“¡Mentirosa, alcaldesa!”: el álgido Concejo Municipal de La Pintana tras querella de concejales en contra de Pizarro (DC)

En el Concejo Municipal de La Pintana se ha desatado una guerra interna tras la querella por injurias y calumnias presentada por cinco concejales contra la alcaldesa Claudia Pizarro (DC). Y aunque el origen se remonta a varias semanas atrás, cuando a la máxima autoridad comunal le rechazaron un proyecto que implicaba la construcción de un DuocUC en la comuna ante lo cual acusó vinculación de los concejales con la “narcopolítica”, lo cierto es que durante esta jornada se sumó un nuevo capítulo, luego de que los ediles querellantes protagonizaran una nueva arremetida durante la hora de incidentes de la instancia, calificando a la alcaldesa de “mentirosa” y cuestionando sus “dotes de liderazgo”.

En respuesta, Pizarro se defendió afirmando que “no se deben hacer acusaciones que nos quitan tiempo”.

El concejo de este miércoles comenzó con la ausencia de la alcaldesa durante los primeros minutos, lo que llevó a que asumiera temporalmente Scarlet Rothen (PS), por ser la concejala con la primera mayoría en las elecciones pasadas. Ella ha protagonizado las principales disputas con la alcaldesa Pizarro, quien se postula a la reelección como candidata única por el pacto oficialista.

Tras diez minutos de ausencia, Pizarro entró a la sala y dijo: “En La Pintana los sueños se cumplen, ayer el rector nos dijo que repondremos en diciembre el proyecto en La Pintana”. Esto generó aplausos de los presentes, excepto por el extenso silencio de los concejales que votaron en contra el proyecto, los mismos que el martes pasado presentaron una querella criminal por injurias graves contra Pizarro.

Esa acción judicial fue interpuesta por Rothen, Simón Bolívar (PR), Sandra Chacón (FREVS), Carla Gatica (ind.-FREVS) y Juan Bustamante (PC). Además, se presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por el presunto no registro de Lobby de la alcaldesa con las autoridades del Duoc UC.

Como sea, el concejo siguió avanzando y tras votarse una serie de puntos se inició la parte más larga del Concejo Municipal: la hora de incidentes. Ahí cada edil puede esgrimir sus opiniones, tanto de la comuna como de la gestión de la alcaldesa. La concejala Rothen destacó en esta etapa: “La alcaldesa debiera entregar todos los antecedentes de sus acusaciones. Si ella dice que nosotros tenemos vínculos o que nuestras decisiones pasan por la vinculación con la narcopolítica y la corrupción, debe confirmarlo”. Y agregó que “si es una autoridad responsable, tiene que cumplir con lo dicho a través de los medios de comunicación”.

Más tarde, el concejal comunista Juan Bustamante. “Me quiero referir a la querella presentada. No pude acompañarlos, pero también soy parte de esta humillación, de esta bofetada y de la injuria que nos da la alcaldesa, solamente por pensar distinto, creyendo que ninguno de nosotros está en contra del Duoc UC. Solamente nos preocupa el ocultamiento. ¿Por qué no se plasmaron todas las reuniones que tuvo la alcaldesa? No se transparentó, que estuviese por la ley del Lobby”.

En medio de una serie de interrupciones de Pizarro, Bustamante respondió rápidamente: “Mentirosa alcaldesa, nosotros estamos para cautelar los recursos municipales”. Posteriormente, el concejal Bolívar tomó la palabra y cuestionó las gestiones que estaría realizando Pizarro para instalar el DuocUC en el paño sin llevar a cabo una licitación pública.

“Este concejo propuso que ese terreno se licitara para que los distintos institutos profesionales ofrezcan una serie de becas para los pintaninos, porque la municipalidad está regalando el paño de terreno, un terreno que en 65 años más, si un alcalde quisiera volver a comprarlo, tendrá que pagar hasta el triple a la institución. No se explica la forma en que se está llevando a cabo la negociación de un terreno que es municipal y de los pintaninos, no del alcalde de turno”, concluyó.

La arremetida no quedó ahí, porque luego, en el turno de la concejala Gatica, se refirió al liderazgo que estaría llevando a cabo la alcaldesa en el Concejo Municipal luego del rechazo del DuocUC. “Las declaraciones que ha estado haciendo la alcaldesa a través de los medios de comunicación fueron una pataleta al no tener la votación que ella quería, comenzando en un sin fin de acusaciones que son completamente falsas. La votación del Duoc UC fue una equivocación de la alcaldesa al no llevar a cabo mesas de trabajo previas al voto. Alcaldesa, usted no tiene la capacidad de liderazgo para resolver este problema”, dijo.

Tras todo esto, la alcaldesa fue la última palabra en la instancia, con gritos y aplausos entre medio de su declaración acusó que los concejales “todas las elecciones montan siempre el mismo show”.

“Seguiremos, tengo la confianza que el desarrollo en la comuna de La Pintana, no es darle la espalda a nuestros vecinos. Por lo tanto, tengo mis antecedentes limpios. La creación del Duoc en esta comuna nos da el avance para seguir caminando con la frente en alto y no hacer acusaciones que nos quitan mucho tiempo”, afirmó.

Cuestionamientos por no registro de Lobby

La Municipalidad de La Pintana respondió a las afirmaciones de los concejales de que no existe un registro de Lobby con las autoridades del DuocUC en el marco de la votación de la entrega del comodato. En ese contexto, indicaron que La Pintana ha sido quien ha promovido la instalación de un centro de educación superior. “Debemos entender que lobby son aquellas gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios”.

A lo que agregaron que “de la propia definición se desprende que no toda reunión debe ser considerada como lobby, pues el sentido de la ley es el registro de aquellas reuniones pagadas y que promuevan intereses particulares, lo cual no ocurre cuando es la entidad pública quien promueve un proyecto en miras del bien común y sin que exista tal actividad remunerada”. Pese a lo anterior no descartan reuniones que se hayan llevado a cabo entre los altos directivos del Duoc UC y la máxima autoridad edilicia.