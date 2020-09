Pandemia desploma resultados de empresas estatales: Primera radiografía muestra caída en ingresos de hasta 60%

La crisis sanitaria del Covid-19 golpeó de lleno los resultados de las empresas estatales durante el primer semestre de 2020. Codelco, CorreosChile, Polla Chilena de Beneficencia, Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Metro de Santiago cerraron en números rojos; TVN, si bien tuvo pérdidas, fueron menores a las de igual periodo de 2019, y sólo BancoEstado mantuvo utilidades.

Los ingresos de las empresas públicas -que se conocen tras la entrega de varios de los estados de resultado del segundo trimestre 2020- se desplomaron debido a las extensas cuarentenas y restricciones de movilidad impuestas por la autoridad para disminuir las cifras de contagios. Todo ello en medio de la mayor caída de la actividad desde la crisis de 1982, que afectó también los resultados de las empresas IPSA.

Aunque aún falta la entrega de información por parte de EFE, Metro de Valparaíso, la Zofri, Enami, Enaer y otros, los resultados conocidos ya permiten tener una primera radiografía de la situación.

Al 30 de junio de 2020, Codelco, TVN, CorreosChile, Polla Chilena de Beneficencia, Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Metro de Santiago sumaron ventas por $7.341.095 millones. Mientras que en igual fecha del año pasado, sus ingresos fueron $9.178.303 millones. Es decir, las mismas empresas durante la pandemia generaron en ingresos por $1.837.208 millones menos. Sólo a modo de ejemplo, Codelco registró ingresos por US$5.238 millones durante junio de 2020 y no tenía ingresos tan bajos desde 2009, cuando obtuvo US$4.836 millones, considerando precios anualizados nominales y un tipo de cambio único de $821,23.

La mayor merma la sufrió Polla Chilena de Beneficencia (PChB). Durante este primer semestre, sus ingresos sumaron $8.319 millones, lo que implicó una caída de 59,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando obtuvo ventas por $20.492 millones. Según su gerente general, Edmundo Dupré, la fuerte caída se debe a que en 2019, la compañía tuvo “una acumulación importante del Loto, y por tanto sus ventas fueron $15 mil millones superiores a lo esperado, y que a partir de abril y hasta junio, el 65% de las agencias tuvo que cerrar, llevando a una caída de las ventas”. Por otro lado, dijo, “es difícil predecir en un contexto de seis elecciones por delante y con eventuales rebrotes pandémicos. Pero evidentemente que esperamos recuperar, a lo menos, lo perdido”. “Nuestro aporte al fisco de Chile es normalmente del orden de los US$100 millones anuales y, recuperar eso es nuestro horizonte, particularmente en circunstancias en que este aporte va en beneficio de todos los chilenos”, explicó a La Tercera PM.

Metro es la segunda empresa que acusa una caída en sus ingresos. Al 30 de junio de 2020, sus ingresos alcanzaron $97.727 millones y en comparación con igual período del año anterior disminuyeron $120.205 millones, equivalente a 55,2%. Entre las razones detrás de la caída está la baja en los ingresos por servicios de transporte de pasajeros, explicado por una disminución de 229.7 millones de viajes con una variación negativa de 61,5% respecto a igual fecha del año 2019.

“Lo anterior se explica principalmente como resultado del COVID-19 y las medidas implementadas por el gobierno para contener su propagación, entre las cuales se incluyen restricciones a la libre circulación de personas y que han contribuido a una significativa disminución en el número de pasajeros que transportamos durante el primer semestre de 2020”, explicó en su último reporte financiero publicado el pasado 28 de agosto.

Mientras, en el caso de Enap el contexto internacional del precio del crudo afectó sus resultados, cerrando este semestre con un 35,9% menos de ingresos que en igual periodo de 2019.

Durante el periodo abril-junio del año 2020, el marcador mundial del precio de petróleo crudo, Brent ICE, registró un promedio de US$33,2 dólares por barril en la Bolsa Intercontinental de Londres, un 51,3% inferior respecto del promedio abril-junio de 2019, cuando el precio era US$68,3 por barril. “La caída de la demanda mundial de petróleo y combustibles, debido al impacto de la propagación del coronavirus, sumado al creciente aumento de los inventarios de crudo, ocasionaron que el precio del petróleo WTI, de referencia para Estados Unidos, tocara el nivel más bajo de todos los tiempos el 20 de abril del presente año, día en que el contrato futuro para dicho crudo se transó en US$37,63 menos por barril”, acotó la compañía en su último informe financiero.

El gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, explicó a La Tercera PM que “la industria petrolera atraviesa por una crisis de dimensiones históricas producto de la pandemia por covid-19. En ese marco, ENAP enfrenta un severo desplome internacional en los márgenes de refinación, una importante disminución en la demanda local y una fuerte caída de los precios del petróleo a nivel global. Anticipando este adverso escenario, la empresa está jugada por tratar de lograr ahorros en torno a US$ 250 millones y US$ 300 millones, de hecho, ya el primer semestre logramos ahorros por US$ 115 millones. El mercado estima que este año ENAP tendrá perdidas superiores a US$ 500 millones, pero la compañía se encuentra trabajando intensamente para minimizar esta pérdida”.

En el caso de Codelco, solo tres de sus ocho divisiones de la cuprera, como Radomiro Tomic, El Teniente y Chuquicamata mantuvieron cifras azules durante el primer semestre -en línea a como ocurriera en el primer trimestre de 2020-, y sufrió una contracción de -11,5% en sus ingresos este semestre. Sin embargo, su desempeño operacional y gestión de costos, le permitió a la corporación alcanzar excedentes por US$380 millones, casi 20% sobre los US$318 millones del año anterior, a pesar de una mayor carga por la depreciación de los activos de las empresa dado el fuerte nivel de inversiones y el menor precio de cobre de 11,4%, el que afectado por la crisis sanitaria, promedió en el periodo US2,480 la libra en el primer semestre de 2019, esto es, 32 centavos menos.

A diferencia de los casos mencionados, BancoEstado obtuvo utilidades por $84.737 millones al cierre de junio de 2020. Igualmente se trata de una baja de 20,6%, considerando que en igual periodo del año anterior sus utilidades fueron $106.719 millones.

Baja en gastos por remuneraciones

Por su parte, en TVN, aunque también registró una baja en sus ingresos, logró reducirlos en plena pandemia en un 9% ($442 millones) al cierre de junio respecto de igual período del año anterior.

En este mismo periodo, la señal estatal elevó su endeudamiento. En efecto, pasó de presentar una deuda financiera en torno a 1,81 veces su patrimonio en junio de 2019, a 2,80 veces en junio de 2020. Esto luego que por medio del crédito con aval del Estado conseguido a inicios de enero de este año, el canal público comenzara a renegociar sus pasivos con bancos.

En paralelo, TVN disminuyó en 15% el gasto total en remuneración bruta correspondiente a 18 posiciones ejecutivas. Esto luego de que al 30 de junio de 2020, ese gasto alcanzara $982 millones y en el mismo periodo del año pasado fuera de $1.149 millones para 22 ejecutivos, considerando que ambos valores consideran sueldos, gratificaciones y bonos.

“En los primeros seis meses de este año, y producto de la pandemia, la industria publicitaria en Chile ha caído un 30%. En el mismo período, las ventas de TVN disminuyeron un 25%, cifra inferior a la caída de la industria, por efecto de un mejor rating y una mayor eficacia comercial. Pese a la drástica disminución de los ingresos publicitarios, TVN pudo reducir sus pérdidas en comparación con igual período de 2019. Lo anterior, producto del plan de eficiencia y de reducción de costos que el canal ha puesto en marcha, el que ha permitido compensar los efectos adversos”, explicó TVN en un comunicado enviado ayer.

En el caso de CorreosChile, sus resultados al cierre del primer semestre se vieron afectados por una caída del 18% en los servicios por envíos nacionales en comparación con igual periodo del año anterior. Igualmente, los ingresos por servicios internacionales cayeron 14%. En ese contexto, la compañía disminuyó su dotación en un 11% a junio de este año en comparación con igual mes de 2019, aunque hubo un incremento en cargos de subgerentes y directivos de 12% y 4%, respectivamente.

La empresa aumentó el gasto en remuneraciones líquidas acumulado entre enero y junio de 2020 en comparación con igual periodo de 2019, sin embargo, el gasto total de remuneraciones cayó 28% en el mismo tiempo.

“Dado que durante el segundo semestre 2019 tuvimos 6 cierres de negociación colectiva, los efectos de estas se ven reflejados en el periodo 2020. Adicionalmente, en el grupo directivo, un número importante de éstos se encuentran sindicalizados, por lo que sus remuneraciones se benefician del efecto mencionado anteriormente. Por otra parte, se encuentra considerado, en el periodo de análisis, dos incrementos de IPC en julio 2019 y enero de 2020”, respondió CorreosChile a la consulta sobre el ajuste en las remuneraciones.

¿Qué está haciendo Correos para enfrentar la caída en los ingresos en los servicios de envíos nacionales e internacionales?

“Desde el inicio de la emergencia sanitaria a mediados de marzo, la demanda de nuestros clientes cambió notoriamente; esto se refleja en que, como empresa, y en comparación con el primer semestre de 2019, hemos visto que la paquetería se ha duplicado en el eCommerce nacional (B2B), no así en relación a los envíos de eCommerce internacional, que cayeron un 30% en relación al mismo periodo del año pasado, principalmente en los envíos sin seguimiento o free shipping, dado el cierre de fronteras, y las restricciones o casi nulo tráfico aéreo, que recién se está retornando”, respondió.