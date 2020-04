“Mascarillas sucias y pequeñas”: Las críticas contra el plan de Shinzo Abe en Japón

Las redes sociales estallaron con burlas y críticas contra el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras una reunión sobre el Covid-19 en la que reveló una serie de medidas para aliviar la escasez de mascarillas del país, entre las que se encontraba la distribución de dos cubre bocas de tela lavable para 50 millones de hogares. La polémica instalada desde la primera semana de abril aumentó debido a que el país de más de 127 millones de personas, que parecía haber controlado el virus, tiene un repunte de casos, con 10.797 contagiados y 236 fallecido por coronavirus.

Según el diario Japan Times, para los japoneses la propuesta está muy lejos de las medidas que realmente esperan del estado, como las entregas de dinero o una compensación para las empresas afectadas y las familias.

Japoneses caminan por las calles de Tokio, Japón.

“Extremadamente efectiva”. Así, Abe insistió en que parte clave para aliviar la falta de mascarillas quirúrgicas se resolvían con las de telas. El secretario en jefe del gabinete, Yoshihide Suga, explicó que cada mascarilla de tela tiene un valor de US$ 28,27 y que el correo distribuiría en todos los hogares de la nación ya que era el sistema más “rápido”.

A pesar de las explicaciones del líder japonés, los habitantes viralizaron las burlas en redes sociales bajo el #Abenomask, que ya era resultado de una burla a la política económica de Abe criticada bajo #Abenomics.

La molestia de los japoneses se centraba en que dos mascarillas de tela no alcanzan para una familia y que los integrantes tendrían que decidir quién se protege y quién no, por lo que acusan al gobierno de no conocer la realidad del país ya que las mascarillas no llegarían con la rapidez necesaria para evitar contraer la enfermedad.

Nuevas medidas contra el Covid-19

A pesar de las reticencias del primer ministro Shinzo Abe de inicialmente a declarar estado de emergencia, el fin de semana el gobierno decidió ampliar la medida para todo el país hasta el 6 de mayo. Esto, se produce antes de las vacaciones de la Semana Dorada, un feriado en que los japoneses visitan a sus familias entre fines de abril e inicio de mayo, lo que generaría mayor movilidad y contagios.

Pero los residentes han visto con preocupación el aumento drástico de casos y la prensa japonesa advierte que los hospitales estarían sobrepasados ante lo que denominan como una “oleada de pacientes”. En solo 10 días, el país pasó de 5 mil a 10 mil casos.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe junto al ministro de Salud, en una conferencia de prensa en Tokio.

Durante la pandemia, el Ejecutivo decidió implementar un plan en paralelo para entregar 15 millones de mascarillas quirúrgicas a instituciones médicas del país y un apoyo financiero de US$ 1 billón para “proteger el empleo, reforzar el sector médico y aliviar la situación de los hogares”. Ante el avance del Covid-19, los países viven una lucha por conseguir insumos médicos para frenar los contagios o para evitar nuevos rebrotes tras pasar el peak.

Los expertos aseguran que los cubre boca de telas “no son tan efectivas como las máscaras quirúrgicas, pero ofrecen una protección limitada y son más fáciles de producir”. Aunque Japón no es el único que ofrece mascarillas de tela, Estados Unidos y también Chile han instado a la población a crear sus propias mascarillas caseras.

Sin embargo, el ministerio de Salud de Japón aseguró que han recibido reclamos en al menos 80 localidades que algunas mascarillas de tela están llegando “sucias” o eran “muy pequeñas” para el uso. El envío que comenzó a llegar la semana pasada contenía 500 mil mascarillas con prioridad a embarazadas y pacientes de riesgo en zonas con más infecciones.

Empleados de un restaurante en Yokohama.

Ante este escenario, el gobierno emplazó a los fabricantes del insumo médico a corregir el “problema de limpieza” y el “tamaño” para que los municipios, quienes son los encargados de enviarlas por correo, revisen los nuevos envíos.

Además, el viernes cuando Tokio alcanzó por primera vez más de 200 casos en un día, Japón anunció que entregará a cada residente un bono de US$ 930 para hacer frente a las turbulencias económicas en la tercera economía mundial.

Según CNN, Japón vivió semanas de una “falsa sensación de seguridad” que generó un descuido en la población que salía a las calles, sin mascarillas a disfrutar la temporada, mientras el virus se propagaba en silencio.