Panguipulli, cinco candidatos que van detrás de una alcaldía en cenizas

La alcaldía, la secretaría municipal, el departamento jurídico, la oficina de partes, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) están funcionando en un gimnasio. El Juzgado de Policía Local, en la Biblioteca Municipal. Conaf y las oficinas de turismo, en una iglesia. Hace cuatro días, el municipio avisaba por Twitter que “algunas de las dependencias aún están siendo habilitadas, ya que no cuentan con conexión a internet y se debe rearmar el servidor de datos, por lo que solicitamos la paciencia de la comunidad”.

En alrededor de dos meses las y los panguipullenses elegirán alcalde y allá siguen conmocionados por la tragedia del 5 de febrero. Judicialmente, hay un carabinero formalizado por homicidio simple tras darle muerte a tiros al malabarista Francisco Martínez y, además, se investigan los incendios que arrasaron con la municipalidad y una decena de construcciones públicas. El jefe comunal, Rodrigo Valdivia (PS), va a su primera reelección contra un solo candidato de la derecha oficialista que antes era DC, Pablo Sandoval, y otros tres retadores, todos de oposición: el PC Rodrigo Manzano, la independiente exradical Sandra Añual, y el independiente Pedro Burgos.

Panguipulli tiene también otros temas y urgencias. La comuna es más extensa que la ciudad lacustre: Calafquén, Coñaripe, Liquiñe, Puerto Fuy y varias localidades más se desperdigan por los 3.292 kilómetros cuadrados del territorio. Pero lo que pasó y quede por pasar incidirá en el resultado electoral, creen entre los competidores. La plaza ha cambiado de color político varias veces, y en esta vuelta la oposición va dividida.

Valdivia tiene un alcalde PS que -según dicen las fuerzas locales de su partido- adscribe o es muy cercano a la corriente de las Grandes Alamedas, la misma de la senadora Isabel Allende. También tiene lazos cercanos con el senador por la zona Alfonso de Urresti. Acá la duda es con qué discurso enfrentará lo que queda de campaña luego de que lo acaecido hace menos de dos semanas revolviera todo. En el PS local dicen que “está complicada su reelección”, y otras voces, incluyendo a algunos de sus rivales, creen que no solo la tiene así porque la oposición va fraccionada, sino porque parece que sembró molestias por lado y lado con cómo ha enfrentado la tragedia.

“En un principio, uno podría ver que es en defensa propia” ha sido una de sus frases que le podrían costar caro o que le pueden cobrar en campaña. Fue lo que dijo durante las primeras horas que siguieron a que Francisco Martínez cayera baleado por Carabineros en el centro del balneario, y aunque en la misma ocasión hizo ver que esperaba “que se hagan las respectivas diligencias”, eso lo dejó a los ojos de la masa en la vereda de quienes justificaban el comportamiento policial.

Después, al día siguiente, giró varios grados y las emprendió contra Carabineros, acusándolos de tener la “responsabilidad absoluta” tanto en “los incendios ocurridos en Panguipulli como el deceso de Francisco”. Dijo que “sumando y restando, con respecto a las actuaciones negligentes de Carabineros, claramente, en la protección del edificio consistorial municipal, ellos efectivamente evitaron el primer incendio, pero gracias al encomiable apoyo de bomberos”, y que “vez que esto sucede, rápidamente se atrincheran en la Quinta Comisaría de Panguipulli, protegiendo los intereses de Carabineros y en desmedro de la municipalidad”.

Cómo se las va arreglar en lo que queda de campaña es una duda por dilucidar, porque esta mañana no contestó llamadas ni mensajes.

Su rival de Chile Vamos, Pablo Sandoval, difiere. Dice que “he lamentado la muerte del joven, que no es comprensible que un control de identidad termine con su muerte, más allá de cómo se produjeron los hechos. Y tampoco pueden quemarnos la municipalidad y todos los edificios públicos”. Pero no se cuadra con la tesis de la defensa propia de Carabineros, porque “tenemos que guardar prudencia mientras hay un proceso judicial” y sobre el rol de ellos en los incendios dice que “me imagino que priorizaron la comisaría porque ahí hay armamento que no puede caer en manos de violentistas”.

Sandoval fue proclamado candidato único de Chile Vamos, pero no viene de ahí. Lleva cuatro años como concejal y fue electo como militante DC; dice que estuvo ahí un par de años y que renunció el 2017. Para la elección del 2016 pudo haber sido él el candidato de la entonces Nueva Mayoría si no hubiese perdido en las primarias ante Valdivia. Fue derrotado por poco y entonces pidió esclarecer presuntas irregularidades e intervencionismo.

En la derecha oficialista tiene más redes con el PRI que con RN y la UDI.

Manzano, el retador del PC, cree que el caso Panguipulli y sus derivadas tal vez incidan en la elección, pero más bien “le puede costar más por sus dichos iniciales” al alcalde. Él tiene una visión crítica de sus cuatro años de gobierno comunal, porque si bien durante la Nueva Mayoría estaban en el mismo barco, “luego su proyecto distó mucho de las demandas que planteamos nosotros”. Según él, “no he visto que los otros candidatos se pronuncien, no conozco su visión más profunda”, y cree que “necesitamos una policía comunitaria al servicio del pueblo que no amedrente ni viole los derechos humanos”.

Sandra Añual, la independiente exradical, es concejala y antes era amiga de Valvidia, hasta que -entre otras razones, cuentan allá- hizo algunos requerimientos fiscalizadores al municipio.

En Panguipulli relatan que además de buscar que “vuelva la paz y tranquilidad” después de lo sucedido, o “recuperar la marca Panguipulli”, hay otras urgencias. Hace unos meses también los remeció un caso de femicidio y hay desigualdades asociadas a la alta ruralidad. La PDI no tiene una unidad fija en la ciudad y antes del 5 de febrero solo había una treintena de carabineros.

Yendo a los números electorales, acá al parecer no hubo un “efecto 25/O” que movilizara mucha más gente, como ha ocurrido en otras comunas. En el plebiscito votaron en total 12.449 electores. Entre los válidos, Apruebo ganó con 69,87% (8.572 votos) contra 30,13% (3.697). Apenas votó más gente en las municipales 2016: 12.548. Esa vez Valdivia ganó con el 51,14% (6.111 votos) y desbancó al alcalde RN René Aravena Riffo, que llevaba dos períodos.