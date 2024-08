Sin preguntas y con invitación a un asado: las primeras horas de la visita de Lula a Chile marcada por situación en Venezuela

Sin preguntas de la prensa. Así, hasta el momento -y por solicitud de Brasil, informaron desde Presidencia de Chile-, se ha desarrollado el encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó ayer al país en su primera visita de Estado durante la actual administración. Un abrazo de casi diez segundos en la Plaza de la Constitución, con varias palmadas en la espalda, sellaron el encuentro entre ambos mandatarios.

Que las actividades se hayan desarrollado sin preguntas no es casualidad. Y es que la visita se da en medio de la incertidumbre por la señal que darán ambos presidente sobre la situación de Venezuela, tras elecciones desarrolladas el domingo 28 de julio en Venezuela, que dieron por ganador para un nuevo sexenio a Nicolás Maduro pero sin actas transparentadas. Algo que ha sido puesto en duda por varios países y organismos internacionales.

La semana pasada Argentina y Estados Unidos reconocieron como ganador a Edmundo González, la carta opositora, lo que aumentó la presión sobre el gobierno de Chile para avanzar en ese sentido. Un camino que la Cancillería y Boric no han tomado, pese a que el mandatario chileno fue de los primeros en cuestionar el proceso de elecciones que dio por ganador a Maduro.

“No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”, publicó el Mandatario en sus redes sociales este sábado.

Lula, en cambio, dijo convencido la semana pasada en entrevista con TV Globo que los comicios venezolanos fueron “un proceso normal, tranquilo”, y que si el resultado anunciado por el CNE se confirma, “todos tendremos la obligación de reconocerlo”.

05/08/2024 PRESIDENTE LULA DA SILVA JUNTO A PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Si bien, según informó el gobierno, el encuentro tiene como objetivo consolidar las relaciones bilaterales y cooperación económica de ambos países, la declaración también contempla abordar el escenario político de América Latina. Por lo mismo, son varias las voces que han sugerido que, en consideración de que los mandatarios trabajaron en declaraciones conjuntas, pudieran pronunciarse sobre la situación en Venezuela.

05/08/2024 PRESIDENTE LULA DA SILVA JUNTO A PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Fue la propia expresidenta Michelle Bachelet (PS) quien confirmó que la situación de Venezuela es un tema que se abordará con Lula. La expresidenta llegó al mediodía a La Moneda para participar del almuerzo que se llevará a cabo en Palacio con el Jefe de Estado de Brasil, agendado para las 13.00 horas de este lunes.

A su llegada, Bachelet respaldó la posición del gobierno de Boric frente a la situación en Venezuela y señaló que “el Presidente ha sido muy claro en su postura. También hemos pedido que se puedan transparentar las actas electorales para que haya claridad. Comparto plenamente lo que el gobierno de Chile ha hecho”. Y también adelantó que este sería un tema que se abordaría con Lula.

05/08/2024 MICHELLE BACHELET MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Además, consultada con respecto a la postura del Partido Comunista (PC), que ha validado los resultados del domingo pasado, Bachelet afirmó que “no me voy a pronunciar sobre eso, porque desconozco cuál es la postura. Ayer vi a la ministra (Jeannette) Jara (PC) explicar que había distintas posturas y opiniones. Yo creo que lo importante es que el gobierno siga en la misma lógica de asegurar, ojalá, que en Venezuela podamos saber los resultados verdaderos”.

Según conocedores de la agenda de la visita de Estado, había otra propuesta de almuerzo que pretendía ofrecer en su residencia el embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, en la que se esperaba la asistencia del Presidente Boric.

La idea era que el menú fuese en base a comida típica de Brasil. Sin embargo, se fijó el almuerzo en el Salón Montt Varas de Palacio. En subsidio de lo anterior surgió la alternativa de un asado, el que según fuentes de La Tercera, se realizará durante la noche de este lunes. En Presidencia negaron la realización de este encuentro, que además estaría fuera de la agenda oficial.

No es primera vez que el asado toma protagonismo en una visita de estas características. El 8 de marzo, durante la visita oficial del Presidente de España, Pedro Sánchez, en su declaración oficial el mismo Sánchez reveló que Boric lo había invitado a su residencia en el barrio Yungay.

“Tengo que descubrir ante la opinión pública chilena que es un extraordinario cocinero”, dijo el jefe del gobierno español. El mismo Boric comentó en X que “el menú fue malaya y entraña de entrada y de fondo punta de ganso y asado de tira. Todo a la parrilla por supuesto”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Después del almuerzo, el Presidente de Brasil sostendrá reuniones con la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, encabezadas por José García Ruminot (Renovación Nacional) y Karol Cariola (PC), respectivamente. También destinará unos minutos de su agenda para conversar con la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic.

En paralelo a la reunión entre Boric y Lula, se llevó a cabo un comité político ampliado, que convocó a los timoneles de la alianza de gobierno. De acuerdo a algunos de ellos, Venezuela no fue un tema abordado en la instancia, pese a que ha provocado fuertes roces dentro de la coalición. Sin ir más lejos, hoy en el Socialismo Democrático hay voces que abiertamente cuestionan que se pueda continuar en alianza con los comunistas, producto de su respaldo a Maduro.

Más allá del escenario político de la región, la visita de Estado implica la firma de alrededor de 20 acuerdos de cooperación, en materias como salud, ciberseguridad, comercio y ciencia. A Lula lo acompañó una amplia delegación, que incluye a 14 ministros de Estado, además del embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco.