Mario Desbordes: “Con el transcurso de las semanas quedará bien claro quiénes eran los que sí tenían problemas con Sichel"

Lo repite varias veces en la entrevista: Renovación Nacional no pidió la salida del ahora ex ministro Sebastián Sichel ni tampoco ese ministerio.

La aclaración del diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, se da luego de declaraciones de miembros de la UDI y Evópoli que, tras el ajuste ministerial realizado ayer, habrían apuntado a ese partido como el responsable de que el ministro mejor evaluado del gabinete saliera de éste para así dar el cupo al extimonel RN, Cristián Monckeberg.

Ello, pues la semana pasada Desbordes había solicitado públicamente que se integrara a Monckeberg, desde la cartera de Vivienda, en el equipo negociador del gobierno que lleva adelante las tratativas con la oposición para llegar a un acuerdo económico y social. Equipo que está conformado por ministros del comité político.

Después del ajuste ministerial de ayer, dirigentes de Chile Vamos, en especial desde la UDI y Evópoli lamentaron la salida de Sebastián Sichel y apuntaron a RN como responsables...

Nosotros respetamos la decisión del Presidente, lo hemos hecho siempre. No hemos pedido cupos ni cargos nuevos y por alguna razón el Presidente Piñera tomó esta decisión. Lo que sí quiero aclarar es que nunca RN, ni al Presidente, ni a su equipo, ni al gabinete, les hemos pedido la salida de Sebastián Sichel ni el cargo de ministro de Desarrollo Social para alguien de nuestras filas. No lo hemos pedido jamás. El Presidente decidió eso, lo acatamos y vamos a trabajar con todo para que al ministro Cristián Monckeberg le vaya bien.

¿Qué evaluación tenía de la gestión de Sichel?

Sebastián Sichel es un amigo de RN, trabajamos codo a codo con él y apoyándolo en todo. Si él tuvo algún problema con algún partido de Chile Vamos no fue con nosotros. Por lo tanto, deploro el intento de algunos parlamentarios de partidos aliados de hoy día pretender que esto tiene que ver con alguna solicitud de RN. Quiero ser más claro todavía: lo dije abierta y públicamente cuando se filtró la información que había pedido la participación de Cristián Monckeberg en el acuerdo, que él lo hiciera desde el ministerio de Vivienda como un ministerio de área social que iba a estar involucrado en la reactivación económica por la vía de la inversión en ese rubro. Fui claro en plantearlo desde ahí y eso le pedí al Presidente. Si él decidió otra cosa, lo acato, pero RN está muy lejos de tener algo que ver con la salida del exministro Sichel.

Pero usted entiende que si está pidiendo más espacio e incidencia en el acuerdo se podía dar este “daño colateral” de que sacaran a un ministro como a Sichel...

Nosotros no estábamos pidiendo más espacio. Pedí, con nombre y apellido, que el ya ministro Monckeberg se incorporara desde el ministerio de Vivienda. Hay que tener mucho pudor para decir que el hilo se corta por lo más delgado, etc. Con el transcurso de las semanas probablemente quede bien claro quiénes eran los que sí tenían problemas con Sichel. Ese es un tema que hay que dejar en el pasado pero lamentablemente algunos socios de coalición están tergiversando.

¿Quién tenía problemas con Sichel?

Eso tiene que preguntárselo al propio ex ministro y además eran evidentes algunos de los problemas que hubo. Nosotros estamos apoyando esta mesa de trabajo y no es el minuto de generar más polémica de las que ya se han generado. No me cabe dudas de que tanto Cristián Monckeberg con el ministro Claudio Alvarado serán claves para el trabajo que ya se está haciendo.

¿Por qué cree que hay un intento de la UDI y Evópoli de hacerlo pagar el costo del ministro que estaba mejor evaluado del gabinete?

Primero, porque en nuestro sector aún hay prácticas de la política vieja, esa que miente para dañar al propio aliado. Sienten que el propio socio es el competidor. Ser el partido más grande tiene estos problemas, lamentablemente.

¿A qué se refiere?

Quienes quisieran ser el partido más grande o recuperar ese nivel son aquellos que usan este tipo de cosas. Lamento mucho las frases de ayer, es una polémica burda, artificial y muy mañosa. Vuelvo a insistir: no es RN el partido que pidió la salida de Sichel, no es RN quien pidió ese ministerio, no es RN el partido con el que el ministro Sichel pudo haber tenido problemas, todo lo contrario. La relación con él fue estupenda y va a seguir siendo buena porque seguimos apoyándolo. Acato la decisión presidencial y valoro que haya confiado en uno de los nuestros.

¿Qué frase es la que más le molestó de sus socios de coalición?

La frase del senador Felipe Kast de que el hilo se cortó por lo más delgado es bien desafortunada. Si él quiere decir algo, que lo diga más claramente. Este no es el minuto, pero si quiere armar una polémica hagámosla de una vez por todas y la cerramos rápidamente. No es el momento, pero no me pareció esa frase y luego las de la UDI, que dicen que esto es fruto de una presión de RN es falso. Es mentira.

¿Cuánto afectó para su salida que Sichel haya tomado en cuenta su propuesta de condonar la deuda del CAE a pesar de que el ministro de Hacienda la había descartado de plano?

No lo sé. Esa es una consulta que habría que hacérsela al Presidente. Lamentaría mucho si fue por eso, pero ese apoyo de Sichel de que al menos se escuchara lo que yo había planteado, demuestra que la relación de RN, y la mía personalmente, con Sichel era y es muy buena.

¿Y cuál era su evaluación de cómo estaba funcionando el comité político?

Nunca pedimos entrar al comité político. Nunca. Cuando el Presidente tomó la decisión de formar el comité político como está hoy, nunca hicimos un reclamo tampoco. Pero obviamente para mí era más fácil coordinar cuando hay alguien que conocemos. Aunque quiero ser súper justo porque con la ministra Karla Rubilar tengo una relación estupenda y ha funcionado como si fuera parte de RN y ella es independiente.

¿Pero cree que habían debilidades en el comité político?

Prefiero no ahondar en eso. Nosotros no pedimos cambios en el comité político y para mí lo importante era que el ministro Monckeberg colaborara desde la cartera que estaba antes, pero el Presidente decidió otra cosa y obviamente bien por eso.