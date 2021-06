“Mejor esperar a la convención que dejarse pautear”: Gutiérrez y constituyentes PC se bajan de cumbre organizada por UC y U. De Chile

Fue con una carta enviada a Ignacio Sánchez y Ennio Vivaldi, rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, respectivamente, que los siete constituyentes del Partido Comunista anunciaron que no participarían de la cita que reunió a 101 de los 155 convencionales electos el 15 y 16 de mayo.

Se trató del primer encuentro de quienes formarán parte de la Convención Constitucional, el que se realizó hoy entre 9 y 11 de la mañana, el que fue organizado en el marco de la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile” que las dos universidades llevaron adelante en el último año. A esta -que se realizó vía Zoom- se conectaron representantes de todas las listas, salvo los comunistas, quienes se restaron como bancada.

“Junto con saludarles, quisiéramos señalar que quienes suscribimos esta carta, hemos recibido vuestra invitación para asistir y participar de la actividad organizada por ustedes, denominada “Tenemos que hablar de Chile””, se lee en el encabezado de la misiva.

“Valoramos que en este último tiempo, “Hablar de Chile” no sea una odisea en las universidades, como sí lo fue durante todo el período anterior a la revuelta social. ¿Cómo comenzó ese proceso? Bueno, como todos los grandes cambios colectivos, fue desde las bases, y en ese camino, nosotros, las y los comunistas, fuimos parte activa del debate y demanda nacional para la educación pública y gratuita, del proceso de democratización de las universidades (...) Relevamos como actoras principales en este proceso constituyente a las mujeres, quienes profundizaron la lucha antipatriarcal con distintas expresiones políticas como las tomas feministas en muchas universidades demandando hablar para establecer mínimos en materia de derechos sexuales y reproductivos por ejemplo. Espacios complejos de abrir para estos y varios temas país al interior de las universidades”, se lee.

“El proceso constituyente fue abierto por acción de jóvenes secundarios quienes, arriesgando sus vidas e integridad física, nos han permitido como país hablar del Chile que queremos. Ni la elite, ni la academia, ni pronunciamiento de los cuarteles, sino de las entrañas mismas del pueblo se ganó el derecho a construir una nueva Constitución. Ellos deben ser actores principales, deben ser considerados para hablar de Chile”, continúa la carta.

Y termina manifestando: “Agradecemos la invitación, tenemos que hablar de Chile, pero a nuestro entender, es necesaria esta instancia una vez constituida la Convención Constitucional y sea ésta, en forma abierta y democrática, la que haga posible mediante distintos mecanismos, el debate y el diálogo para hablar de Chile con ustedes y con todo un pueblo esperanzado en un mañana posible y digno”.

La carta la firmaron Carolina Videla, el exdiputado Hugo Gutiérrez, Ericka Portilla, Isabel Godoy, la exdirigenta de la Cones Valentina Miranda, la abogada Bárbara Sepúlveda y el exministro Marcos Barraza. El grupo -entre los cuales varios rechazan normas de la convención como el quórum de 2/3- se reunió hace unos días como bancada a decidir si participarían o no del evento. Les complicaba, aseguran, que el programa incluía la realización de talleres y que se podía dar la idea de que la convención comenzaba, y no era así.

El PC se marginó del pacto del 15 de noviembre e incluso sus diputados votaron en contra de la reforma constitucional que permitió que se abriera el proceso (aunque sí estuvieron a favor de la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes). Pero con el correr de los meses han planteado que, de alguna forma, fueron partícipes de éste. Si en la carta plantearon que el proceso constituyente “fue abierto por acción de jóvenes secundarios”, el pasado 27 de mayo, el alcalde y candidato presidencial comunista, Daniel Jadue, aseveró que “el acuerdo del 15 de noviembre fue porque los alcaldes y alcaldesas de Chile convocamos anticipadamente a una consulta nacional, cuando el Congreso ni siquiera se imaginaba convocar una consulta nacional”.

“Efectivamente los convencionales comunistas consensuamos que era más saludable esperar el inicio formal de la convención que dejarse pautear por terceros. No nos parecía conveniente. Hay que esperar que se constituya no más”, afirmó Hugo Gutiérrez a La Tercera PM. “La pretensión de las universidades era congregar a todos y hacerlos trabajar en grupos de diez. No correspondía. Tenemos mucho respeto por la convención. Distinto es recoger en su minuto los insumos que entreguen las universidades, eso es otra cosa”, agrega.

Mientras que el exministro Marcos Barraza, aseguró que “sin perjuicio de la buena voluntad de las universidades, los espacios de conversación de la convención se deben dar cuando ésta se inicie. Es distinto participar en un foro que en talleres como se proponía acá. Hay que ser cuidadosos que el debate de la constituyente se dé en la constituyente”.

Desde los establecimientos organizadores no quisieron referirse a la ausencia particular de los siete convencionales comunistas. El objetivo de la cita fue compartir los resultados de las conversaciones ciudadanas impulsadas por la plataforma Tenemos que Hablar de Chile durante 2020. En ésta participaron más 8 mil habitantes de las 346 comunas del país para conversar, por videollamada, sobre qué cambiar, mantener y mejorar en Chile. Estas se suman a las más de 95.000 que participaron mediante consultas digitales, sumando más de 100.000 participantes durante 2020.