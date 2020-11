Piñera se pone como plazo entre hoy y mañana: El lío para dar con su cuarto ministro del Interior y armar otro gabinete más

Ya tiene nombres sobre la mesa, pero hasta el cierre de esta edición aún no zanjaba una decisión. Armar el puzzle de quién será su cuarto ministro del Interior complica al Presidente Sebastián Piñera, quien ha estado recibiendo opiniones de su entorno.

El dilema se le abrió ayer al Mandatario, luego que Víctor Pérez -en medio de peticiones de la UDI y pese a la resistencia del Jefe de Estado- decidiera renunciar al cargo tras ser aprobada en la Cámara la acusación constitucional en su contra.

El tema, además, lo comentó Piñera en una reunión que tuvo anoche en su casa con algunos ministros y exministros -Juan Carlos Jobet, Enrique Paris, Jaime Bellolio, Gonzalo Blumel y Jaime Mañalich-, instancia en la que, según conocedores de la cita, transmitió que quería zanjar cuanto antes el reemplazo de Pérez y que era un tema prioritario. En ese sentido, en Palacio afirman que Piñera quiere zanjar hoy o a más tardar mañana el tema.

El encuentro, que fue calificado como de camaradería, coincidió con las elecciones de Estados Unidos. Así, mientras daban seguimiento a esos comicios, en paralelo los presentes hicieron un análisis del escenario, coincidieron en que la acusación era “injusta” y algunos de los presentes entregaron su opinión al respecto.

A la reunión también estaban invitados el exministro Andrés Chadwick, el canciller Andrés Allamand y el saliente ministro Pérez, pero ninguno de ellos llegó. Este último, de acuerdo a su entorno, porque tenía un compromiso familiar, mientras a Allamand, afirman sus cercanos, no le confirmaron la cita.

Más allá de ese encuentro, en La Moneda sostienen que durante las últimas horas el Mandatario ha estado haciendo el análisis del perfil que quiere que tenga el nuevo jefe de gabinete, una materia que ha generado debate al interior de su círculo de confianza y que, una vez más, pone en discusión si se necesita a alguien de características más duras -como fueron Chadwick y Pérez- o alguien del estilo de Blumel, quien tenía un perfil más "blando” y dialogante.

Los análisis hasta ahora son similares a las de otras veces, pero la diferencia es que Piñera, dicen en Palacio, quiere a alguien que lo pueda acompañar hasta el término de su gobierno. Los nombres que están sobre la mesa, dicen las mismas fuentes, son los mismos de siempre y algunos corren con más ventaja que otros. En la nómina están Bellolio, Jobet, el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. También se mencionaron en su momento al titular de Defensa, Mario Desbordes, y al canciller Allamand.

Como sea, en Palacio dicen que cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Y así los nombres van subiendo y bajando. Esto, dependiendo finalmente de cuál sea el criterio que prime: que tenga capacidad de ordenar a Chile Vamos y, por ende, ascendencia en algunos de los partidos; que tenga un mayor control de Carabineros; e, incluso, algunos empujan que sea una mujer la que encabece por primera vez esa cartera. En ese escenario, se menciona el nombre de la subsecretaria Katherine Martorell.

En el caso de Moreno, dicen que su tonelaje político tiene ventaja, pero que la ascendencia política podría ser un problema. Además, en la UDI quieren a alguien de sus filas en Interior o, de lo contrario, tendrá que hacerse un ajuste mayor en el gabinete. De hecho, ese punto también es un tema de análisis en Palacio: si mantener o no el cupo del partido. Y varios, según afirman en La Moneda, se inclinan por esa alternativa.

Como sea, hay otros en el gobierno y en el entorno de Piñera que sostienen que el nuevo ministro idealmente tiene que tener una cara “fresca” y que no esté marcado con el Rechazo.

Según fuentes de la UDI, la carta de la presidenta de ese partido, Jacqueline van Rysselberghe, es Delgado, quien hasta hace unos días estaba listo para asumir en reemplazo de Juan Manuel Masferrer en la Subdere, quien, a su vez, tiene contemplado -según fuentes del oficialismo- competir como parlamentario.

Además, de acuerdo a las mismas fuentes, Van Rysselberghe le transmitió a Piñera una inquietud sobre el nombramiento: que no se impusiera una suerte de veto a la idea de nominar un UDI debido a la recepción que podría tener en la oposición. En el oficialismo agregan que Van Rysselberghe, además, tiene otras aprensiones: se resiste a que Bellolio asuma en Interior. Esto, debido a que ambos han tenido enfrentamientos. Bellolio, de hecho, le compitió en su momento por la presidencia de la UDI.

Consultada respecto al nuevo jefe de gabinete, Van Rysselberghe comentó que “entendemos que hay que encontrar un buen ministro del Interior para los tiempos que vienen. Todavía queda un año de gobierno, no es fácil encontrar un ministro del Interior. Entonces, lo que esperamos es que sea una persona que ayude en la conducción del gobierno”. Y agregó: “Más que nos gustaría si fuera UDI o no, es una decisión del Presidente. Nosotros propusimos nombres, pero no es fácil alguien que esté disponible”.

En paralelo, algunas versiones en el sector apuntan a la posibilidad de que Bellolio llegue a Interior y Delgado a la vocería. Sin embargo, cercanos a Bellolio dicen que él prefiere mantenerse en la Segegob, ya que -dicen- asumir en Interior sería “quemar” su carrera política anticipadamente.

Y en cuanto a los nombres de RN, aunque el cupo haya estado en manos de la UDI, las versiones recogidas no descartan que se pueda reconfigurar el esquema y algunos reactivan opciones como Teodoro Ribera y Alberto Espina, pero en Palacio recalcan que esas son más especulaciones.

“Nosotros siempre tenemos gente. Está Teodoro Ribera, el mismo Mario Desbordes, Andrés Allamand, y pueden haber otros, Cristián Monckeberg”, dijo hoy el presidente de RN, Rafael Prohens. Y agregó que “hay una sensación de que muchos subsecretarios y ministros van a ir a cargos populares; si fuera así, creo que esta es la oportunidad que tiene el Presidente para no estar haciendo cambios en 20 días más. Creo que esta es la oportunidad que tiene para poder hacer la reestructuración de su gabinete”.

De Desbordes comentan en su entorno que es poco probable moverlo de Defensa, porque tiene aspiraciones presidenciales, las cuales, incluso, ya conversó con Piñera. Y, por tanto, recalcan que es poco aconsejable si ya van tres jefes de Interior caídos tener a alguien por tan poco tiempo nuevamente en el cargo. Pero en Palacio hay autoridades que creen que si eso se despeja, entonces Interior podría quedar para RN, siempre y cuando se compense a la UDI con los otros dos ministerios políticos: la Segpres y la Segegob. Esto último obligaría a sacar de la Segpres al RN Cristián Monckeberg, quien está siendo cuestionado por la UDI e, incluso, por algunos en Evópoli.

Es vox populi que él concentra hace varias semanas el malestar de la UDI. Además de su alianza con Desbordes y con parlamentarios que han votado antes leyes como el primer retiro del 10%, le pasan la cuenta que no hizo todo lo que tenía que hacer para gestionar votos ante la acusación contra Pérez.

Van Rysselberghe ya dijo esta mañana en radio Duna que esperaba “verlo comprometido con el tema” cuando le preguntaron por qué el senador y ex Segpres Claudio Alvarado hizo esa labor para la UDI, única fuente en que la mesa del partido dice haber confiado durante ese asunto. La timonel, además, insistió a La Tercera PM que “creo que la Segpres está en deuda en esto”.

Monckeberg ha estado consciente de que el partido estaba hace días por pedir su cabeza, especialmente si un solo diputado oficialista se hubiese descuadrado ayer, pero su gente insiste en que el reclamo es falso y que sí negoció con parlamentarios y se mantuvo alineada a la coalición.

Por lo mismo, hay quienes creen que si el nuevo gabinete implica más movimientos, él podría terminar damnificado. Y también algunos dicen que si Alvarado no hubiese insistido en salir junto con Blumel hace tres meses, pues que entonces el RN no habría llegado a la Segpres.

Prohens retrucó hoy, sin embargo, que “el cupo no es de ningún partido, sino que debe ser de aquella persona con la que el Presidente se sienta cómodo para sacar adelante todas las tareas”.