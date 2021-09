Nayara Vit: carabinera que revisó sitio del suceso testifica sobre gritos y sonido de un balazo que no quedó registrado en parte policial

Una de las líneas investigativas que sigue el fiscal Omar Mérida, quien investiga si la muerte de la modelo brasileña Nayara Vit fue un suicidio o existe la intervención de terceros, es clarificar por qué personal de Carabineros que acudió la noche del 7 de julio -cuando la joven de 33 años supuestamente se lanzó de un piso 12- certificó de inmediato que se trataba de un suicidio y no consignó en el parte policial, que se realizó casi 15 horas después, antecedentes que era necesario clarificar antes de cerrar el caso.

Es por eso que resulta relevante una declaración que hace pocos días hizo Rocío Catalán, una de las carabineras de la Sección de Investigación Policial (SIP) que llegó esa madrugada al sitio del suceso y que da cuenta de antecedentes que luego no fueron incorporados al reporte que confeccionaron sus compañeros. En el interrogatorio, que está en el expediente judicial, se le consultó por una conversación que ella mantuvo esa noche con un funcionario de seguridad de Las Condes, quien también llegó al edificio ubicado en calle Las Torcazas en el que se desató la tragedia. Ante el Ministerio Público la oficial reconoció que él le había comentado que habían llegado llamados al fono 1402 indicando que se escucharon gritos, no sabía bien si de pelea o de alguien que pedía auxilio, y que incluso uno de los vecinos reportó el sonido de un balazo.

Pese a esto, la carabinera le dijo que ni el funcionario municipal ni ella supieron bien de cuántos llamados habían sido y que al consultar a la central, éstos tampoco pudieron dar certeza de si las comunicaciones fueron antes o después de que Vit yaciera sin vida en el patio del edificio donde residía junto a su entonces pareja, el empresario Rodrigo del Valle. Pese a que Catalán comentó esta situación a los carabineros que tomaron el procedimiento, en las actuaciones que llegaron a manos del Ministerio Público no existe alusión alguna a estas situaciones.

Por este último motivo es que en el interrogatorio se le insistió sobre el tema de los llamados. Ante esto, la policía dijo que si bien en un inicio ese dato le generó ruido, en el entendido de que estaba ante un procedimiento de suicidio, de una persona que se había lanzado, y no de un homicidio, luego al indagar un poco más decidió no darle más vueltas al asunto, teniendo en cuenta que la jefatura de ese funcionario municipal no entregaba certezas de la hora en que fueron los llamados.

Sobre las cámaras de seguridad que ella levantó esa noche, asegura que Vit tras bajarse del auto caminó bien, y no tambaleándose, como podría haber dado cuenta el que estuviera o no bajo la influencia del alcohol. Eso sí, aseguró que todos los registros tenían horas distintas, por lo que fue complejo establecer la secuencia en la que ella llega a su casa y el tiempo que pasó antes de que se registrara su muerte.

La familia de la modelo brasileña ha insistido en que Nayara nunca se habría suicidado. Ante algunas inconsistencias de las primeras diligencias, el fiscal Mérida ha tomado decenas de interrogatorios para reconstruir lo que pasó esa noche. La oficial Catalán, que llegó a las 3.00 AM, aseguró que en el departamento que habitaba la joven con su pareja no había signos de pelea, que todo estaba ordenado, aunque sí confirmó que pocos minutos antes de que ella cayera del piso 12 sus propios compañeros le dijeron que se había producido la caída de una especie de macetero que quedó luego a pocos metros del cuerpo de la joven.

La fiscalía y la PDI siguen adelante con la toma de declaración y pericias que permitan tomar una decisión en este caso.