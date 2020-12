Reapertura de los espectáculos en vivo: de la esperanza al pesimismo (de nuevo)

Una de las lecciones que el COVID-19 ha dejado este 2020 es que todo puede ser aún más efímero, cambiante y frágil de lo que a veces muchos quieren asumir. La vida humana, por cierto, como también los planes y expectativas depositadas en fin de año que hasta ahora entrega señales contradictorias de cara el futuro inmediato.

Lo mismo corre para la ansiada reapertura de los espectáculos en vivo: si hasta hace unos días diversas autoridades comunales de la capital anunciaban con entusiasmo el regreso del público presencial a diversas salas y recintos, desde las obras de teatro a los primeros conciertos con aforo reducido, hoy la sensación ambiente vuelve a ser de cautela e incertidumbre, sobre todo luego que ayer la autoridad de salud informara que ocho comunas de la Región Metropolitana retrocederán desde mañana en el plan “Paso a paso”, debido al aumento de contagios en las últimas semanas. Un freno de mano para los más entusiastas, que impacta, entre otras cosas, a diversas actividades y eventos programados para los próximos días.

Por de pronto, diversos recintos de dichas comunas que retroceden de fase, como Las Condes y Santiago, ya lucen cambios en su programación. El Centro GAM, por ejemplo, que reabrió al público la semana pasada, informó hoy que debido a “Santiago pasará a Fase 3 del Plan Paso a Paso se suspenden funciones presenciales de Indio Pavez y María”. Aclara, sin embargo, que “plazas y exposiciones continuarán abiertas con aforo reducido” y que las “actividades al aire libre continuarán de igual manera”.

Abre Santiago

La nueva edición del FAMFEST inaugurada ayer también tendrá modificaciones. Anoche el evento, que entrega programación teatral para público familiar en diversos puntos del país -de forma virtual y también presencial-, dio a conocer que “tras los anuncios sanitarios dados a conocer por el Ministerio de Salud y porque en Famfest nos cuidamos entre todxs, las funciones en La Pintana -comuna que retrocedió a Fase 2 del plan Paso a Paso- quedan suspendidas y serán prontamente reagendadas”.

En el caso de Abre Santiago, el ciclo al aire libre de gastronomía y música en vivo que marcó esta semana la reapertura del Movistar Arena -específicamente su zona de terrazas- tras ocho meses de cierre, también se anunciaron cambios importantes, aunque desde la producción aseguran que éstos no responden directamente al retroceso de fase de la comuna, sino a otras variables y medidas de precaución.

En lo concreto, el evento, que ha reunido más de 200 asistentes por día desde el martes con Los Tres como protagonistas, canceló definitivamente la presencia de Los Jaivas y Kudai en este primer ciclo de diciembre, debido a que ambos grupos tienen integrantes que debían viajar a Chile desde otros países -Francia y México, respectivamente-, pero les fue imposible “dada la gran cantidad de restricciones y fuertes cambios en los itinerarios de las aerolíneas a nivel mundial”, explicaron.

Junto con esto, la organización decidió también suspender su programación anunciada para los días domingo, con espectáculos como Mi perro Chocolo y Pastelito. Desde la producción detallan que la determinación se tomó ya que los domingos estaban pensados como días de corte familiar, pero consideraron difícil poder resguardar el tránsito y desplazamientos de los asistentes habiendo niños presentes, lo que volvía más complejo de controlar estos temas.

Frente a lo anterior, desde la producción explican que tanto los recitales de Los Jaivas y Kudai como los shows dominicales podrían eventualmente ser reprogramados, pero no para este ciclo de diciembre. Y que la gente que quiera el reembolso de sus entradas será contactada por la ticketera a cargo de la venta de boletos.

Sobre el retroceso a fase 3 de la comuna donde se emplaza el Arena, aseguran que éste no influyó en las anteriores modificaciones, ya que el ciclo no está ideado ni montado como “conciertos masivos, sino como un punto gastronómico con invitados musicales”.

“Sobre la información liberada por el Ministerio de Salud, respecto al retroceso a Fase 3 de la comuna de Santiago”, detallan desde el recinto, “esto no afecta el funcionamiento y desarrollo de los restaurantes de Abre Santiago, que además de funcionar en terrazas, mantienen todos los lineamientos y protocolos sanitarios de acuerdo lo que indican las autoridades en el Plan Paso a Paso y recomendaciones de la OMS”.

Los cines también retroceden

Más drástica es la decisión del Cine Arte Normandie, que ante el anuncio de la autoridad volverá a cerrar sus puertas mañana por tiempo indefinido.

Títulos como La cordillera de los sueños y Matar a Pinochet alimentan la cartelera actual del histórico recinto, que volvió a la actividad presencial el viernes 20 de noviembre. Pero luego del retroceso de Santiago Centro en el plan Paso a paso, esas cintas también serán las últimas películas que el cine de calle Tarapacá exhibirá antes de volver a cerrar, luego de sólo dos semanas de funcionamiento.

Así lucía el interior del Cine Arte Normandie en su reapertura del 19 de noviembre. Foto: Patricio Fuentes.

Por el mismo motivo, salas como El Biógrafo deberán posponer sus planes iniciales. “Sabíamos que era algo que podía ocurrir, pero pensábamos que iba a ser hacia finales de verano. Lamentamos mucho que suceda, estamos súper afectados, pero entendemos que la situación es para tratar de contener esta pandemia”, señala Carolina González, encargada de Comunicaciones de El Biógrafo, que ultimaba detalles para retornar a mediados de diciembre. “Si finalmente logra llegar la vacuna, estamos esperanzados en poder tener un mejor 2021. Nosotros nos mantendremos esperando a volver a abrir”, asegura.

Las principales cadenas de cine del país –que se mantienen cerradas desde marzo– también quedan en vilo, dado que ni siquiera con los protocolos actuales de la Fase 4 habían decidido un retorno a sus operaciones. El punto central de esa determinación es el impedimento de vender cualquier tipo de alimentos en los complejos, un punto crucial en el negocio de las multisalas.

Billie Eilish llama a pedir el reembolso

La tendencia, en todo caso, es global. Y con la vacuna a la vuelta de la esquina, el escenario del próximo año sigue teñido de incertidumbre. “La situación es la siguiente”, explicaron ayer los organizadores del festival Buku de Nueva Orleans, en un comunicado que informó la suspensión del evento y entregó pistas elocuentes de las dudas que persisten en la industria. “Las cosas todavía están demasiado locas con COVID para continuar planeando un Buku en marzo. Los casos han aumentado, las restricciones a las grandes reuniones siguen siendo estrictas y, aunque hay algunas noticias prometedoras sobre vacunas para más adelante en 2021, parece poco probable que haya disponibilidad generalizada de ésta para marzo”.

No es la única señal reciente que confirma que, pese a todo, la reapertura sigue moviéndose sobre terreno frágil y habrá que seguir esperando para una llamada “normalidad”, al menos en el sector de los espectáculos en vivo. Esta mañana, por ejemplo, la cantante estadounidense Billie Eilish, sensación de la música pop de la última temporada, dio a conocer que las fechas pendientes de su gira mundial, que originalmente incluía un paso por el Movistar Arena de Santiago en junio pasado, serán oficialmente canceladas.

“Hemos probado tantos escenarios diferentes como nos fue posible para el recorrido del tour, pero ninguno es demasiado claro, y aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus boletos y pases VIP, lo mejor que podemos hacer por todos es obtener el dinero de vuelta en sus manos tan pronto como sea posible”, dijo la artista, sin demasiados rodeos, en un comunicado difundido por las diversas productoras del mundo que aún tenían pendiente una posible recalendarización de sus shows, incluyendo la chilena.

¿Por qué Billie Eilish cancela definitivamente su gira Where do we go? e insta a sus fans a pedir el reembolso en vez de seguir esperando hasta un potencial reagendamiento? Una fuente involucrada en su frustrado debut en Chile explica que este concierto, como los otros que la solista canceló, “no se pudieron reprogramar por la incertidumbre, porque nadie sabe, ni ella, cómo van a funcionar las cosas en 2021”.

Otro año de streaming: la sorpresiva jugada de Warner

En Estados Unidos, el caso de Mujer Maravilla 1984 lucía como una excepción: Warner Bros. había determinado que debutaría este 25 diciembre al mismo tiempo en las salas de cine y HBO Max, la nueva plataforma de streaming lanzada este año. Hasta que ayer la compañía sacudió la industria, al comunicar que aplicará la misma modalidad para todos sus estrenos 2021, incluyendo Dune, The Suicide Squad, la cuarta parte de Matrix y Jesús y el mesías negro, una posible aspirante a los Oscar. Los blockbusters, bastión de las multisalas, directo al mundo digital, algo impensado en cualquier otra época.

Aunque la estrategia fue comunicada como temporal y sólo se aplicará por ahora en Estados Unidos (en Latinoamérica el servicio de streaming recién llegaría a comienzos del próximo año, por lo que en un inicio esos filmes únicamente se verían en pantalla grande), el movimiento pone en evidencia que la industria tiene series dudas en torno a que 2021 vaya a ser una temporada cercana a la normalidad, pese a las señales favorables generadas por la aparición de vacunas.

Con esto, en Norteamérica se ven más amenazadas que nunca las “ventanas”, el tiempo que pasa entre el estreno en salas y que los filmes están disponibles en formato físico o venta digital (habitualmente, tres meses). Variety afirmó que el anuncio podría “cambiar fundamentalmente la forma en que las personas ven películas años después de que el coronavirus desaparezca”.

En las semanas que vengan buena parte de la atención estará en Disney, el otro gigante que movió grandes cintas para 2021 y ya tiene una exitosa plataforma de streaming con la que podría replicar el modelo de Warner Bros., o repetir lo que hizo con lo nuevo de Pixar, Soul (olvidarse de las salas y ponerla a disposición de todos sus suscriptores desde Navidad).