Recoleta en llamas: el acalorado concejo en que Jadue se enfrentó a los ediles por el caso Farmacias Populares.

Los turbulentos últimos días del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) -marcados por el sumario de Contraloría donde se detectaron “faltas a la probidad” en la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la formalización que prepara la Fiscalía por un eventual delito de cohecho en ese mismo marco- también han permeado el ambiente dentro del municipio.

Específicamente ello quedó de manifiesto ayer miércoles, en una tensa y a ratos acalorada reunión de concejo municipal en que ediles oficialistas y de oposición solicitaron al alcalde los antecedentes de cómo se hizo la transacción con Best Quality SPA. Y en que Jadue no escatimó en culpar a medios de comunicación y políticos de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, pues la cita se realizó poco antes de que La Tercera PM diera a conocer del sumario llevado adelante por Jorge Bermúdez.

Al comienzo de la instancia -e incluso antes de que se diera cuenta de los temas a discutir- el alcalde tomó la palabra y se refirió por alrededor de cinco minutos al caso. “Quiero precisar algunas informaciones que circulan en la prensa y quiero comentarles a todos que yo esperaría que nadie se hiciera cargo de trascendidos ni de mentiras”, apuntó.

Luego de unos minutos Jadue personalizó las críticas y las emprendió en contra del único concejal de oposición, Felipe Cruz (RN). “También hacer una solicitud sobre todo a los concejales que están más preocupados de ser diputados que de ser concejales que traten de no mentir por la prensa porque yo no tengo ninguna solicitud de ustedes de información concreta”. Y siguió: “Yo les pediría que por favor fueran absolutamente honestos y que nadie además se arrogara un título que no tiene que es representante de un concejo municipal. Esto es bastante delicado”.

Y es que el pasado sábado, en entrevista con CNN, el concejal Cruz acusó que los antecedentes conocidos sobre el caso Farmacias Populares “ensucian la política” y que, al contrario de lo que se esperaría, estos llegan primero por la prensa que desde el propio municipio. Ante eso, el edil afirmó que durante la semana se le solicitaría al alcalde y a la administración comunal “que nos entregue todos los antecedentes respecto de cómo se hizo y cómo se realizó la entrega de recursos”. En esa línea hizo hincapié en que “vamos a ser extremadamente enfáticos, porque se lo hemos solicitado en otra serie de casos y han pateado la pelota, no les gusta mucho entregar los antecedentes”.

Como sea, el discurso del alcalde siguió contra el proceso judicial que Fiscalía y Contraloría llevan en curso. “Vamos a esperar que la información avance, que la investigación avance y yo les quiero hacer un recordatorio a todos: Esto mismo ya nos pasó una vez (…) y terminó en nada” (...). La información que quieran, solicítenla por escrito”.

Las solicitudes desatendidas

Luego de que se votaran proyectos municipales varios, Jadue permitió un espacio de “incidentes”. Fue ahí donde el concejal socialista, José Luis Salas, partió un debate sobre la falta de respuesta desde el municipio a las solicitudes de acceso a información. Una postura que fue respaldada por la concejala independiente, Silvana Flores, quien al consultar por un contrato de suministro del municipio, fue interrumpida inmediatamente por el alcalde.

“Concejala, mire, yo voy a ser súper riguroso de aquí en adelante. Yo necesito que la información que quieran la soliciten por escrito y mediante la oficina de partes de tal manera que no tengamos estos malos entendidos de conversaciones de pasillo que solo sirven para enturbiar la relación bastante amable que hemos tenido”, le dijo el alcalde.

Recoleta en llamas: el acalorado concejo en que Jadue se enfrentó a los ediles por el caso Farmacias Populares.

La concejala replicó que ha enviado “varios correos” y que “hasta la fecha yo no he tenido respuesta de ningún correo, entonces por eso lo expongo acá”.

Jadue entonces entregó la palabra al concejal Cristian Weibel (PC) quien apoyó a la autoridad y arremetió en contra de los medios de comunicación “quienes atacan a una gestión que ha venido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, cerró.

La tensión comenzó a escalar cuando fue el turno del concejal Cruz, quien al momento de solicitar un informe fue interrumpido de golpe por Jadue, quien le espetó que éste debía hacerse por escrito. “Solo voy a decir algo muy corto. Lo puede tener porque usted es concejal y todos los recursos que se han entregado a Achifarp se han entregado con aprobación de este concejo y con unanimidad. Se lo recuerdo. Así que quien lo quiera puede incluso verlo en transparencia”, esbozó.

Luego el alcalde le entregó la palabra a la concejala Natalia Cuevas (PC) quien arremetió en contra de los medios de comunicación. El cruce verbal se acabó con el concejal Salas quien afirmó que hasta la fecha no ha tenido respuesta de informes o antecedentes de rendiciones de cuentas de ingresos y egresos de la corporación Innova: “Ha pasado bastante tiempo, sobre los plazos (…). Entonces también como usted señala bien que hay que pedir por escrito y solicitar a transparencia, entonces también cúmplase”.

El alcalde comunista cuestionó la solicitud del edil al expresar que no se ha tenido registro de la solicitud por escrito, a lo que Salas respondió: “Lo tiene trasparencia, lo tengo yo registrado y fue de manera escrita. Yo le pediría que se informara al señor alcalde”.

El round finalizó con Jadue: “Hay algunos concejales que no entienden la diferencia de los procesos de transparencia con los procesos del Concejo, pero lo vamos a entender”.