Rutinas mentales y demoledores números: los secretos que explican el espectacular momento de Nicolás Jarry

Nicolás Jarry vive un presente espectacular. Lleno de confianza, ya ha trepado más de 120 posiciones en el ranking mundial este año y en Roland Garros está cumpliendo la mejor actuación en un Grand Slam. Sus números son muy sólidos y a lo largo del torneo ha demostrado que la fortaleza mental es una de las características más poderosas de su construcción como tenista.

En su debut frente al boliviano Hugo Dellien, su cabeza respondió muy bien en los momentos de mucha presión. Salvó los seis puntos de quiebre que tuvo en contra y encaminó un trabajado triunfo. Luego, en la segunda ronda, ante Tommy Paul, logró sobreponerse a un inicio irregular, para después mostrarse muy sólido en los numerosos break points que tuvo en contra (salvó 13).

Por otro lado, también ha demostrado su poderío mental a la hora de concretar las oportunidades. Por ejemplo, en el duelo frente al número 17 del mundo aprovechó cinco de seis ocasiones que tuvo. Incluso, una de esas rupturas se produjo en el tercer set luego de salir de un 15-40 en el juego anterior y le permitió desequilibrar el partido.

“Estoy muy contento por cómo jugué en los momentos importantes, en el último set hubo varios break points en contra”, dijo el mejor tenista del país tras su victoria.

Aceptar el error

Por otro lado, junto a su entrenador Juan Ozón, Nico dedica mucho tiempo a prepararse mentalmente para enfrentar situaciones adversas y salir rápido de cualquier mala sensación. “Durante el partido, tenemos una rutina. Por ejemplo, si venimos de un error o de algún punto jugado del otro o de algo que nos enoja, lo primero es ser empático con uno mismo, aceptar el error. Una vez que lo aceptamos, hay un 30% de ese nerviosismo que se relaja. Luego, a través de las respiraciones coordinadas que hemos trabajado, hay un 30% más que baja al sistema nervioso, y después ponemos el foco en lo que tenemos que hacer en el siguiente punto”, reveló el coach español en entrevista con El Deportivo, en marzo pasado.

“Si es en el resto (devolución), es la continuidad de devolver y tener unas cuatro o cinco pelotas. Si es en el saque, hay que estar atento a la primera pelota para empezar a dominar el punto. Con estas tres cositas durante el partido ya podemos redireccionar el foco, más los ánimos constantes, la posición corporal y la presencia que tiene que tener. Estas cositas nos ayudan a estar presentes, fieles a nuestro patrón de juego, con identidad, y a estar muy focalizados en este foco competitivo que a veces nos faltaba. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando con toda la humildad del mundo, porque este es un paso más, pero vendrán otras situaciones en que tendremos que seguir trabajando”, relataba el entrenador.

Mientras que el mismo Jarry, en conversación con este medio, afirmó que la clave estaba en cómo se enfrentaba a sí mismo. “Una de las cosas más importantes que me he dado cuenta, que he trabajado y que estoy feliz, es que me trato con más cariño, no queriendo ser perfecto, sino entendiendo que somos humanos, que cometemos errores y que es normal”, confesó.

Gran estadística

En sus dos partidos en el Grand Slam parisino, Nicolás Jarry se ha convertido en uno de los jugadores más peligrosos del torneo. Por ejemplo, promedia un 75% de primeros servicios, que lo ponen dentro de los cinco mejores jugadores en este rubro. Por otro lado, con su segundo saque alcanza un 58%, que lo pone en el duodécimo puesto de la estadística oficial del torneo.

Asimismo, el nieto de Jaime Fillol aparece en el puesto 13 de los jugadores que más ganan puntos en la red, con un 73% de efectividad, mientras que ocupa esta misma posición en él ítem de tiros ganadores, donde tras sus dos presentaciones registra 84 winners.

Tampoco se queda atrás en la estadística de quiebres convertidos, con un 55% de efectividad, que lo ponen en el puesto 22, mientras que devolviendo registra un 38% de éxito, que lo deja en el top 30. Números que ilusionan a Jarry con lo que pueda seguir haciendo en Francia, donde la madrugada de este sábado (06.00 de Chile) disputará el paso a octavos de final contra el estadounidense Marcos Girón (75º).