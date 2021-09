Paul Rusesabagina, de héroe de película Hotel Ruanda a disidente acusado de terrorismo

Paul Rusesabagina, el prominente disidente que fue retratado en la película nominada al Oscar “Hotel Rwanda”, fue declarado culpable hoy de formar y financiar un grupo terrorista armado en un caso que ha provocado la condena internacional y que es considerado como un intento de reprimir a la disidencia.

Rusesabagina fue elogiado por albergar a más de 1.200 personas en el hotel que administraba durante el genocidio de Ruanda en 1994. Sin embargo, poco a poco se convirtió en uno de los críticos más destacados del exlíder de Ruanda, Paul Kagame, quien, a su vez, lo acusó de sacar provecho de historias inventadas sobre su heroísmo y de financiar a grupos rebeldes armados para derrocar a su gobierno.

Las autoridades ruandesas lo acusan de apoyar al Frente de Liberación Nacional (FLN) de la oposición, el supuesto brazo armado del grupo de oposición Movimiento Ruanés por el Cambio Democrático (MRDC). El disidente niega las acusaciones y durante el juicio los jueces ignoraron las mociones de sus abogados para tomar en consideración que presuntamente fue secuestrado y torturado. Rusesabagina fue juzgado por nueve cargos, incluida la formación de un grupo armado ilegal, secuestro, incendio provocado y asesinato.

En esta fotografía de archivo del viernes 26 de febrero de 2021, Paul Rusesabagina, quien inspiró la película "Hotel Rwanda" y se le atribuye haber salvado a más de 1,000 personas al albergarlas en el hotel que administró durante el genocidio, asiste a una audiencia judicial. Foto: AP

El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel fue únicamente de carácter “diplomático”. Así, dijo que el MRDC creó el FLN “como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal”. “No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia”, destacó.

Su juicio ha sido condenado por grupos de derechos humanos, miembros del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo, que dicen que es un intento de Ruanda de sofocar la disidencia. En julio, Amnistía Internacional acusó a las autoridades ruandesas de infiltrarse en el teléfono móvil de la hija de Rusesabagina, utilizando el malware Pegasus de la empresa israelí de software espía NSO, para espiar sus esfuerzos por liberar a su padre.

“Fundó una organización terrorista que atacó a Ruanda. Contribuyó económicamente a las actividades terroristas. Aprobó provisiones mensuales de fondos para estas actividades. Inventó un código para ocultar estas actividades”, dijo la jueza Beatrice Mukamurenzi en su fallo.

Consultado por el diario The New York Times, Timothy P. Longman, profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad de Boston y autor de dos libros sobre Ruanda, señaló que “este juicio encaja en una larga historia en Ruanda de silenciar la disidencia”.

“El veredicto real en el caso Rusesabagina es casi irrelevante en este momento, porque el mensaje se ha enviado claramente de que ningún ruandés es seguro para hablar en contra del presidente Kagame y del Frente Patriótico Ruandés gobernante”, agregó.

El juicio contra Rusesabagina y otros 20 comenzó en febrero, pero el acusado, que tiene nacionalidad belga y residencia en Estados Unidos, ha boicoteado el proceso desde marzo, al señalar al tribunal de “arbitrariedad y falta de independencia”.

Rusesabagina era el gerente del lujoso Hotel des Mille Collines en Kigali cuando comenzó el genocidio de 1994. Mientras las milicias hutus mataban a un millón de personas, Rusesabagina convirtió el hotel en un refugio para tutsis y hutus moderados, utilizando dinero en efectivo, alcohol y diplomacia para defenderse de los posibles asesinos.

Guardias custodian a unos 20 acusados de terrorismo en la Corte Suprema de Kigali, el 20 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Temiendo por su seguridad en los años posteriores al genocidio, buscó asilo político en Bélgica. Su perfil se elevó después de que la película “Hotel Rwanda” fuera lanzada con elogios de la crítica, lo que le valió elogios mundiales, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente George W. Bush en 2005.

Según The New York Times, fueron las memorias de Rusesabagina de 2006, An Ordinary Man, las que lo pusieron en conflicto directo con Kigali . En él, escribió que Kagame gobernó Ruanda “en beneficio de un pequeño grupo de tutsis de élite” y que la nación centroafricana tenía “una democracia cosmética y un sistema de justicia vacío”.

Poco después, los funcionarios ruandeses comenzaron a acusarlo de exagerar su papel durante el genocidio, así como de ayudar a los grupos rebeldes. Tras una serie de amenazas e intrusiones domiciliarias en Bruselas, decidió trasladar a su familia a Estados Unidos, instalándose en San Antonio.

En agosto del año pasado, abordó un vuelo a Chicago y luego a Dubai. Más tarde, viajó en un jet privado con Constantin Niyomwungere, un pastor a quien llamó su “amigo” y quien dijo que lo había invitado a hablar en iglesias en Burundi, vecino de Ruanda.

Pero Niyomwungere era un agente de la inteligencia de Ruanda y había sido parte de una trampa para atraer Rusesabagina a Ruanda . El jet privado, operado por la firma griega GainJet y pagado por el gobierno de Ruanda, aterrizó en Kigali el 28 de agosto de 2020 y Rusesabagina fue atado, con los ojos vendados y arrestado.

Durante días estuvo recluido en un lugar que describió como un “matadero”, donde permaneció atado y sin poder respirar adecuadamente ni usar el baño, según una declaración jurada de uno de sus abogados ruandeses. Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que la detención equivalía a una desaparición forzada, una violación del derecho internacional.