Patricio Zapata y el proceso constituyente: “El coronavirus no es sinónimo de amnesia, de olvidar los problemas de arrastre que tenemos”

El 25 de marzo era la fecha en que el abogado constitucionalista Patricio Zapata lanzaría la reedición de su libro “La Casa de Todos” de 2015, actualizando su análisis sobre la realidad nacional desde la perspectiva de la Carta Magna a la apertura del proceso constituyente que se dio en noviembre pasado.

Pero, como muchas cosas, el lanzamiento fue sometido a una cuarentena debido al coronavirus.

Zapata -cuyo libro pasó a llamarse “La Casa de Todos y Todas” y se encuentra en formato digital en la web de Ediciones UC- hace un análisis de las causas y consecuencias de la crisis social que comenzó el 18 de octubre, y de los distintos argumentos que abrazan los partidarios del ‘apruebo’ y el ‘rechazo’ a la nueva Constitución. Y en esta entrevista, reflexiona respecto de la postergación del plebiscito para el 25 de octubre y cómo la pandemia del Covid-19 y sus graves repercusiones económicas pueden influir en la discusión constitucional.

El abogado cree que la crisis sanitaria no anulará las demandas por una nueva Carta Magna, pero que sí despejará el debate.

¿Quién gana y quién pierde con la postergación del plebiscito?

No creo tener elementos para saber exactamente si esto va a beneficiar al ‘apruebo’ o el ‘rechazo’. Sospecho que vamos a tener una buena reflexión, más puesta en las ventajas y desventajas del ‘apruebo’ y el ‘rechazo’, y no una discusión sobre el clima de violencia que estábamos teniendo todavía a fines de febrero o principios de marzo. Entonces deja de ser un plebiscito sobre la violencia, como algunos querían transformarlo, para ser un plebiscito sobre el futuro constitucional del país. Si eso significa que hay más posibilidad para el ‘apruebo’, no me atrevo a aventurarlo.

¿Cómo puede afectar la pandemia y el muy probable agravamiento de la economía a cada una de las opciones?

Las posiciones más maximalistas -y había maximalismo en el ‘rechazo’ y puede haber habido en el ‘apruebo’- probablemente van a estar más desfasadas, en un momento donde se hace más imperiosa la cooperación, el diálogo y la capacidad de ceder. Eso no significa que vaya a haber más votos para el ‘rechazo’ o para el ‘apruebo’, significa que el clima de la conversación tendría que mejorar. Planteamientos del tipo “todo o nada”, “no voy a a ceder nada” o “yo exijo todo”, van a tener menos espacio porque va a ser muy evidente que se necesita mucha cooperación, mucha sensatez por el nivel o la magnitud del desafío.

¿Los partidarios del ‘apruebo’ están conscientes de esa sensatez y de la magnitud del desafío?

La gente del ‘apruebo’, y yo me incluyo, tendremos que convencer que justamente porque el desafío es muy grande, mayúsculo, la cohesión social es crucial. Y para tener la máxima cohesión necesitamos trabajar en la legitimidad de las instituciones, justamente para tener una respuesta cohesionada en lo económico y en lo social. Y claro, los partidarios del ‘rechazo’ van a decir que como tenemos estos problemas, no conviene distraer energía, tiempo, ni recursos en el tema constitucional.

El argumento económico, o de cuánto iba a afectar a la economía un proceso constituyente se esgrimió, por los partidarios del ‘rechazo’, antes de la pandemia. Ahora ese argumento se ha profundizado por la realidad mundial y cómo le va a afectar a Chile la crisis. ¿Cómo se defiende un proceso constituyente en ese contexto?

El principal argumento va a seguir siendo qué países están en mejores condiciones de enfrentar los muchísimos desafíos que se están viviendo en los tiempos que corren. Hoy día podemos estar pensando en el coronavirus, pero hace seis meses estábamos hablando del malestar, de la indignación de clases medias, de sectores jóvenes. No podemos ser niños de seis años con memoria de corto alcance, que pasemos de una crisis a otra y rápidamente olvidemos los problemas. Más bien hay que entender que se van a ir sumando. Hoy día tenemos la pandemia, que es una cuestión mayúscula, mayor, y vamos a tener problemas económicos, pero eso no significa que han desaparecido los problemas de cohesión social, de malestar. De hecho, en el mediano plazo podrían potenciarse.

¿Por qué?

La falta de crecimiento económico podría significar que se volvieran a agudizar los problemas sociales que tuvimos. Sigue siendo cierto que a los países les conviene tener las instituciones más legítimas posibles, porque eso ayuda a enfrentar el desafío que te toque. Y cualquiera sea ese desafío, la pregunta es, ¿tú quieres enfrentarlo con instituciones cuestionadas, percibidas por muchos como ajenas y con falta de cohesión social? ¿O quieres enfrentarlo con instituciones más respetadas, más legitimadas y con mayores niveles de cohesión social? Confío en que no va a haber amnesia, va a haber aprendizaje. El coronavirus es una fuente de aprendizaje de muchas cosas, y es una fuente muy dolorosa y terrible, pero eso no es sinónimo de amnesia, de olvidar los problemas de arrastre que tenemos.

¿Qué discusión que se ha dado a partir de la pandemia es interesante para analizar en una eventual convención constitucional?

Más allá de las críticas puntuales que se pueden hacer a la actuación de algunos alcaldes en algunos momentos, yo estoy convencido de que un aprendizaje de los últimos meses es que nuestros gobiernos locales han mostrado tener ciertas reservas de conexión con la ciudadanía que vale la pena canalizar bien. Los alcaldes empujaron en su momento el proceso constituyente antes del acuerdo el 15 de noviembre, y han estado muy encima en el tema de la salud, en la denuncia de algunas cosas. Me gustaría que una nueva Constitución le otorgue a los municipios las espaldas institucionales y financieras que no han tenido nunca en la historia de Chile.

Se habló de muchos vacíos legales que tenía la campaña para el plebiscito de entrada, ¿qué es relevante de legislar de aquí a octubre?

Me parece que ahora el 80% del trabajo legislativo tiene estar puesto en las urgencias sociales y todo lo relativo a la emergencia sanitaria. Pero es perfectamente posible que las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia aprovechen estos meses para sacar adelante los proyectos de escaños reservados para los pueblos originarios, volver a estudiar con calma el voto obligatorio para el plebiscito de entrada y regular el financiamiento de las campañas. Todos fuimos testigos de la cantidad de publicidad que se hacía por las radios por uno de los dos lados. No hay ningún pretexto para que no tengamos para septiembre una regulación de ese tipo, me parece bien que haya publicidad en la radio, pero que se pueda saber cuánto y poner un límite.

*La versión completa de esta entrevista se podrá leer en la edición impresa de La Tercera de mañana sábado 4 de abril de 2020.