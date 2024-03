Nuevo cerco sobre Jadue: Fiscalía investiga traspasos de insumos desde Achifarp a fundación presidida por el alcalde de Recoleta

En medio de las pesquisas que desarrolla la fiscal Giovanna Herrera para dilucidar presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos y malversación de caudales públicos en el funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), se levantaron nuevos antecedentes que apuntan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Y es que luego de que en junio de 2022 se ordenara la liquidación forzosa de Achifarp, una serie de insumos y maquinaria quedó en desuso, por lo que la persecutora decidió seguir la ruta de dichos elementos.

Así, por medio de una serie de declaraciones, detectó que parte de la indumentaria llegó a oficinas donde operaba una fundación que Jadue, junto a otros cuatro alcaldes -Gonzalo Montoya de Macul, Ana Albornoz de Santa Juana, Joel Olmos de La Cisterna, Mauro Tamayo de Cerro Navia y Bernardo Leyton de Canela-, constituyó a las pocas semanas de que Achifarp dejara de funcionar. Se trata de la fundación de Salud Primaria (Fusalp).

La idea de dicha entidad era vender aparatos auditivos y ópticos a bajo costo. Según los mismos funcionarios que han declarado en la causa utilizaron equipamientos que formaban parte del inventario de la fallida asociación.

De acuerdo con lo expuesto por Jadue en noviembre de 2022 en el programa “Sin Maquillaje”, el objetivo de la nueva fundación era “darle continuidad de propósito al proyecto que representaba la Achifarp y que fracasó porque más de 50 alcaldes dejaron de pagar las cuentas y generaron una deuda de los municipios de más de $1.300 millones, lo que le impidió a la Achifarp cumplir con uno de sus proveedores”.

Pese a ello, la estrategia volvió a situarse bajo la lupa del Ministerio Público.

Daniel Jadue. Foto: AGENCIAUNO

El movimiento de los equipos

Conforme con la declaración prestada por Ricardo Santis, funcionario de Achifarp, a fines de noviembre, “las máquinas de la fábrica auditiva quedaron en el mismo lugar (en el primer piso de la Municipalidad de Recoleta), y posteriormente sé que se las llevaron a la Fundación Fusalp, ubicada en avenida Perú Nro. 1474, comuna de Recoleta, donde ayudé a mover las máquinas para allá, me manifestaron que había un Lising de compra de las máquinas auditivas”.

Agregó, en el mismo sentido, que “en Fusalp se vendieron alrededor de 20 a 30 moldes más o menos, yo era el único que estaba ahí y utilizábamos las máquinas de Achifarp, lo sé ya que yo trasladé una impresora, herramientas, entre otras a Fusalp”.

La declaración coincide con la de otros funcionarios, quienes además indicaron que la persona que estaba a cargo, de las operaciones era José Matías Muñoz Becerra, otrora secretario ejecutivo de Achifarp.

Él mismo, de hecho, es quien confirma la información en medio de su declaración. “En relación con los bienes de la fábrica auditiva, tales como impresoras 3 D, 2 escáner, y los moldes, fueron trasladados en marzo de 2022 desde la Municipalidad de Recoleta al inmueble de Av. Perú, que en ese momento era de la Achifarp”, indicó.

Eso sí, de acuerdo con su versión, máquinas no se usaron. “Ese inmueble empieza a usarse de la Fusalp en agosto de 2022, en este momento estaban las máquinas de la fábrica auditiva en ese lugar, estaban ahí sin ser usadas, nunca se pudo usar porque no estaban las licencias y permisos”, sostuvo.

Incautación

Siguiendo la huella de los insumos y en conocimiento que estas habían sido trasladadas por segunda vez hasta oficinas ubicadas en calle Estado, Carabineros se constituyó en el lugar y requisó una serie de elementos.

De acuerdo con un documento elaborado por personal del OS-7 de Carabineros, fechado el 12 de diciembre de 2023, en el lugar se encontraron varios elementos que tenían como fin fabricar prótesis auditivas y equipos para control de glucosa.

En el informe, la policía hace presente que, “de igual forma, en el interior de la oficina ubicada en calle Estado, se pudo encontrar timbre, carteles y otros documentos asociados a la Fundación Fusalp, lo que deja de manifiesto que ésta se encontraba operando en dicho lugar”.

Igualmente, hicieron presente que: “En dicha oficina se encontraba trabajando personal de la Fundación Fusalp, la cual se encontraba en como dato, lugar en el cual funcionaba la Óptica Popular y el Centro Audiológico, manteniendo como encargado o representante de esta a Matías Muñoz Becerra”.

La defensa de Daniel Jadue dice que es "absolutamente inocente". (Foto: Referencial - Agencia UNO)

¿Qué dijo Jadue al respecto?

En medio de su declaración, al alcalde Daniel Jadue se le consulta por la creación de la citada fundación, asegurando que la idea era replicar el modelo de las farmacias populares.

“Sobre Fusalp, quisimos realizar lo mismo que en la asociación Achifarp: se crea una asociación privada conformada por cinco personas naturales las cuales todas éramos alcaldes. Esto se inicia con aportes personales de cada uno de los miembros de alrededor de $500.000 y con el financiamiento de un empresario amigo del alcalde Gonzalo Montoya, el cual no conozco ni tengo información sobre él, tampoco se cuánto dinero aportó”, indicó.

En el mismo sentido, agregó que “a Fusalp se fue a trabajar Muñoz, por Gonzalo Montoya. De esta yo me retiré hace cinco meses aproximadamente y no tengo conocimiento quien manejaba los dineros, yo no tenía poder en esta, no tengo conocimiento donde funciona Fusalp, lo más probable es que esta se encuentre paralizada”.