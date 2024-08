Rebelión oficialista: respaldo a candidatos independientes genera caos en los partidos de gobierno

“Estoy convencido de que bajo tu guía La Araucanía florecerá y alcanzará su máximo potencial. Es por esto que te deseo el mayor de los éxitos para las próximas elecciones del 27 de octubre”.

Con ese mensaje, el exdiputado Ricardo Celis, militante del Partido Liberal, hizo público, por medio de sus redes sociales, su respaldo a la candidatura del también exparlamentario René Saffirio, quien aspira a llegar a la Gobernación Regional de La Araucanía como candidato independiente, fuera de pacto.

¿El problema? Los partidos del oficialismo resolvieron presentar un candidato único en esa circunscripción: el exdirector nacional de la Conadi Luis Penchuleo (Frente Amplio).

Si bien, en la práctica, el pacto que respalda a Penchuleo está compuesto, además del Frente Amplio, por el Partido Socialista, el PPD, el PC y Acción Humanista, dentro de la alianza han enfatizado -desde que inscribieron listas para la elección de gobernadores- que la idea es establecer una “competencia regulada”, que implique respaldar al candidato único del sector en aquellas regiones donde no hay competencia entre colectividades oficialistas -o con la DC-, como es el caso de La Araucanía.

Sin embargo, los liberales hicieron caso omiso. Desde la directiva nacional del partido, encabezada por Juan Carlos Urzúa, reconocen que ellos mayoritariamente están por respaldar a Saffirio en la región, en desmedro de Penchuleo.

Consultado por este medio, Celis afirmó que “muchos de nosotros estamos apoyándolo, porque lo conocemos, porque tenemos amistad con él, y porque creemos que es una persona que reúne las condiciones, que tiene las posibilidades de ganar en la única región donde el gobernador es de derecha”.

En el Frente Amplio reconocen que les molesta este apoyo del Partido Liberal al candidato independiente. Por lo mismo, esperan concretar una conversación directa con Urzúa para hacer ver su descontento.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, señaló a La Tercera que “nos parece que todos los partidos de gobierno debiesen brindarle su apoyo (a Penchuleo). La división en una región como La Araucanía es la receta para entregar el gobierno regional a la derecha, quienes ya mostraron un mal desempeño en dicho cargo”.

Y agregó: “Esperamos que los partidos oficialistas contribuyan a generar la mayor unidad posible para enfrentar esta elección”.

Por su parte, Penchuleo manifestó que “me siento muy contento y agradecido de ser la única candidatura del oficialismo con el apoyo de parlamentarios de la región, por lo que asumo este importante desafío con mucho compromiso (...). Candidaturas de oposición e independientes son parte de los procesos políticos y son beneficiosas para la democracia”.

Requerido por La Tercera, René Saffirio, quien en 2016 renunció a la DC, destacó el apoyo de los liberales, pero aseguró que eso no cambia su postura como candidato independiente.

“Es una decisión de los órganos internos del Partido Liberal que yo valoro; sin embargo, eso no condiciona en absoluto mi condición de independiente. Eso no me transforma en liberal, soy muy celoso de mi independencia política y la verdad es que no me llama la atención mayormente que hayan tomado una decisión así”, dijo Saffirio.

Además, aseguró que hay votantes desde la izquierda a la derecha que le han manifestado su respaldo e indicó que “nunca pasó por mi mente ir en el pacto de un partido”, como lo hizo Claudio Orrego en la Región Metropolitana. Y descartó acercamientos con la DC.

Lo cierto es que lo que ocurre en La Araucanía no es un caso aislado. En Pudahuel, donde el candidato inscrito con el respaldo de todos los partidos del pacto Contigo Chile Mejor -que va desde la DC hasta el PC- es Ítalo Bravo, algunos dirigentes del oficialismo han abrazado la candidatura a alcalde del exdiputado Gabriel Silber (independiente).

Ayer, en un restaurante, el candidato se reunió con algunos de los dirigentes de la alianza que lo respaldan. Entre ellos su pareja, la senadora Loreto Carvajal (PPD), el exalcalde de Pudahuel Johnny Carrasco (PS) y la vicepresidenta de los regionalistas verdes Mónica Sánchez.

Carrasco dijo a este medio que “el actual alcalde (Bravo) ha dividido fuertemente la comuna” y que con él como candidato “se corre el riesgo de perder”. En ese sentido, el exjefe comunal reconoció que “se ha ido juntando gente de derecha, algunos del PC, PPD, PS, radicales, apoyándolo (a Silber). Solo se fueron juntando, eso es un gran logro de él. Acá (en Pudahuel) todo el mundo dice que la votación socialista la tiene el Johnny, y yo estoy con Gabriel Silber, definitivamente”.

Por su parte, Silber sostuvo que “estoy agradecido del apoyo transversal que ha tenido nuestra candidatura, más allá de derechas e izquierdas. Por supuesto del tremendo espaldarazo de líderes históricos en Pudahuel, como Johnny Carrasco. Nos comprometimos a tener una alcaldía independiente solo jugada por la comuna, ese será nuestro sello”.

En respuesta a los apoyos que ha recibido Silber, el alcalde Bravo manifestó que “la conducta de esos dirigentes, desconociendo el acuerdo municipal del oficialismo, es un asunto del cual ellos deberán hacerse cargo. Lo que se confirma es que representan el pasado y, con ello, una gestión que durante décadas postergó las necesidades de Pudahuel (en referencia a la administración de Carrasco)”. Y añadió: #Mis preocupaciones están en el presente de mi comuna, donde hemos dado un giro a la gestión y en los planes que estamos desarrollando para devolver a nuestros vecinos y vecinas la calidad de vida perdida por tanto tiempo”.

En Puente Alto, el candidato del pacto de centroizquierda es Luis Escanilla Benavides (PS), quien ganó la primaria. Sin embargo, como independiente va el dirigente social Matías Toledo, que durante las negociaciones municipales había recibido el apoyo del Partido Comunista, Acción Humanista y algunos militantes del Frente Amplio.

Si bien oficialmente sobre la candidatura de Toledo los partidos del pacto dicen acatar el resultado de las primarias, es decir, que el candidato al que apoyan es Escanilla, hay quienes de todas maneras advierten que nada pueden hacer con la preferencia que tenga militancia en la comuna.