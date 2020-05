“No fue el cerebro intelectual ni partícipe”: Habla la defensa de Nicolás Frei por la millonaria estafa de su padre a su tío ex Presidente

La autodenuncia que realizó Francisco Frei Ruiz-Tagle (69) el 15 de agosto de 2019 no solo provocó un quiebre en su relación con su hermano, Eduardo, al confesar una serie de delitos durante la administración de su patrimonio a través de la sociedad Inversiones Saturno S.A, sino que también un profundo malestar al interior de su familia.

Su hijo Nicolás Frei Parada (42), ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales (UDP) y quien fuera su brazo derecho al interior de Almadena -compañía de negocio de warrants-, tiene prohibición absoluta por instrucción de sus abogados de Moraga & Cía. de tomar contacto con su padre a excepción de lo estrictamente necesario. La debacle financiera de los Frei Parada es grande y -previo al estallido social y la crisis del coronavirus- el perjuicio provocado a bancos, factoring e inversionistas supera los $7.000 millones. Tanto así que su padre pidió la liquidación voluntaria de la compañía y su madre Ana María Parada Quesada (69) fue declarada en quiebra a fines del año pasado.

Francisco, ingeniero comercial de la Universidad de Chile que cuenta con un MBA de la Universidad de Chicago y otrora director de Televisión Nacional de Chile (TVN), guarda silencio y ha dicho a sus cercanos que “nunca hablará sobre lo ocurrido” con la prensa. Hoy su hijo Nicolás accedió a través de su abogado -Nicolás Garrido Grove- a dar a conocer su versión sobre la crisis financiera y la millonaria estafa reconocida de su padre, utilizando los fondos de su hermano para sustentar sus negocios personales.

¿Cómo explica él que a mucha gente se le estaba debiendo dinero? “En esto quiero ser enfático: él no se dio cuenta y él no lo sabía. De la misma manera en que varios bancos e innumerables empresas de factoring no se dieron cuenta. Dada la expertise y confianza en su padre, él no se dio cuenta ni podía darse cuenta de lo que pasaba de la misma manera en que tampoco se percataron innumerables empresas de factoring y bancos. Él no se dio cuenta de lo que ocurría y tenía plena confianza en su padre. Creo que cualquier persona puede comprender y relacionarse con eso”, respondió Garrido a La Tercera PM.

En la querella presentada por Eduardo Frei en contra de su hermano el nombre de Nicolás Frei Parada aparece en al menos dos ocasiones. La primera es cuando los abogados del ex Presidente Eduardo Frei -Juan Domingo Acosta y Alejandro Laura- denuncian que el 25 de octubre de 2017, Nicolás Frei figura actuando con supuestos poderes conferidos por su tía Marta Larraechea Bolivar y en una presunta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Saturno realizada el 17 de octubre de ese año en la que su directorio resolvió ampliar la hipoteca con Tanner Servicios Financieros por terrenos que mantiene la sociedad en Valle Escondido. “Esta nueva hipoteca aparece pactada sin límite en cuanto al monto a caucionar”, consignó la acción penal.

Posteriormente, en la querella también figura en la misma posición Nicolás Frei concurriendo a la Junta Extraordinaria de Accionistas del 12 de mazo de 2019, en la que Inversiones Saturno S.A “se constituye en fiadora y codeudora solidaria y/o avalista de la sociedad Inversiones y Asesorías AMP SpA -de propiedad de Francisco Frei-, para garantizar obligaciones que la sociedad tenga para con Mas Aval S.A.G.R".

El motivo por el cual aparece la firma de Nicolás Frei con supuestos poderes de su tía, avalando dichas transacciones que comprometieron el patrimonio de la sociedad de inversiones de la familia de su tío Eduardo sigue siendo una incógnita y de dilucidar el caso se encuentra el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir.

El juicio con Tanner Financiero -controlada por la familia Massú- es uno de los más complejos que enfrenta la familia Frei Larraechea que busca subsanar el daño a su patrimonio por las acciones admitidas por Francisco Frei. La estrategia desplegada por sus abogados ha apuntado a reservar su defensa en la etapa de un juicio ordinario, luego del término del juicio ejecutivo. Según fuentes vinculadas al caso, cuando se notifique la sentencia del juicio entre Tanner e Inversiones Saturno -cuestión que pasará en los próximos días- esta última pasará de demandada a demandante, e insistiría en la nulidad de los contratos firmados por Francisco Frei.

Es decir, que ni Eduardo Frei ni Marta Larrechea conocían de las acciones que llevó a cabo Francisco Frei en su calidad de gerente general -entre 1989 a julio 2019- y que los supuestos poderes conferidos en las juntas son falsos o que no existen.

Petición de quiebra pendiente

Nicolás Frei, casado con la periodista María del Pilar Concha Noguera, vive en una de las calles del Condominio Los Bravos en la comuna de Lo Barnechea. Su casa -que cuenta avalúo fiscal superior a los $200 millones- a la fecha forma parte de los bienes de la sociedad “Inversiones NGFP E.I.R.L”, la cual fue constituida el 25 de junio de 2019. Hoy la vivienda se encuentra bajo embargo a raíz del conflicto con Cristián Rivas.

Su abogado explicó que “claramente se ha visto afectado, pero afortunadamente como él es inocente no le debiera afectar a largo plazo. Él no fue el cerebro intelectual ni partícipe ni nada en el esquema defraudatorio, y gracias al estallido social y al Covid-19 se disminuyó la atención del público por este caso. Él ha podido rehacer su vida, pero con dificultades, obviamente. Él trabajaba en estas empresas y hoy están todas en proceso de quiebras. Como el buen profesional que es y por todos los años que tiene ha podido rehacer su vida, principalmente porque es inocente”.

Pero desenredar el lío con su tío no es el único problema que mantiene Nicolás Frei.

Actualmente en tribunales está pendiente una solicitud de liquidación forzosa presentada en su contra por Cristián Rivas, ingeniero agrónomo gerente general de de Soluciones Integrales en Gestión de Garantías Estatales (SIGGA SpA). Ello luego que el 12 de marzo de 2019 Francisco Frei en representación de Almadena se comprometiera a la devolución de $200 millones recibidos en una serie de pagarés. En el pagaré figura Nicolás Frei en calidad de aval y codeudor solidario. Su abogado evitó entregar detalles sobre la petición de quiebra que afecta a su cliente aduciendo que la causa se encuentra reservada, pero aclaró que “las defensas han sido interpuestas en su favor, en tiempo y forma".

La defensa de Rivas -liderada por el abogado Marcelo Contreras- logró también decretar el embargo de otra de las propiedades de Nicolás Frei. Se trata de un departamento de ubicado en calle Francisco Bertrand, comuna de Vitacura.