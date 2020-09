Ron Jeremy: La caída libre del rey del porno

Ginger Lynn fue la primera que acusó públicamente a Ron Jeremy de violación. La ex estrella porno, una de las más reconocidas de los años 80 y 90, lo contó en su propio programa radial hace 17 años.

Mientras filmaban una película, Jeremy la atacó en un hotel en diciembre de 1983. “Éramos muy buenos amigos. ¿Cómo puedes violar a una amiga?”, se defendió el actor.

Lo mismo se preguntó Charity Carson-Hawke el pasado 4 de mayo cuando fue abordada a la fuerza con clara intención sexual por quien consideraba como su amigo. Criada en un ambiente férreamente religioso, los giros de la vida la llevaron a conocer a Ron Jeremy y cultivar una amistad por 25 años, donde su oficio como una de las máximas leyendas del cine para adultos de todos los tiempos, no era asunto.

La mujer se encontró con él y otras personas en una habitación de hotel en Los Angeles y de inmediato notó que su comportamiento estaba alterado. En un momento él pidió que le acompañara bajo pretexto de mostrarle algo. Se dirigieron a un baño y apenas cerró la puerta se abalanzó sobre ella intentando que tocara sus genitales. Forcejearon, ella se libró, pero no se marchó.

“No sabía qué hacer. Quiero decir, cuando estás en esa situación y yo estaba en tal zona de shock, simplemente me congelé”. Al día siguiente Carson-Hawke estampó una denuncia en la policía. Ron Jeremy la llamó nueve veces.

A partir de entonces la vida del actor, que la legendaria estrella y directora triple X Nina Hartley definió como la quimera del hombre común -”el espectador promedio (...) piensa: ‘Si un tipo como Ron Jeremy puede echar un polvo, hay esperanza para mí’”-, comenzó a desmoronarse rápidamente.

En junio fue a la corte acusado por dos mujeres de violación y otras dos por ataque sexual. Tras esas primeras denuncias llegaron otras 25. Las nuevas acusaciones dadas a conocer esta semana implican 20 cargos de violación y agresión sexual en contra de 13 mujeres, con edades entre 15 y 54 años.

El abogado del actor desestimó todo. Su argumento establece que un hombre como su cliente, que ha tenido sexo con más 4000 mujeres, no necesita forzar a nadie. “Se arrojan sobre él”.

Ron Jeremy en junio pasado. Foto: Robert GAUTHIER / POOL / AFP.

Los testimonios y la mala fama de Ronald Jeremy Hyatt, su nombre completo, proveniente de una familia neoyorquina judía de clase media, acompañan su historia desde siempre. El mostacho, el abundante vello corporal (apodado “El Erizo” en la industria), la notable estamina a pesar de la obesidad y los 23 centímetros de su miembro, le hicieron legendario en más de 1700 filmes desde 1979.

Ron Jeremy no solo practicaba el sexo frente a la cámara, sino que tenía facilidad para dotar de cierto grado de comedia al cine pornográfico. En los primeros años su currículo incluía la destreza de la autofelación, a la cual sacaba partido humorístico. Fue así como su figura traspasó el mundo del porno para convertirse en un icono pop con decenas de apariciones en filmes regulares como Ghostbusters (1984), videoclips musicales, programas de telerrealidad y un documental “Porn star: The legend of Ron Jeremy” (2001).

En paralelo las actrices debían soportar a un tipo reacio a la ducha, como comentó por Twitter en 2014 la actriz porno Trisha Paytas. “Hice una película con Ron Jeremy hace un par de años, sé de primera mano su mala higiene + mala personalidad ... ¡puaj!”.

En junio de 2017 circuló un video en la industria para adultos estadounidense donde una mujer, Ginger Banks, resumía de todas las acusaciones que por largo tiempo circulaban en el ambiente sobre violaciones y conductas reiteradas como manosear sin consentimiento -incluyendo penetración vaginal con los dedos- a distintas mujeres profesionales del ámbito en convenciones para fans.

“No escucha un no”, declaró la ex performer Jennifer Steele a la revista Rolling Stone en un extenso reporte sobre la conducta histórica de Jeremy avalado por la fama. “Simplemente sigue adelante y finge que no dijiste nada”. Steele asegura que fue violada en dos ocasiones por el actor en diciembre de 1997.

En aquel artículo Ron Jeremy sólo remitió una declaración donde expresa su apoyo a las crecientes denuncias de abuso sexual en la industria de los espectáculos. “Estos verdaderos depredadores deben ser eliminados”, enfatizó. Sin embargo descartó los testimonios en su contra porque “ya han sido investigados y desestimados”.

En el mismo texto dijo estar dispuesto a que su reputación fuera afectada con tal de colaborar en un cambio. “Estaré allí para apoyar a todas las personas, hombres y mujeres, que se han presentado valientemente para atacar este problema sistémico”.

Ron Jeremy, con estudios de pedagogía en Queens college y que ejerció como profesor antes de dedicarse a la pornografía, ha dicho que su adolescencia fue “irracionalmente feliz”. También cree que las mujeres que lo acusan en convenciones triple equis no entienden de qué va el negocio y que de él se espera ese comportamiento. De las violaciones, ni hablar. Sexo consensuado, dice.

Enfrenta penas por 250 años en prisión.