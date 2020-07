¿Se postergan las elecciones en EE.UU? Con un tuit, Trump siembra la duda

En un acto sin precedentes, en medio de la caída en las encuestas y las malas cifras económicas, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales, programadas para el 3 de noviembre, argumentando que existe un riesgo de que sean “imprecisas y fraudulentas” por el sistema de voto por correo.

“Con el sistema universal de voto por correo (no el voto para los ausentes, que va bien), las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura?”, planteó, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Así, se concretó el temor que tenían los demócratas de que Trump buscara aplazar o cancelar los comicios.

En un mensaje anterior, Trump dijo que el sistema de voto por correo “ya ha demostrado que es un desastre catastrófico”. “Los demócratas hablan de injerencia extranjera en el voto pero saben que el sistema de voto por correo es una vía fácil para que otros países entren en la competición. Además de todo eso, ¡no permite un recuento preciso!”, sostuvo.

El Presidente Trump durante una visita a una planta energética el miércoles en Texas. Foto: AP

La sugerencia de Trump de aplazar las elecciones presidenciales no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. En ese país, la fecha de las elecciones presidenciales se encuentra fijada desde 1845 para el primer martes de la primera semana completa del mes de noviembre. No hay precedentes sobre una postergación, además que el mandatario no tiene las competencias para cambiarlas. En ese sentido, es tarea del Congreso elaborar una ley, para así poder modificar la fecha, una tarea engorrosa que hasta ahora no existe intención de llevarla adelante.

El mensaje de Trump llega después de que haya sembrado las dudas sobre la validez del voto por correo y en un momento en el que las encuestas electorales lo sitúan con una clara desventaja respecto al probable candidato demócrata, Joe Biden, y cuando el país está completamente marcado por la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 4,4 millones de personas contagiadas y más de 150.000 víctimas mortales en el país.

El tuit también lo escribió minutos después de que el Departamento de Comercio anunciara que el PIB del país cayó un 9,5 % durante los tres meses que terminaron el 30 de junio, la mayor caída trimestral registrada.

Según el diario The New York Times, el mensaje de Trump supone un “extraordinario incumplimiento del decoro presidencial” y podría llevar a aumentar las posibilidades de que el actual mandatario y sus seguidores se nieguen a aceptar su derrota en las presidenciales del 3 de noviembre si Biden consigue la victoria.

El exvicepresidente Joe Biden ajusta su mascarilla durante una visita a una fábrica en julio. Foto: AP

Aunque anteriormente la Casa Blanca ha negado que Trump tenga interés en aplazar los comicios presidenciales, algunos de sus aliados y de sus más altos asesores han mencionado la posibilidad de un aplazamiento electoral por la situación derivada de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el periódico, Trump no tiene competencias para cambiar de forma unilateral la fecha de las elecciones presidenciales, que se fija de acuerdo con la legislación federal .

En ese sentido el diario The Wall Street Journal, señala que los tribunales han otorgado protecciones tan fuertes a los derechos de los ciudadanos a emitir un voto que incluso las órdenes de los funcionarios de salud pública, que tienen amplias autoridades debido a la emergencia en todos los niveles del gobierno para limitar las reuniones o imponer cuarentenas, podrían verse frustradas.

“Si bien creo que los estados tendrían la autoridad de tomar medidas razonables para garantizar la seguridad pública, en última instancia tendrían que ceder ante el derecho al voto”, dijo al periódico Marc Elias, un abogado electoral demócrata que ha trabajado en numerosas campañas presidenciales.

Al ser consultado por The Wall Street Journal los líderes del Congreso no habían respondido para comentar sobre el tema. Pero el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, rechazó hoy esa idea al decir que la actual fecha de la elecciones se encuentra “grabada en piedra” , según citó el sitioweb de NPR. Lo mismo ocurrió con el representante republicano, Kevin McCarthy, que descartó un aplazamiento.

Foto: AP

En varias ocasiones Trump ha criticado el sistema de voto por correo, una actitud que coincide con los esfuerzos de los demócratas para alentar a sus electores ausentes a pedir el voto por correo, lo que ha llevado a que este partido tenga ventaja por el momento en esta forma de voto. En abril, la candidata liberal para el Tribunal Supremo de Wisconsin consiguió mejorar un 10% sus resultados en el voto por correo con respecto al voto presencial.

El portavoz de la campaña de Trump, Hogan Gidley, defendió el tuit del Presidente y dijo que “solo estaba planteando una pregunta sobre el caos que los demócratas han creado con su insistencia en todas las votaciones por correo”.

“La votación universal por correo invita al caos y las demoras severas en los resultados, como lo demuestran las primarias del Congreso de Nueva York, donde todavía no sabemos quién ganó después de más de un mes”, dijo Gidley, consignado por The Wall Street Journal.

La portavoz del Comité Nacional Demócrata, Lily Adams, sostuvo que los comentarios de Trump fueron “nada más que un intento desesperado de distraerse de las devastadoras cifras económicas de hoy que dejan en claro que su respuesta fallida al coronavirus ha derrumbado la economía estadounidense y provocado la pérdida de decenas de millones de estadounidenses sus trabajos”.