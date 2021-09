Provoste en segundo plano: la preocupación por la falta de “relato” que ronda en los partidos y en su comando

Un poco más de 48 horas le duró a la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social (DC, PS, PPD, PR, Ciudadanos, PL y Nuevo Trato), Yasna Provoste, la estrategia inicial con la que salió a contrarrestar la pelea entre sus contendores Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos más) que la mantenía relegada en el segundo plano de la agenda.

La senadora pasó de criticar los cuestionamientos cruzados de sus pares a sumarse derechamente a esa misma batalla. “Parece una competencia de virilidad”, dijo el miércoles pasado, refiriéndose a los dichos de Sichel sobre la “falta de experiencia” de Boric. El viernes, Provoste apretó la misma tecla respecto del frenteamplista y sostuvo que “yo no pasé de la universidad al Parlamento”.

El giro, dicen algunos en el sector, responde a una preocupación transversal en las colectividades que apoyan su candidatura que lamentan la “desaparición” de Provoste de la agenda y las dificultades que ha tenido para instalar temas.

También inquieta que Provoste esté estancada en las encuestas. En la versión de hoy de Cadem, la senadora quedó en el tercer lugar con un 10% de las preferencias, lejos del 19% de Sichel y del 22% de Boric. El tema no es menor pues acrecienta la posibilidad de que por primera vez el sector no llegue a la segunda vuelta presidencial.

Desde las colectividades que apoyan su candidatura transmiten que el tema se ha abordado de manera informal al interior de los partidos y que algunos ven que la candidatura se estaría moviendo “lento”. “La preocupación es que no aparece”, dice un dirigente del sector.

Cercanos al comando advierten que en esta etapa de la campaña la senadora ha preferido centrarse en actividades acotadas sin llegar a lo “macro”.

Las mismas fuentes, a su vez, aseguran que su postura ambigüa ante el proyecto de cuarto retiro demuestra que aún no se ha sacado el sombrero de presidenta del Senado. “Como candidata presidencial tengo una responsabilidad distinta. No nos podemos pronunciar hasta que no llegue al Senado”, ha repetido Provoste sobre el tema.

La misma preocupación también existe entre algunos miembros del equipo político de la candidata, que lidera el jefe de campaña, Alejandro Goic.

Desde esa instancia, incluso, algunos aventuran que a la candidatura también le hace falta la construcción de un “relato”, que Boric y Sichel sí han tratado de construir.

En ese sentido, en el entorno de Provoste creen que se ha desaprovechado “ventaja comparativa” de ser la única mujer en la papeleta, y que hasta la fecha no configure un discurso de género.

Desde el comando de la expresidenta del Senado reconocen que existe esa preocupación y aseguran que la dificultad se ha dado debido al menor tiempo en la carrera presidencial que llevan en comparación al resto de sus contendores. Provoste se sumó oficialmente a fines de julio y se convirtió en la abanderada de su sector recién el 21 de agosto, tras triunfar en la consulta ciudadana contra Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR).

Además, sostienen que la candidata tuvo que lidiar con la conformación tardía de sus equipos y con una “lenta” integración del resto de las colectividades, situación que también la tendría “atrasada” respecto de los otros candidatos.

De todas formas, en el equipo ya están viendo fórmulas para contrarrestar ese “desfase”. Una de ellas, aseguran, sería el lanzamiento del programa, el que esperan tener listo la próxima semana en el marco del inicio oficial de la campaña el 21 de septiembre.

No obstante, en el equipo de Provoste aseguran que la campaña sí se está moviendo, especialmente respecto del despliegue territorial. También recuerdan que los ayllú -que lideran el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena y la exsubsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos- siguen generando contenidos y discusiones.