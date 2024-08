¿Qué hacer con los díscolos? Las medidas disciplinarias que preparan (o no) los partidos oficialistas ante el apoyo a candidatos descolgados

En todos los procesos electorales, sin importar el color político, ocurre. Suele pasar que hay quienes se rebelan y apoyan a candidatos fuera del pacto al que suscribió su propio partido.

Hoy no es la excepción. En La Araucanía, por ejemplo, aunque los partidos oficialistas decidieron presentar un candidato único, el exdirector nacional de Conadi Luis Penchuleo, en el Partido Liberal apoyan a uno de sus contendores: el independiente René Saffirio.

También pasa en otras zonas. En Pudahuel, para estas municipales, la carta del pacto Contigo Chile Mejor (oficialismo con la DC) es el actual alcalde Ítalo Bravo, pero algunos militantes de centroizquierda han apoyado a su competencia, Gabriel Silber (independiente). Entre ellos su pareja, la senadora Loreto Carvajal (PPD), el exalcalde de Pudahuel Johnny Carrasco (PS) y la vicepresidenta de los regionalistas verdes Mónica Sánchez.

15.01.2024 ITALO BRAVO ALCALDE DE PUDAHUEL FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

En Puente Alto, en tanto, vía primaria se definió que Luis Escanilla Benavides (PS) sea el candidato a alcalde. Antes de ello, el independiente Matías Toledo, quien también disputa el cargo, había recibido el apoyo del PC y de Acción Humanista. Oficialmente, en el pacto se asegura que apoyarán a Escanilla.

También es recordado lo que pasó con Concepción, cuando previo a las primarias el diputado Diego Ibáñez (FA), entonces presidente de Convergencia Social, manifestó su respaldo al candidato independiente a alcalde por Concepción Camilo Riffo y no a Aldo Mardones, la carta DC que finalmente va en representación del pacto.

29 MAYO 2024 EL DIPUTADO DIEGO IBANEZ DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

Cuentan en la zona penquista que pese a que el problema con Ibáñez se habría zanjado, luego que CS en su momento aclarara que iba a respetar el acuerdo, el ambiente sigue enrarecido. Y tras ello, la DC ha hecho ver su molestia por otros episodios que se han registrado en esa comuna, donde persiste la suspicacia sobre el real apoyo de otros frenteamplistas o personas ligadas a esa colectividad.

En este escenario, los partidos están evaluando qué hacer con los díscolos. Eduardo Bermúdez, vicepresidente socialista quien integró la mesa negociadora por el pacto municipal, afirmó que en Pudahuel y las demás comunas su partido “va a honrar su palabra de apoyar los candidatos que se acordó en una negociación de la coalición. En el caso de Pudahuel, el candidato del PS es Ítalo Bravo. La dirección comunal y todo el partido están trabajando por el actual alcalde. Si Johnny Carrasco, que es candidato a concejal, apoya a otro candidato, estarán las reprimendas correspondientes. Si la dirección comunal plantea alguna petición de sanción, eso lo tiene que ver el tribunal supremo. No hay nada que avale el apoyo a Gabriel Silber”.

Por el momento, de acuerdo a la dirección comunal del PS en Pudahuel, no se ha llevado el caso de Carrasco al tribunal supremo de la colectividad.

La presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, reconoció a La Tercera que han existido dificultades en este proceso, pero no descartó sanciones. Además aclaró que “advertimos que debíamos abrir la mayor cantidad posible de comunas a primarias, pero los partidos no estuvieron dispuestos”.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que el pacto se cumpla íntegramente en cada una de las comunas, pero no es una tarea fácil. Hay asuntos que no quedaron bien resueltos a nivel local y regional que tenemos que analizar con inteligencia y generosidad. No descartamos aplicar medidas disciplinarias”, añadió Torrealba.

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

El caso de los liberales, que apoyan a René Saffirio (Independiente) como candidato a gobernador por La Araucanía, es especial, puesto que no son militantes descolgados quienes lo respaldan, sino que incluso lo hacen desde la directiva nacional, en desmedro de la carta del sector, Luis Penchuleo (Frente Amplio).

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, dijo que “la situación de los candidatos que van por fuera del pacto no es solo en La Araucanía, sino también en Antofagasta, en Santiago, en Valparaíso, en muchas de las regiones. Lo importante es que todos son candidatos del sector, del progresismo”.

Además, adelantó que “apoyaremos a los candidatos (fuera de pacto) en las distintas regiones y, en el paso a la segunda vuelta, todos nos cuadramos con el candidato que salga como representante de todo el sector”.

Pese a que desde el Frente Amplio sostuvieron que pretenden hablar con Urzúa a raíz de su apoyo a Penchuleo, esa conversación aún no se concreta.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZUA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en tanto, explicó que de ocurrir un descuelgue se abordará a través de una discusión política.

“No creo que sea por la vía sancionatoria, como hacer un símil con el Servel, como aplicar multas o sanciones, porque el voto es secreto, al final. (...). Esas denuncias van al debate político. Las darán en su lugar de base o en su comuna y será un debate político con las compañeras en cuestión. (...). Yo espero que todos cumplamos en lo principal los acuerdos”, dijo el líder del PC.

En una línea similar a la de Carmona, el timonel de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, explicó que “no hemos definido un procedimiento específico porque no es habitual ese comportamiento en nuestro partido. En cualquier caso, no siendo un regimiento, no acostumbramos castigar, sino que más bien buscamos construir consensos para llegar a buenos acuerdos”.

En el PPD, por otro lado, transmiten que es un tema que les inquieta y que tendrán que evaluar. Que hasta ahora no hay una decisión zanjada, pero que quieren instarlo como un asunto a discutir con sus socios del pacto.