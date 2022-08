“No era el momento y se hizo ese mea culpa”: presidenta de TVN habla sobre polémica de Matías del Río y revela carta al Colegio de Periodistas

Fueron casi 40 minutos en los que la presidenta del directorio de TVN, Andrea Fresard, y la vicepresidenta, Pilar Vergara, dieron explicaciones a los diputados miembros de la comisión de Cultura sobre la polémica y frustrada salida del periodista Matías del Río del programa Estado Nacional, la que sacudió a la señal estatal hace dos semanas.

Pidiendo disculpas por no haber acudido antes, las dos autoridades del canal mostraron coincidencias en algunos puntos respecto del episodio ocurrido a principios de mes, pero también diferencias sobre una palabra para describir la situación: si la salida obedecía o no a una “sanción” -como lo graficó Vergara- al periodista y rostro de TV. Se trata de la primera vez en que Fresard se refiere a la polémica, durante la cual prefirió mantener silencio mientras otros miembros del directorio planteaban sus puntos públicamente. Así al menos lo hicieron los tres representantes de la oposición -Vergara incluida- a través de una declaración en la que acusaron que la decisión estuvo “motivada por razones políticas”.

“Matías del Río es un periodista que lleva 8 años en TVN y nunca ha salido de pantalla. El tiene dos programas franjeados –Vía Pública y Medianoche-, y en algún minuto del mes de julio la administración, específicamente la dirección de prensa, informó en una reunión donde se estaban viendo otros contenidos del semestre y de cara a la última mitad del año, algunos cambios e innovaciones en la parrilla programática”, partió explicando Fresard, quien fue nombrada en el cargo por el actual gobierno de Gabriel Boric.

Andrea Fresard, presidenta del directorio de TVN.

“En esa reunión nos enteramos de que existía la intención de volver al espíritu original de estado nacional, de ser conducido por un solo periodista, y hacerlo más televisivo”, siguió la periodista, fechando esta cita en el día 28 de julio. “En ese minuto quien nos informó esto, que era la dirección de prensa, tomó la responsabilidad junto con el resto de la administración”.

La decisión fue publicada el 31 de julio en El Mercurio, “y estuvimos varios días en la palestra de la opinión pública. Lo bueno, porque siempre todo tiene un lado bueno, es que se habló mucho de la importante del periodismo. Ahora también quiero poner en contexto esto: estamos hablando de TVN, que es un grupo de medios públicos que está conformado por varias pantallas (…), entonces también a los trabajadores de este canal les pareció bastante injusto lo que pasó”.

“La administración reconoce un error en no haber comunicado esto antes, no hicieron el cálculo, seguramente. Porque si bien es la administración la que ejecuta, planifica y produce los contenidos de la pantalla, el directorio da los lineamientos generales siempre pensando en los tres pilares fundamentales: autonomía, pluralismo, objetividad. No era el momento, y se hizo ese mea culpa también”, confesó Fresard.

A su turno, Pilar Vergara fue más dura al referirse al episodio, calificando la separación de Del Río como “una medida tremendamente imprudente, inadecuada, sorprendente y (que) tuvo un costo bien grande para TVN”.

“Contrariamente a lo que se dijo, nosotros como directorio no fuimos informados de esta medida, nos informaron cuando ya se había concretado pero aun no trascendía públicamente. En ese momento, y la presidenta es testigo, pregunté por las razones profesionales que habían motivado esta medida, y al no haberla, pedí y supliqué que se dejara sin efecto la sanción, que aun no se conocía. Lo pedí porque era injusta, se estaba haciendo un daño a un profesional, (...) y porque marginar a un conductor de un programa político sin razón profesional puede ser interpretado con razón, y así fue, como un golpe a la libertad de expresión”, dijo.

“El final de la historia ustedes lo conocen y afortunadamente la administración reconoció que había habido un error, un precipitación, y nuevamente tenemos a nuestros dos conductores turnándose domingo a domingo”, recalcó.

La carta al Colegio de Periodistas

Asimismo, Fresard reveló que la semana pasada -tras la reunión extraordinaria del directorio que se celebró el 4 de agosto pasado- la instancia envió una carta al Colegio de Periodistas “rechazando los dichos (de la presidenta del tribunal de ética Ethel Pliscoff) porque además se ponía en tela del juicio a nuestra pantalla, nuestra autonomía, pluralismo y objetividad, porque finalmente el periodista Matías del Río -a quien conozco hace muchos años- seguía en dos programas, que es medianoche y vía publica. Entonces se respondió rechazando los dichos”.

Consultadas ambas directoras por el término “sanción” utilizado por Vergara, Fresar respondió que “no hubo ninguna sanción a nadie acá. ¿Sancionar por qué? ¿Por una falta? Matías del Río no ha cometido falta, entonces no procede el concepto ni la palabra sanción.”

Mientras que Vergara no refutó sus dichos. “Efectivamente Matías del Río fue alejado del programa de debate y ahora fue reincorporado. Por lo tanto se revirtió una medida que había sido tomada sin un apoyo profesional y que le producía un golpe importante a él como periodista, y un golpe a TVN, que fue el que todos vimos y sentimos”.