Paro de camioneros: El atropello y muerte de un conductor que complejiza la movilización

“No aceptamos migajas”. De esta manera, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, comunicó ayer que no aceptarían la propuesta que el domingo les ofreció el gobierno para que dispusieran el paro de camioneros, que ya se extiende por seis días. Así, los ánimos entre el Ejecutivo y la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) comenzaron a crisparse, lo que además, se trasladó a las carreteras.

Dicen en el gremio y el gobierno que fue un incidente el que golpeó a los transportistas. No se lo esperaban y podría ser el gatillante de un acuerdo entre las partes: la muerte de un manifestante en Curicó, luego de ser atropellado por un camión que no quiso plegarse a la movilización.

Ocurrió a las 7.05 de la mañana, en el kilómetro 191 de la Ruta 5 sur, en la Región del Maule. Según consta en el reporte policial “un camión de transporte de insumos CENABAST (Central Abastecimiento Del Sistema Nacional Servicio De Salud) transitaba en dirección al norte, cuando un grupo de 42 personas, aparentemente todos camioneros, en paro en dicho lugar, trataron de desviar su trayectoria instalándose sobre la berma”.

Fueron dos los manifestantes que encararon al chofer del vehículo. Según fuentes del proceso, estas personas enfrentaron al transportista por estar desplazándose en medio de una manifestación, enfrascándose en una discusión que terminó de la peor manera.

“El conductor del camión reinició la marcha, atropellando a un peatón que trató de impedir su avance”, resume el reporte policial, el cual fue incorporado a la investigación que inició la Fiscalía Regional del Maule y la Sección de Investigación de Tránsito de Carabineros.

La víctima fue identificada como Wilson Santelices Rivera (55), y el imputado como Patricio Yález Oyarzo (38). Este último está a la espera de una decisión del Ministerio Público, mientras se evacúa un último informe de la Siat, en el que se podría determinar si hubo o no dolo en el atropello a la persona que intentó impedir su marcha en la ruta.

El fiscal Miguel Gajardo explicó que tras la discusión “uno de los peatones es arroyado por las ruedas del camión y fallece. Estamos tomando declaración a testigos de los hechos para poder establecer la responsabilidad en estos hechos”.

Ni la familia de la víctima, ni la del supuesto responsables quisieron comentar lo ocurrido. Desde el gremio lamentaron la situación, la cual podría ser el punto final a las movilizaciones que los transportistas mantienen desde el jueves.

Fricciones

Lo que llamó la atención del gobierno en las últimas conversaciones con el gremio fue la “poca sintonía” que existía al interior de la CNTC. Por una parte, su presidente, Sergio Pérez, quería llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, y todo estaba encaminado para ello. El domingo, sin embargo, las federaciones del Sur y de Valparaíso no creían lo mismo.

En el caso de Sur, ellos esperaban acotar más los tiempos de acción de las propuestas del Ejecutivo, y en el caso de Valparaíso, consideraban que en la propuesta del gobierno faltaba una oferta más amplia para ellos, y no solo para quienes sufren de atentados en el Sur. En las Rutas 68 y 78 acusan que hay asaltos, y no atentado, y eso no estaba en el acuerdo.

Sin embargo, lo ocurrido en Curicó cambió el panorama y podría haber un acuerdo hoy. Un dirigente de la Federación de Dueños de Camiones de la V Región (Fedequinta) aseguró al mediodía de hoy que ellos ven “difícil” la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero no lo descartan y que están “esperando una respuesta”, por lo que esta facción del gremio sigue mirando con desconfianza las conversaciones con el Ministerio del Interior.

El comité de crisis de la CNTC, a las 12.00 de hoy, según fuentes del gremio, estaba reunido viendo los detalles de la última propuesta que realizaron en la noche de ayer. Desde Fedequinta agregaron que esperan por parte del Ejecutivo “una respuesta positiva” al último petitorio para que eso luego pueda ser aprobado por las bases de los camioneros “y terminar con esta movilización ya que habiendo acuerdo, esto se termina”.

En tanto, hoy, el ministro del Interior, Víctor Pérez, abrió la puerta al diálogo y a un acuerdo: “Hemos reiniciado las conversaciones con ellos hoy a primera hora. Vamos a continuar antes del medio día, de hecho, me voy a uno de esos contactos ahora, porque creo que hoy día no hay razón para paralizar. Hago un llamado a la manifestación pacífica, ellos se comprometieron a eso, por lo tanto, ojalá que lo cumplan”,