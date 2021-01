Peor que “Rosa de Aric...”: La pelea que se viene entre independientes y partidos por los minutos de la franja electoral

“¿Quiénes protegerían mejor los recursos naturales de Chile? Los ciudadanos. Por eso vota Convención Constituyente”.

Cinco segundos dura esta escena realizada por las Organizaciones de Sociedad Civil para la franja del plebiscito, que fue emitida el 8 de octubre de 2020. La organización Me Niego tuvo aun menos tiempo: solo dos segundos para dar a conocer sus ideas en la franja del 25 de septiembre.

Las organizaciones sociales alegaron entonces por el poco tiempo que tuvieron para mostrar sus ideas durante la franja del plebiscito en 2020, y la situación no será distinta de cara a la elección de constituyentes del 11 de abril. Por eso ya hay voces pidiendo reformas al sistema. Y es que todos saben que se repetirá una y 100 veces el bochorno que en 1997 enfrentó la candidata Rosa González de Arica, quien hasta hoy es recordada porque solo tuvo un segundo de pantalla para decir “Rosa de Aric...”

Independientes No Neutrales, colectivo de la sociedad civil que agrupa a 103 candidatos constituyentes en 23 distritos, se niegan a que los cerca de 2.230 candidatos convencionales autónomos pasen por ese problema y tengan que contar con sólo milésimas de segundo para exponer a sus ideas en pantalla.

Por eso a fines de la semana pasada pidieron una reunión, a través de la Ley del Lobby, con la entonces presidenta subrogante del Consejo Nacional de Televisión, Mabel Iturrieta. La cita se concretó ayer en la tarde vía Zoom, horas después de que el gobierno nombrara como nueva presidenta del organismo a Carolina Cuevas. A ella asistió Leonardo Moreno como representante del colectivo de candidatos independientes y le presentó sus inquietudes al secretario general del CNTV, Agustín Montt.

El representante de Independientes No Neutrales aseguró que fueron escuchados, pero fue una reunión sin buenos resultados “porque el CNTV tiene las manos absolutamente atadas”.

En la oportunidad Moreno pidió a los directivos del CNTV que la repartición de tiempo de la franja electoral de la televisión se rija por criterios distintos a una habitual elección, que se hace de acuerdo a las fuerzas que tengan las candidaturas en el Congreso Nacional.

En la minuta que presentaron escriben que su objetivo es “democratizar los tiempos asignados a la propaganda electoral de manera que todos tengan las mismas oportunidades de poder informar a la ciudadanía de las opciones existentes, tanto la de los partidos, como ese gran número de ciudadanos y ciudadanas independientes”.

Los aspirantes independientes a la Convención Constitucional estiman que la distribución de los 30 minutos de la franja legal beneficia ampliamente a los partidos políticos aun cuando en la última elección el CNTV exigió a esas colectividades ceder un 30% de su tiempo en pantalla en favor de las organizaciones sociales.

Moreno defendió a nombre de Independientes No Neutrales la idea de hacer una reforma legal para que se distribuyan los tiempos más equitativamente. Si esto no es posible, por lo cercanas que están las votaciones, propone que el Consejo interprete las normas existentes para que las listas de independientes puedan sumar sus tiempos y así se permita a la ciudadanía “conocer el espíritu detrás de las listas o agrupaciones de listas”.

De no ser posible, el representante de la organización, advierte que las listas de independientes quedarán tan sólo con fracciones de segundos para plantear sus proyectos.

Sin embargo, el CNTV plantea que la norma no permite unir las milésimas de segundo de las diferentes listas.

¿En base a qué criterios el CNTV determina el tiempo que se le otorga a cada partido o candidato? Después de revisar las candidaturas, el Servel envía al Consejo el auspicio con la información de quiénes se inscribieron y la votación que tuvo cada partido político del que son parte los candidatos de las listas, en la última elección -en este caso la votación de diputados de 2017-. Frente a la cantidad de votos de cada partido incluyen un porcentaje en referencia al total de sufragios y el CNTV lo convierte en tiempo: así se distribuyen los 30 minutos diarios de la franja.

Al Consejo le toca repartir las milésimas de segundos según el porcentaje de votos que tuvo cada partido en este caso en la elección de diputados en 2017. Es decir, las listas irán sumando fracciones de segundo de acuerdo al éxito que tuvo cada partido al que pertenecen sus candidatos.

En el caso de los independientes y los nuevos partidos, la ley les atribuye ficticiamente la votación equivalente al partido menos votado en la última elección de diputados de 2017.

¿Reforma express?

Fuentes cercanas al CNTV aseguraron que para que los independientes dispongan de más tiempo se necesita una reforma constitucional express, que tendría que discutirse y votarse en el Congreso. Precisamente, por los miembros de los partidos, quienes tienen más tiempo en la Franja Electoral de Televisión bajo la norma actual.

El problema es el criterio según el cual se les asigna tiempo a las candidaturas independientes y que, aunque se junten, seguiría siendo poco. Esto debido a que el artículo 131 de la Constitución, establece que para determinar la duración del espacio en la Franja de los candidatos convencionales, se aplican las normas de la elección de diputados y éste es el que causa problemas.

Una solución posible es eliminar la referencia a la elección de diputados en la Ley 18.700, artículo 32, y crear una norma que corresponda a esta elección. En este artículo se lee, “al conjunto de las candidaturas independientes -a los cerca de 2.300 esta vez-, corresponderá un tiempo equivalente al del partido que haya tenido menos sufragios en la última elección, a lo que se distribuirá entre ellas en iguales partes”.

Moreno explica que la cantidad de segundos que se les asignará a los independientes hay que repartirla entre los cerca de 2.300, “por tanto estamos hablando de fracciones de segundos”.

Ante ese panorama, el representante de Independientes No Neutrales protesta y manifiesta que “los partidos no logran ver que el país ha cambiado y que la gente quiere otro tipo de representación”. Argumenta que los conglomerados políticos “no quieren entender que redactar la constitución no se trata de un tema de poder, sino que de un tema de ideas y de que la gente pueda participar de manera distinta”.

Así es como les llama a ceder privilegios para votar una reforma al procedimiento con el fin de que los candidatos independientes a constituyentes tengan más espacio de propaganda para la Franja Electoral de TV de cara a la elección del 11 de abril.

“Por el poco tiempo que queda yo creo que esto no tiene solución”, declara Moreno. Explica que el marco regulatorio es restringido y que la Constitución señala que se debe usar el criterio de la elección parlamentaria.

Hoy se reunirá el colectivo Independientes No Neutrales para estudiar qué pasos seguirán y si van a insistir y pedir una reforma que permita asignar los tiempos de manera distinta.

Desde el CNTV aseguraron que no se ha tratado este tema. Hoy están a la espera que el Servel les envíe la información necesaria, y de esta manera poder distribuir las fracciones de segundos entre las listas de candidatos a la Convención Constitucional.