“Por primera vez no haremos un show en Año Nuevo”: la realidad de Tommy Rey y otros músicos chilenos para el 31 de diciembre

No será el Año Nuevo que muchos esperaban. Menos para aquellos artistas que todos los 31 de diciembre se suben al escenario -en ocasiones, a varios durante la misma noche- para encender la fiesta, despedir el año que se va y cerrar la temporada con una de las jornadas más activas y rentables de doce meses de trabajo. Con la Región Metropolitana completa en fase 2 del plan Paso a Paso -al menos hasta el 21 de diciembre- y varias ciudades del país confinadas debido al aumento de los casos de Covid-19, la tímida reapertura vivida por los espectáculos presenciales vuelve a paralizarse y la cartelera musical nuevamente se ve obligada a volcarse a las transmisiones por streaming.

Las fiestas y shows de fin de año no serán la excepción y diversos grupos y solistas que son número puesto cada 31 de diciembre trabajan hace tiempo en propuestas seguras y telemáticas para compartir con su público a la distancia.

Es el caso de Américo, un infaltable de estas fechas, quien cambió los escenarios y los traslados de medianoche por un espectáculo online que combinará música en vivo y fiesta a la distancia. El show está agendado para el mismo jueves 31 y en éste el solista iquiqueño compartirá con el cantante colombiano Luis Lambis, otro popular exponente de la cumbia tradicional e intérprete de algunos éxitos de alta rotación en el país, como María María, Impostora, Ya te olvidé y Prisionero de la soledad.

La experiencia fue bautizada como “Te queremos ver 2021” y se extenderá desde las 23.30 horas hasta las 05.00 de la mañana. “Este 31 de diciembre será distinto, pero lo que todos queremos y tenemos claro es que lo vamos a despedir con todo”, anuncia la voz de El embrujo. “Una experiencia única, que no se ha hecho antes y que nos va a dejar un gusto más agradable para cerrar este 2020”, asegura.

Debido a que la transmisión se extenderá por más de cinco horas, los intermedios serán animados por la música de un DJ. Las entradas para el evento, en tanto, ya están a la venta en el sistema Puntoticket a $2.000 (los primeros 200 boletos), $4.000 (preventa hasta el 30 de diciembre) y a $6.000 si se compran el 31 de diciembre.

Un formato similar explorarán otros dos conjuntos que suelen animar la juerga de cada fin de año, Noche de Brujas y Garras de Amor, los que también se reinventaron este año y serán parte del festival virtual Festream 2021, que comenzará a las 22.00 horas del jueves 31. El evento incluye también la participación de otros cinco grupos -como Bony Music y Los Haitianos del Sur- y promete seis horas de fiesta ininterrumpida, DJs en vivo, conteo de año nuevo y “sin cortes comerciales”. Detalles atípicos pero propios de los tiempos que corren. Las entradas para este festival se pueden adquirir en el sistema Eventrid, plataforma que durante este año ha consolidado una nutrida y variada oferta de música en vivo a través de streaming. Los precios de los boletos son de $3.500 (preventa 300 entradas) y $10.000 (general).

Un infaltable de estas fiestas es también la sonora de Tommy Rey. A pesar del escenario actual, la banda tenía agendadas tres actuaciones en casas particulares para el 31 de diciembre, pero todas fueron canceladas con el anuncio de la Fase 2 en la Región Metropolitana. Por ello, el grupo baraja dos opciones de show online para el último día del año. “Tenemos dos formas de show virtual para ese día. Tenemos uno que grabamos para empresas y municipalidades pero eso ya para venderlos, que es la única forma de ganar dinero, vendiéndolo. Lo tenemos listo, ahora faltan los interesados”, cuenta Leo Soto, percusionista de la sonora, sobre esta presentación que están promocionando desde el viernes recién pasado: un show de 25 minutos que se grabó hace dos meses atrás.

“El otro show lo hicimos desde la casa, es de una hora 10 minutos, con la idea de que se suba a una plataforma y la gente pague una entrada en una ticketera. Pero a la gente no le gusta eso”, considera el músico, “porque es otro show como de la TV nomás. Me llamaron de dos plataformas, y vamos a ver si hoy o mañana llegamos a acuerdo, porque si no hay auspiciador, está de más. Ya lo hicimos (un show virtual) a mediados de año, pero no tuvimos buena respuesta, muy poca gente compró entradas, que estaban a 5 mil pesos. Porque el problema está con el internet de las casas, la mala señal hace que el show empiece a caerse, entonces a la gente no le gusta eso”.

Sobre esta modalidad de espectáculo a distancia, el vocalista de la banda, Tommy Rey, comenta: “Es desagradable no poder entregarle a la gente la música nuestra, porque uno disfruta haciendo esto, no es solamente la parte económica, uno disfruta con el público la gente canta, baila y lo pasa bien, eso uno lo hecha mucho de menos. Además uno está acostumbrado a trabajar con mucha gente. Tocar así sin público, mirando a los camarógrafos, no es lo mismo, nunca es lo mismo, así que lo hemos pasado mal este tiempo, y todos los grupos”.

En paralelo a esas actuaciones, la icónica banda nacional participará de un programa especial de Dale Play, el espacio de concursos de Mega conducido por José Miguel Viñuela, que emitirán un episodio esperando las 12. “Eso ya lo grabamos, y algo entró por ahí”, dice Soto. De no concretarse los shows virtuales, este sería la única actuación de Tommy Rey para el 31 de diciembre.

“Si no sale nada más, sería el peor Año Nuevo de los 39 años que vamos a cumplir. Y por primera vez no haríamos ningún show en vivo. Y para mi un Año Nuevo sin tocar es que estamos cesantes”, concluye el artista.

Pop cebolla y pop latino

Fuera del formato estrictamente de cumbia, otros grupos emblemáticos chilenos ya anunciaron sus respectivos shows online para cerrar el año, como Los Vásquez, que transmitirán su show “Los Vásquez a domicilio” el sábado 26 de diciembre a las 21:30 horas (Eventrid) para celebrar diez años de “pop cebolla”. Allí el dúo, además, anuncia el lanzamiento “de su esperado tercer disco y una noticia exclusiva que seguro te sorprenderá”.

Ese mismo día, Inti-Illimani de los hermanos Coulon también realizará un concierto online con el fin de “continuar con una vieja costumbre en la que Inti-Illimani realizaba conciertos dedicados a los chilenos repartidos por el mundo que visitaban el país con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explican desde la agrupación. El concierto titulado “Siempre adelante” se llevará a cabo en el teatro Nescafé de las Artes -sin público- y recorrerá el repertorio del conjunto durante cerca de 90 minutos. Las entradas se venden en Ticketek a $5.600 y $7.000.

A nivel global, en tanto, uno de los espectáculos más llamativos que tendrá el cierre de 2020 es el que prepara Youtube, con un imponente festival en modalidad online que busca despedir por lo alto uno de los años más anómalos y complejos que ha vivido la industria musical.

“Hello 2021” es el nombre del evento que será transmitido el 31 de diciembre a través de Youtube Originals, la plataforma de contenido propio y exclusivo de la compañía. Ya fueron confirmados para la cita algunas estrellas del pop como Dua Lipa, Demi Lovato, el rapero YG y Kane Brown, además de los colombianos J Balvin y Karol G, ratificando el auge que la música latina atraviesa a nivel planetario.

En la conducción estarán nombres como Storm Reid, actriz de la serie de Euphoria, RuPaul, Matthew McConaughey, Emma Chamberlain. Además, participarán destacados tiktokers y youtubers desde sus casas, como Larray, Marques Brownlee, Dude Perfect y Brad Mondo. Según aclararon desde la compañía, el espectáculo sustituirá al tradicional video “Rewind” que Youtube realizaba todos los años con los youtubers más destacados. “Rewind siempre ha sido una celebración para ustedes, pero 2020 ha sido diferente y no sienta bien seguir haciéndolo como si no lo hubiera sido. Así que nos vamos a tomar un descanso de Rewind este año”, explicaba la firma en un comunicado hace algunos días.