanzamiento de Merry Christmas, su álbum superventas de 1994 (que tenía All I want..., que coescribió, junto a otros diez temas celebrando la festividad), la cantante se ha esmerado en mantener el mote de monarca del 25 de diciembre sin importar los altibajos de su carrera que este año cumple 30 años.

Ahora, en el especial que debuta el 4 de diciembre en sl streaming y donde suma invitados que van desde Ariana Grande a Snoop Dogg y Jennifer Hudson, su último idilio con la Navidad la encuentra en un año cargado a la mirada en el pasado, en especial desde que lanzó con éxito en septiembre The meaning of Mariah Carey.

En estas, sus primeras memorias, escritas junto a Michaela Angela Davis, ahonda en las complejidades de su carrera y su vida personal, incluyendo la difícil relación con sus padres, el quebrado de su matrimonio con el ejecutivo musical Tommy Mottola y sus experiencias con el racismo y su propia identidad.

Carey en los Billboard Music Awards 2019. Foto: Kevin Winter/Getty Images for dcp/AFP

Carey se asume sin pudores en su momento actual. “Definitivamente es nostálgico para mí, todo está lleno de nostalgia. Mis memorias me llevaron a un lugar diferente como artista, atravesando esa experiencia creativa al escribir y trabajar tan intensamente en este proyecto por tres años”, señala.

La artista explica que ese proceso derivó en la creación de “un especial de Navidad mágico, del que todos podemos estar orgullosos y sentir que nuestros espíritus se levantan por la experiencia”.

-El mundo de la música ha cambiado mucho en los últimos 25 o 30 años. ¿Cuál diría que es el mayor desafío de hacer nueva música pop en estos tiempos?

Creo que sólo tienes que tener la mente abierta si quieres colaborar, abierta a explicar todos los diferentes estilos de música. Hay otros artistas que me rechazan, y a veces es por algo relativo a la Navidad y a veces no. Es como si te metieras en esa canción de colaboración con quien sea que estés trabajando. Creo que hay algo de no esforzarse demasiado para intentar crear un éxito, eso no se siente orgánico para mí... Simplemente tienes que sentir que viene de tu interior, y luego lo haces, y si es genial, es de esperar que la gente lo sienta de la misma manera que tú. Para mí, amar lo que estás haciendo es lo más importante.