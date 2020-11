¿Sirvió la renuncia? Gobierno cuenta con rechazo a acusación de Pérez en el Senado y se anticipan recriminaciones en la oposición

Mañana martes 10 de noviembre, la Sala de Senado tomará conocimiento formal de la acusación constitucional contra el ahora exministro del Interior, Víctor Pérez. Después de ese trámite, la corporación fijará el día y hora de la votación de los parlamentarios, que para estos efectos ejercen en calidad de jueces del libelo presentado por la oposición y aprobado por la Cámara de Diputados por 80 votos a favor el martes pasado. Por ahora los senadores cuentan con que la votación se realice entre el lunes y el martes de la próxima semana.

A una semana de que el Senado dirima sobre el libelo presentado contra el ex ministro, en el Gobierno y en el oficialismo hay mucha confianza.

En las cuentas de La Moneda está a la vista que son varios los senadores de oposición que han dado señales de que no vale la pena insistir con el proceso contra la exautoridad ahora que está renunciada y por lo tanto, no estarían los 2/3 que se requieren en Sala. Previo a la renuncia del ministro, el gobierno sondeó entre los senadores de oposición si la marginación del gabinete del ex senador UDI descomprimiría las cosas en la Cámara Alta. Y la señal fue positiva.

Hace cinco días -sin adelantar su voto- la senadora DC Carolina Goic planteó en entrevista a La Tercera la necesidad de ponderar que Pérez ya no está en su cargo. Es de las pocas que ha verbalizado su postura, pero está lejos de ser la única parlamentaria de oposición que piensa de esa manera.

En la DC varios senadores han planteado que inhabilitar a Pérez por cinco años para ejercer cargos públicos podría ser un exceso. Un allegado a ese comité -de hecho- sostiene que solo la senadora Yasna Provoste podría sumarse a los votos a favor al libelo.

En el PS el tema se trató por última vez en la reunión de comité de este sábado. Según uno de los parlamentarios de ese partido, no habrá una votación en bloque, dado que hay convencidos de la necesidad de avanzar en el proceso hasta el final y otros no tanto. En el primer grupo están los senadores Alfonso de Urresti, Rabindranath Quinteros y José Miguel Insulza.

“Cuando se acusa a un ministro el Senado tiene que definir el procedimiento como jurado. Y, por lo tanto, hay que ver la acusación en serio. Si los cargos son fundados o no. Se ha hablado mucho de que tal vez es bueno olvidar el asunto, pero no es fácil porque estamos obligados a fallar de acuerdo a derecho. No es tan simple como decir que ya renunció y se acabó el problema”, dice el senador Insulza .

En el PPD tampoco hay acuerdo. Y resuena la crítica que el senador Felipe Harboe hizo la semana pasada al exceso de acusaciones constitucionales cuando se evaluó la presentación de un nuevo proceso, esta vez contra el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. “De una vez por todas tienen que cortarla”, dijo el parlamentario PPD.

Una fuente en La Moneda apunta a tres factores que dan confianza frente a la acusación al ministro: que Pérez no está y que son varios los senadores que creen que ya no se justifica insistir en el punto, que los nuevos antecedentes del caso Pio Nono ayudan a despejar dudas sobre su actuación y que en el Senado el ex ministro es una figura respetada.

Un senador UDI coincide en que hay razones para tener confianza pero no se atreve a jugársela por un número de votos en contra de la acusación. "Esas cuentas lo único que hacen es un daño a Víctor. No tiene sentido hacerlas, pero creemos que esta acusación aquí tiene mucho menos fuerza que en la Cámara”, dice.

“Tienen que inhabilitarse”

Consciente de que no se ve fácil la aprobación en el Senado, el diputado Gabriel Silber (DC) llama a los senadores a inhabilitarse si ya tienen un juicio formado antes de los alegatos.

“Por mandato constitucional el Senado debe actuar como jurado y, por lo tanto, cualquier opinión previa vicia el procedimiento. Correspondería que los senadores que ya se haya pronunciado se inhabiliten. El proceso solo se conoce una vez que se conocen los alegatos de ambas partes”, aseguró.

Como firmante del libelo, la diputada Alejandra Sepulveda señaló que “se hizo un tremendo trabajo de unir la votación de la Cámara, entonces a uno le costaría entender que los senadores no tuvieran el mismo análisis y no concordaran con sus diputados afines". "Uno esperaría un grado de coordinación entre quienes son de los mismos partidos. Yo espero una votación consistente”, añadió.

Desde el PS el diputado Jaime Naranjo planteó que la renuncia de Pérez no tendría por qué evitar que se siguiera el proceso en el Senado y llamó a sus pares de la Cámara Alta a “no tener una actitud cómoda”.

¿Cuánto afectará la unidad opositora una decisión de los senadores a favor del exministro Pérez? A juicio del analista Carlos Correa, el daño será colateral. “Va a haber unas recriminaciones y nada más. Pelos a la sopa de la unidad, pero será conflicto de bajo impacto”, asegura.