Molestia de Sichel por candidatura de Velásquez, sin cartas a la Cámara en Ñuble y las tensiones en RN: las polémicas oficialistas en su nómina parlamentaria

-Ya basta.

Fue una de las frases que habría lanzado ayer, cerca de las 18.00, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla -quien estaba en representación del abanderado Sebastián Sichel- durante la jornada de negociación en la sede de la UDI, donde los principales dirigentes de Chile Podemos Más alistaban, a contrarreloj, los últimos detalles de la plantilla de candidatos que inscribieron ante el Servicio Electoral (Servel).

El llamado de atención de Ubilla, quien estaba evidentemente molesto, fue para que los timoneles y secretarios generales de cada colectividad aceleraran las definiciones en varios lugares. Acto seguido, el exsubsecretario pidió a los presentes sus celulares y los guardó, por cerca de 30 minutos, en uno de los muebles de la sede gremialista para avanzar más rápido.

La jornada continuó con algunos episodios de tensión, pero el conglomerado logró inscribir sus cartas. Eso sí, no han pasado ni 24 horas desde ese hito y ya se están levantando cuestionamientos al interior de los partidos, sobre todo en RN, entre otras razones, por candidatos que quedaron fuera de la nómina y por lugares en los que no se postularon cartas.

“En días previos el presidente del partido, el senador Chahuán (estuvo) llamando precandidatas para tratarlas de ‘traidoras’ por no haberlo apoyado en la interna, y amenazándolas con no llevarlas de candidatas, cosa que cumplió”, manifestó hoy, en un grupo de WhatsApp, el excandidato presidencial Mario Desbordes.

En el mismo chat, Desbordes sostuvo que “mantuve silencio a la espera de la inscripción, pensando que los rumores eran solo eso, pero no me puedo callar ahora que constato que se pasó máquina cobrando la cuenta por las internas en varios lugares. Se transgredió abiertamente la ley. Una pena y una vergüenza, y lo digo sabiendo que acá hay varios miembros de la mesa”.

Entre los cercanos al exabanderado de RN señalan que la mesa de Chahuán no respetó inscribir a candidatos que fueron aprobados por sus respectivos consejos regionales y que, por lo mismo, el timonel incumplió su compromiso. Para remarcar la contradicción, hoy en la mañana comenzó a circular un audio del senador en el que señalaba que “quiero dejar firme y claro: no va a haber ningún candidato que no haya pasado por la autorización local, comunal y regional”.

Al respecto, el diputado RN Camilo Morán sostuvo que “lamentablemente no se cumplió la palabra empeñada, donde la estructura territorial de nuestro partido, que es tan respetada siempre, hoy día se pasó a llevar”.

En esa línea, lamentan que, por ejemplo, en el distrito 9 (Recoleta, Independencia y otras comunas) y en el distrito 10 (Santiago, Ñuñoa, Providencia y otras comunas) se inscribiera a los hermanos Eddy Roldán y Alan Roldán, en desmedro de dirigentes locales, según acusó el diputado Jorge Durán, quien calificó el episodio como una “falta de respeto”.

En la Quinta Región también hubo molestia del exseremi de Salud Francisco Álvarez, quien iba como precandidato por el distrito 7 (Valparaíso y otras comunas), pero finalmente no fue inscrito y en un video comentó que Chahuán “no respetó la priorización del consejo distrital”.

En el entorno de Desbordes sostienen que se está evaluando qué acciones seguir respecto de todos estos casos.

Polémica por inscripción de Pedro Velásquez

En Chile Vamos uno de los temas que más molestaron ayer fue la sorpresiva incorporación del diputado Pedro Velásquez (ind.) como candidato a senador por Coquimbo en cupo del PRI. El actual legislador ha tenido polémicas judiciales en su carrera política: el 2006 el ex DC fue suspendido de su cargo como alcalde de Coquimbo tras una denuncia de fraude al Fisco, de la cual obtuvo condena de 300 días.

El 2019 fue acusado de acoso sexual por un excolaborador suyo de la Cámara Baja, denuncia que fue finalmente desestimada por la Comisión de Régimen Interno de la corporación. Y, en junio del 2020, se viralizó un video en el que aparecía amenazando a una mujer automovilista con pegarle un “combo en el hocico” ante un altercado de tránsito.

Esta mañana, en el oficialismo hubo quienes criticaron públicamente la decisión. El diputado RN Sebastián Torrealba dijo que “hay un error garrafal y hay que hacer todos los movimientos necesarios para que Velásquez no sea candidato de Chile Vamos”.

La incorporación de Velásquez se enmarcó en las dificultades del oficialismo para encontrar un compañero de lista a Sergio Gahona (UDI) en la senatorial en Coquimbo. De hecho, ayer en la mañana sonaba el diputado por Santiago Tomás Fuentes (RN) para ocupar el puesto ante la negativa de Marco Antonio Sulantay de asumir la senatorial. Finalmente, por ahí fueron inscritos Gahona, Velásquez, Alejandra Valdovinos (UDI) y Giannina González (RN).

Quienes fueron parte de la negociación transmiten que la incorporación de Velásquez a la plantilla se debió a que, pese a que quedó en un cupo PRI, fue RN quien le ofreció ser candidato. Sin embargo, ese partido -al no tener un cupo disponible- pidió a sus socios liderados por Rodrigo Caramori que lo incluyeran. Agregan en privado que la inscripción de Velásquez se justifica, porque “ayudará con votos” para que las otras cartas del sector en la zona salgan electos.

Otra de las secuelas que provocó Velásquez fue la renuncia a su militancia de RN del precandidato por esa circunscripción, el exseremi de Desarrollo Social Marcelo Telias.

Sin candidatos a diputados en Ñuble y otras polémicas

En otros partidos oficialistas también hubo conflictos. Por ejemplo, en el Ñuble, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), quien se inscribió como candidata en la zona, dijo a La Tercera PM que “en este minuto hoy día, a esta hora, no hay candidatos a diputados inscritos en la Región del Ñuble de Chile Podemos Más”.

Aseguró que lo que ocurrió es que no se alcanzaron a inscribir postulantes a la Cámara por problemas computacionales, situación que no afectó a los candidatos al Senado. “Hoy día están apelando. Hay personas que fueron al Servel para tratar de que se acepte la apelación, pero todo esto se habría evitado si hubiesen inscrito adecuadamente las candidaturas”, manifestó la senadora, agregando que “es impresentable que hayan hecho las cosas mal y tarde”.

En el oficialismo miran con preocupación si se rechaza la apelación, ya que en caso de que Chile Podemos Más no lleve candidatos en el Ñuble, podría afectar al pacto completo, considerando que en ese distrito llevan mujeres y, en caso de no hacerlo, podría alterar los requisitos de cuota de género.

En la UDI también hubo molestia porque se dejó fuera a Jaime Vásquez como candidato en la Región del Biobío. Otra polémica se dio en el distrito 14 (San Bernardo y otras comunas), donde se inscribió a la dirigenta Alejandra Novoa, sin embargo, ella notificó hoy en grupos de WhatsApp que “no seré candidata, hoy veré cómo bajar mi candidatura”. Ahí la molestia es con la inscripción de Henry Boys como independiente en cupo de RN. También llamó la atención que el diputado Fuentes fuera movido ayer desde el distrito 10 a esta zona. Esto, en medio de presiones del entorno de Desbordes para que no hubiera apoyo a su candidatura.

En el caso de Evópoli, la directiva de ese partido en la V Región criticó ayer -en una carta- la candidatura de Hotuiti Teao en el distrito 7, porque dicen que “no pasó ni por esta directiva, ni por este consejo (regional)”. A eso se sumaba que el partido ya estaba tensionado porque la semana pasada la directiva de Evópoli en la RM renunció criticando que “no compartimos en forma ni fondo el modo que está siendo conducido Evópoli”.

¿Sichel satisfecho con los candidatos?

“Quedé conforme”, dijo Sichel esta mañana, en una entrevista con radio Futuro, respecto a si quedó satisfecho con la nómina parlamentaria. El abanderado oficialista, quien había pedido ciertos criterios a los partidos para inscribirlos como candidatos, afirmó que “trabajé bien fuerte para incorporar nombres” y, sin mencionar a cuáles, añadió que “obvio que hay candidatos que nos gustan más y otros menos”.

Sichel, dicen en el sector, empujó cerca de ocho nombres para ser candidatos, de los cuales quedaron cinco de sus cartas en la plantilla: Jaime Briceño como candidato a diputado por Aysén; Diego Bravo por el distrito 8; Tomás Fuentes en el 14; Savka Pollak en el 10, y Cristián Puentes en el distrito 20.

Si bien públicamente Sichel -quien comenzó hoy a hacer una ronda de fotos con los candidatos para las campañas- dijo que quedó conforme, en el comando del abanderado transmiten que está molesto porque hay partidos que “no cumplieron su palabra” respecto de algunos candidatos. Sobre todo por Velásquez. El abanderado transmitió sus reparos ante su inscripción, sin embargo, le explicaron que se incorporó por un tema electoral. Pese a eso, en el comando del candidato sostienen que Sichel apostaba por una carta de renovación como Telias y no por seguir apelando a “la vieja política”.

En RN también hubo molestia porque se inscribiera como candidato al actual diputado Leonidas Romero, quien ha dicho que no votará por Sichel.