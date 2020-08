Sergio Vargas y el escenario de la U con la nueva presidencia: “Sí, estamos en evaluación”

A sus 54 años, Sergio Vargas ya es un emblema de la U. Como jugador y como dirigente, ha vivido cosas buenas y cosas malas en la tienda azul. Hoy, junto con Rodrigo Goldberg, le toca ejercer como uno de los directores rentados del club. Hace 26 años, en tanto, fue el arquero de la recordada campaña que acabó con 25 años de sequía en el equipo del Chuncho. De todo eso habla en esta entrevista con La Tercera, justo cuando mañana se estrena en el CDF el programa documental Memorabiblia, donde se recordarán grandes hitos del fútbol chileno.

Al Superman le tocó ser protagonista del primer capítulo, donde relatará la campaña que terminó con Universidad de Chile levantando la corona en 1994, luego de un muy peleado cierre de torneo contra la UC de Néstor Gorosito y Alberto Acosta.

¿Qué le genera revivir el torneo del 94?

El 94 está muy marcado para todos lo que lo vivimos. No fue un año igual a ninguno. Y que marca un antes y un después en la historia de la U. Se marca un hito, porque se dejan atrás 25 años de frustraciones, de desilusiones, de fracasos deportivos y se entra en otra era. Lo más importante de ese hito es que se dejó un legado, porque más allá del título, cambiamos la mentalidad.

¿Es su temporada más emotiva?

Sí. Por todo lo que se vivió, que fue muy especial. Y sobre todo los últimos dos o tres meses, cuando pasaban las fechas, ganaba la Católica y nosotros, y ya estábamos en una lucha directa y la gente y nosotros veíamos el objetivo alcanzable. Y en un momento nos pasó que la Católica nos sacó siete puntos. La clave fue que no bajamos los brazos. En un momento dijimos ‘depende de nosotros’.

¿Cuál fue el momento más difícil?

Cuando se fue Arturo Salah. Coincidió que estuvimos varios partidos sin ganar. Y Católica se alejó. Y asumió el Lulo y él tenía otra forma y en esa adaptación nos costó ganar. Pero ahí dijimos que había que mirar hacia adelante. Y ahí pudimos volver a subir, y subimos en la etapa más importante, que fue al final del torneo.

Esa rivalidad con la UC es una de las más recordadas del fútbol chileno.

La rivalidad con Colo Colo, esos años, pasó a segundo plano. Lo que viví con la confrontación, la rivalidad… nos teníamos mucha pica. De un lado y de otro las declaraciones eran de otro nivel. Y fíjate que los partidos que se jugaron fueron siempre con expulsados. Se trasladó de las declaraciones a la cancha. Hubo declaraciones de ellos que nos molestaron y nos motivaron más. Se habló de que ellos ya casi estaban de vacaciones. Pero esas cosas quedan en el pasado.

¿Qué es lo primero que piensa cuando habla del 94?

Es uno de los momentos más lindos, emocionantes y felices de mi carrera deportiva. Por romper el maleficio de 25 años sin ser campeón. La gente se olvida que luchábamos con piedras y ellos tenían misiles. Y era así contra Católica, Cobreloa y Colo Colo. Éramos un club humilde en cuanto a infraestructura, presupuesto de plantel, logística… había una diferencia enorme. Peleábamos con una gran desventaja.

¿Fueron desahogos comparables lo del 94 y haberse salvado del descenso, ya como dirigente?

Son sentimientos diferentes. Lo del 94 es algo que casi nunca viví. El año pasado, por momentos, cuando estábamos últimos, uno sufría bastante. Pero uno de jugador disfruta, y sí, hay momentos donde pierdes y no te gusta, pero son broncas circunstanciales. De dirigente es diferente, son otros los que juegan. El jugador se desahoga en la cancha y el dirigente, no. Sufrimos, pero cuando se cortó el campeonato íbamos en ascenso.

¿Cómo han sido estas semanas de retorno a los entrenamientos?

Buenas. Hemos ido cumpliendo todos los protocolos como corresponde, cumpliendo cada fase, con trabajos individuales a distancia y después en grupos más pequeños y ahora con todo el grupo. Pero aún con muchísimas precauciones. Manteniendo distanciamiento adecuado, sin usar camarines. Los jugadores llegan cambiados y se bañan en sus casas.

¿Y en lo futbolístico?

Ha sido algo progresivo, gradual. Al estar casi cuatro meses sin entrenar sabíamos que el tema físico había que cuidarlo mucho para no arriesgar a los jugadores. Se ha trabajado bien y con mucho cuidado de no contagiarse. Y semanalmente todos nos controlamos con los exámenes PCR.

Por más que ustedes tomen los recaudos, basta que otro club no lo haga para que todo se derrumbe, ¿hay temor?

Nosotros esperamos que todos sean responsables en cuidar esto, porque depende de todos. Hay que tener un sentido de responsabilidad. Los que me dices son como excepciones. En general ves que todos cumplen los protocolos. Y los que no, se perjudicarán ellos. Porque aunque uno los cumpla igual puede haber un contagiado. Eso es así. Mientras estemos viviendo lo que estamos viviendo puede haberlo. Pero si cumples los protocolos, aíslas a esa persona. Pero si no, y estás en un ambiente cerrado con 20 o 30 jugadores y hay un contagiado, todos tendrían que quedar en cuarentena. En cambio, si cumples, solo serán ciertas personas las que tendrían que hacer esa cuarentena.

Un contagio en Curicó, en Colo Colo también hubo un caso, en San Marcos se acusa que algunos jugadores hicieron mal uso de su permiso.

Es lo que ocurre en la sociedad: vemos fiestas clandestinas que van 300 personas. Es parte de la tontera del ser humano y parte de la irresponsabilidad, y no solo de ellos mismos, si no que de sus cercanos. Pero es una irresponsabilidad no solo del fútbol, si no que de la sociedad. En el fútbol los protocolos están muy claros. Los controles son claros y constantes. Y si uno los cumple, tiene muy poco riesgo de contagiarse. Y aún así sabemos que puede que se contagie alguno. Tenemos los ejemplos de Europa y la mayoría no se contagia. Y hay casos aislados que se contagian, se aíslan y sigue la competencia. Eso es lo que tiene que hacer la ANFP: velar porque se cumpla el protocolo.

¿Han cambiado los lineamientos o su trabajo con la llegada de Aubert a la presidencia?

El trabajo es el mismo y hacemos lo mismo. Ya hemos tenido varias reuniones con Cristián. Cambió el nombre, pero seguimos con nuestros objetivos futbolísticos en el fútbol profesional y formativo. Eso no ha variado.

¿Se siente evaluado?

Cristián no lo ha dicho, pero él viene llegando, seguramente tiene sus ideas, su visión de las cosas y cómo hacerlas. Y si bien nos conocíamos de antes, en la realidad no nos conocíamos trabajando. Yo lo encuentro algo normal que él vaya viendo cómo estamos trabajando, de qué forma. En ese sentido, sí, estamos en evaluación. Soy una persona que vivió muchísimas situaciones y sé que cuando hay un cambio de nombre ser evaluado es normal. Pero uno se tiene que respaldar en hacer bien su trabajo, hacer bien las cosas, en la responsabilidad, la ética, la transparencia y después, en tomar buenas decisiones y hacer bien las funciones y tareas que me corresponden. Y uno duerme tranquilo, porque si hay cosas que el día de mañana puedan suceder, no son cosas que estén mis manos.

¿Cómo analiza su gestión, que va de la mano con la de Rodrigo Goldberg?

Hay que recordar el contexto en el que llegamos, que era un momento complejo. El club estaba bastante convulsionado. Carlos Heller había renunciado un mes y medio antes, había asumido de interino José Luis Navarrete. Era un momento sumamente difícil por todo lo que estaba sucediendo y no solo en Azul Azul, si no que en el equipo, que no encontraba un buen rendimiento. Se había ido Kudelka, se había reemplazado por Arias y Alfredo no conseguía los resultados. Hubo que hacer un cambio de entrenador y en medio se ejecuta el Plan Azul, que consistió en reducción de personal y ajuste de remuneraciones y presupuesto. Hemos lidiado con muchas situaciones. Y para armar el plantel sufrimos una reducción del 30% del presupuesto, tuvimos que manejarnos así. Y teniendo muchos menos recursos se ha conformado un buen equipo, uno que por lo menos está peleando en los primeros lugares, que tiene posibilidades de entrar a copas internacionales, que está lejos de las posiciones del descenso. Y con muchos menos recursos.

Han tomado muchas decisiones.

Y también en lo deportivo. En un momento salió Vittor, Gabriel Torres, Campos Toro. Hubo que hacer movimientos y trajimos al Leo Fernández, que jugó poco, pero fue gran figura. Trajimos a Osvaldo (González), a Riquelme. Y este año tenemos un plantel muy competitivo, con jugadores como Montillo, al que trajimos de vuelta. Y todos los otros que han andado bien. El club en sí salió bien de las situaciones difíciles que se fueron viviendo, como la reducción de sueldos a jugadores y funcionarios, que se hizo de buena forma y fue bien recibido a través del diálogo. Fíjate que el club está muy tranquilo. Si uno se acuerda lo que era en abril del año pasado, que parecía que estábamos en un tsunami, a cómo está hoy, creo que ha sido no solo gracias a la gestión mía y de Rodrigo, sino de todo el directorio y de las diferentes áreas.

¿Contemplan reforzarse o la realidad indica otra cosa?

Hay que ver qué va a ocurrir el viernes con el Consejo de Presidentes, donde una de las cosas que verán es lo de la ventana de fichajes. Pero si no se va nadie del plantel, creo que no va a venir nadie. Como decía, creo que tenemos un buen equipo. Y si miras, solo alcanzamos a jugar siete partidos. A ese plantel hay que darle la confianza. Tenemos cómo pelear con ellos.

¿La llegada de Aubert cambia en algo la situación de Johnny Herrera?

No, no. Herrera ya no es tema para nosotros.

¿Tiene conocimiento de un proceso de venta del paquete accionario de Carlos Heller?

Como todos, leo las noticias y veo que se comenta ese rumor, pero la verdad es que no sé nada de eso y nadie ha comentado nada.