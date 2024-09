Muerte de electrodependientes en cortes masivos: organizaciones apoyan ofensiva contra Enel

“De la máxima gravedad”. Así calificaron distintas autoridades el fallecimiento de tres personas electrodependientes durante los cortes de luz en el mes de agosto, producto de los fuertes vientos tras el paso del sistema frontal en la RM.

Los casos se conocieron luego de que la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC) fiscalizara a las empresas de energía y diera cuenta de incidentes con pacientes electrodependientes durante la emergencia. Así, Enel confirmó el fallecimiento de tres pacientes en esta condición -debidamente registrados- que fallecieron durante ese periodo. Dos de ellos, incluso, no recibieron los equipos de respaldo requeridos, lo que expone a la empresa a multas que podrían alcanzar las 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

La SEC logró constatar diferentes irregularidades por parte de Enel al cumplimiento de la Ley Electrodependientes entre los cuales figuran no haber entregado equipos de respaldo a estos pacientes, no haber respondido sus llamados telefónicos y no haberlos priorizado, en sus planes de recuperación de suministro. Así, se ofició a la empresa de energía el pasado 12 de septiembre, la que cuenta con 15 días para realizar sus descargos “los que deben ser analizados, desde un punto de vista técnico-jurídico, por nuestros profesionales, para posteriormente, emitir una Resolución, ya sea sancionatoria o absolutoria de los cargos formulados”, comentó a La Tercera la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza.

En paralelo, los familiares de las personas afectadas han decidido actuar por sus propios medios. O al menos esa ha sido la situación de Lucy Ahumada, hermana de Benedicto (78), vecino de la comuna de Macul que falleció el pasado 2 de agosto tras 20 horas sin luz.

Durante la noche del 1 de agosto, el corte masivo de electricidad impidió que Benedicto recibiera oxígeno para tratar su fibrosis pulmonar. Debido a su electrodependencia, Lucy trató de comunicarse con Enel para que pudiesen reponer el servicio lo antes posible. “Llamé más de 10 veces y no tuve respuesta. Al otro lado del teléfono me respondía una grabadora que decía que llamara de nuevo más tarde”, comentó a La Tercera.

“Él sabía que el corte de luz lo iba a afectar. Me dijo que si no llegaba la electricidad, él no iba a estar mañana”, relata Lucy. Y así fue. Sólo tras más de 20 horas sin luz -y sin oxígeno para él- la empresa de electricidad respondió.

“Les dije que era tarde, que ahora llaman, cuando las personas ya no están”, sostuvo la mujer. Su hermano pertenecía a los 3.500 clientes electrodependientes que registra Enel. Además, era parte del registro de números prioritarios. Aun así, la ayuda no llegó de manera oportuna. Ahumada falleció por insuficiencia respiratoria.

Algo similar sucedió con Graciela Albornoz, vecina de Ñuñoa quien falleció el 2 de agosto por la no entrega de equipos de generación. Mismo caso que afectó a Gladis Espinoza, de La Cisterna, a quien sí se le entregó equipo de generación, pero falleció el 6 de agosto por bronconeumonía.

Por lo anterior, Lucy Ahumada sostuvo que su sobrina presentó una denuncia en contra de Enel para detectar eventuales responsabilidades. Desde Enel, dice, primero le ofrecieron un prorrateo de la luz. “Pero ¿cómo va a pagar eso la vida de mi hermano?”, añadió.

La acción está siendo apoyada por la organización “Luz Para Ellos”, quienes impulsaron la Ley 21.304, conocida como “Lucas Riquelme”, para personas electrodependientes. Karola González, impulsora y vocera de la organización, sostiene que han tomado contacto con Lucy -y tratando de contactar a las otras dos familias- para orientar en materia legal.

“Valoramos la decisión de la SEC de formular estos cargos y perseguir las responsabilidades de la empresa Enel. Puesto que, así como en su momento denunciamos tales hechos y la gravedad que revestían, creemos que es fundamental que se apliquen las máximas sanciones, pues ello significa, además del incumplimiento a la Ley 21.304 de Electrodependientes, una forma de lograr justicia ante el fallecimiento de los tres pacientes constatados”, sostuvieron a través de un comunicado.

Sobre todo, dice González, porque durante la emergencia hubo otros casos de los que recibieron llamados para prestar ayuda. “Como tenemos contacto directo con la SEC y el Ministerio de Energía contabilizamos 20 casos. Si no hubiésemos canalizado a esos pacientes, podrían haber sido más los fallecidos”, aseveró González.

La Agrupación de Pacientes Crónicos y Electrodependientes Chile (APCE), también ha estado atento a las medidas legales en contra de Enel, así también como el Ministerio de Energía, encabezado por Diego Pardow.

“Venimos trabajando desde hace tres meses con la diputada Mónica Arce (Ind.) en indicaciones para mejorar la ley en cuanto a que esta debe asegurar cobertura para todos los pacientes electrodependientes. Asimismo, la diputada oficiará a la Cámara para pedir la destitución del ministro, quien ha sido pasivo con el tema. No está a la altura de un problema que venimos levantando desde hace meses”, recalcó el fundador y vocero de APCE, Rodrigo Lagos.

Según la actual Ley 21.304, conocida como “Ley Lucas Riquelme” para personas electrodependientes, las concesionarias deben implementar de forma eficaz y oportuna soluciones para mitigar los efectos de las interrupciones de suministro eléctrico, a la vez que entregan de manera temporal o permanente el equipamiento necesario para abastecer de energía el respectivo dispositivo de uso médico.

En su momento, Enel lamentó profundamente el fallecimiento de los pacientes y afirmó que los apagones fueron resultado de un evento climático extremo e impredecible. La empresa aseguró que ha colaborado con la SEC y continúa entregando información sobre el incidente.

El caso ha generado reacciones políticas. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, declaró que este hecho no solo es una infracción, sino que puede constituir un delito grave, lo que podría acelerar el proceso de caducidad de la concesión de Enel.